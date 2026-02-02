REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » HRM » Komunikacja » Młode kobiety w dużych miastach ofiarami kryzysu psychicznego w pracy. Próbują łączyć karierę z budowaniem rodziny

Młode kobiety w dużych miastach ofiarami kryzysu psychicznego w pracy. Próbują łączyć karierę z budowaniem rodziny

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 lutego 2026, 14:42
kobiety kryzys psychiczny praca kariera i rodzina
Młode kobiety w dużych miastach ofiarami kryzysu psychicznego w pracy. Próbują łączyć karierę z budowaniem rodziny
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Młode kobiety w dużych miastach ofiarami kryzysu psychicznego w pracy. Dlaczego? Próbują łączyć karierę z budowaniem życia prywatnego, prowadzeniem rodziny. Największym wyzwaniem pozostaje więc stres i brak równowagi między pracą a życiem prywatnym.

Młode kobiety z dużych miast w kryzysie psychicznym

Badanie Hedepy pokazuje wyraźne różnice w ocenie zdrowia psychicznego. Mężczyźni częściej niż kobiety deklarują dobre samopoczucie (67% vs 59%), a najlepiej swoją kondycję psychiczną oceniają osoby po 55. roku życia. W przeciwieństwie do nich najmłodsza grupa – osoby w wieku 18–34 lat – charakteryzuje się największym odsetkiem odpowiedzi neutralnych i negatywnych. – Najbardziej obciążone psychicznie są młode kobiety z dużych miast, które próbują łączyć rozwój zawodowy z budowaniem życia prywatnego. To napięcie, wzmocnione wysokimi oczekiwaniami społecznymi i kulturowymi, sprawia, że szybciej odczuwają stres i poczucie wypalenia – mówi Katarzyna Gryzło, współzałożycielka Hedepy for Business.

REKLAMA

REKLAMA

Lepsze samopoczucie na polskiej wsi

Zaskakująco dobre wyniki odnotowano na obszarach wiejskich, gdzie mieszkańcy deklarują lepsze samopoczucie psychiczne niż osoby z miast średniej wielkości. Eksperci wskazują, że może to wynikać z wolniejszego tempa życia i mniejszej presji codzienności, choć jednocześnie mieszkańcy wsi mierzą się z innymi wyzwaniami.

Problemy z work-life balance

Równowaga między pracą a życiem prywatnym to obszar, w którym Polacy mają ogromne trudności. Najczęściej problemy z jej utrzymaniem zgłaszają kobiety oraz osoby młode, które dopiero rozpoczynają karierę. Największe wyzwania występują w dużych aglomeracjach powyżej 500 tys. mieszkańców. Tam pracownicy deklarują, że życie zawodowe niemal całkowicie dominuje nad prywatnym. Psychologowie podkreślają, że przewlekły brak równowagi skutkuje chronicznym stresem, a w dłuższej perspektywie prowadzi do spadku efektywności i wzrostu liczby zwolnień lekarskich.

Kumulacja obowiązków i oczekiwań - stres i wypalenie – ukryty koszt gospodarki

Najwyższy poziom stresu zgłaszają osoby w wieku 35–54 lat, czyli grupa zawodowo najbardziej aktywna i odpowiedzialna za kluczowe decyzje w firmach. Wypalenie częściej dotyczy kobiet oraz pracowników z wyższym wykształceniem, co badacze tłumaczą kumulacją obowiązków i oczekiwań. To także etap życia zawodowego, w którym wiele osób pełni funkcje menedżerskie i liderskie. Oznacza to nie tylko konieczność podejmowania strategicznych decyzji, ale też odpowiedzialność za zespoły – ich atmosferę, zaangażowanie i efektywność. Wysoki poziom stresu w tej grupie ma więc podwójne konsekwencje: z jednej strony obciąża samych liderów, z drugiej wpływa na kondycję całych organizacji. Nadmierne przeciążenie psychiczne menedżerów może obniżać motywację i dobrostan pracowników, a w dłuższej perspektywie prowadzić do spadku produktywności i zwiększonej rotacji w firmach.

REKLAMA

Nie możemy normalizować wypalenia. Firmy muszą zdać sobie sprawę, że zdrowie psychiczne pracowników to nie tylko indywidualny problem, ale także realny czynnik wpływający na produktywność i kulturę organizacyjną. Normalizowanie chronicznego stresu czy nadgodzin prowadzi do sytuacji, w której wypalenie staje się standardem – a na to nie możemy sobie pozwolić. W efekcie niszczone są fundamenty zespołów i firm – wskazuje Adam Radzki, Chief Growth Officer w Hedepy for Business.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przeciążenie psychiczne pracowników a benefity

Choć pracodawcy coraz częściej wprowadzają programy wellbeingowe, to – jak wynika z badania Hedepy for Business – pracownicy nie uważają takich działań za skuteczne. Szczególnie kobiety podkreślają, że oferowane benefity nie odpowiadają na realne potrzeby związane z przeciążeniem psychicznym. Największy niedobór widoczny jest w obszarze profesjonalnej pomocy psychologicznej. Osoby z wyższym wykształceniem i kobiety najczęściej sygnalizują brak dostępu do specjalistów, co pokazuje, że firmy wciąż traktują ten aspekt jako dodatkowy, a nie kluczowy element polityki HR. – Jeśli chcemy mówić o prawdziwej zmianie, nie wystarczą karty sportowe czy okazjonalna pizza w piątki po pracy. Pracownicy oczekują realnej dostępności psychologów i systemowych rozwiązań, które wspierają ich dobrostan na co dzień. Z doświadczenia wiemy, że benefity mają sens tylko wtedy, gdy faktycznie odpowiadają na potrzeby ludzi i mogą być realnie wykorzystywane – podkreśla Katarzyna Gryzło, współzałożycielka Hedepy for Business.

Metryczka badania

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research metodą wywiadów on-line (CAWI) na grupie 812 osób aktywnych zawodowo, w dniach 1-3 października 2025 roku.

Źródło: Hedepy for Business

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
Do wypalenia zawodowego dochodzi cyfrowe przesycenie. Jak im przeciwdziałać? [WYWIAD]
Do wypalenia zawodowego dochodzi cyfrowe przesycenie. Jak im przeciwdziałać? [WYWIAD]
Testy psychologiczne w rekrutacji pracowników. Co mierzą i jak pomagają tworzyć duże zespoły w krótkim czasie
Testy psychologiczne w rekrutacji pracowników. Co mierzą i jak pomagają tworzyć duże zespoły w krótkim czasie
5 kierunków zarządzania ludźmi w 2026 roku [Trendy HR]
5 kierunków zarządzania ludźmi w 2026 roku [Trendy HR]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
31,40 brutto: ile to netto? Umowa zlecenie 2026
02 lut 2026

Za wykonanie umowy zlecenia nie można płacić mniej niż 31,40 zł brutto na godzinę. Jaka jest stawka netto czyli ile na rękę otrzyma zleceniobiorca? Od zeszłego roku stawka wrosła o 90 gr. Udostępniamy kalkulator umowy zlecenia.
Młode kobiety w dużych miastach ofiarami kryzysu psychicznego w pracy. Próbują łączyć karierę z budowaniem rodziny
02 lut 2026

Młode kobiety w dużych miastach ofiarami kryzysu psychicznego w pracy. Dlaczego? Próbują łączyć karierę z budowaniem życia prywatnego, prowadzeniem rodziny. Największym wyzwaniem pozostaje więc stres i brak równowagi między pracą a życiem prywatnym.
Wstrzymywane podwyżki spowodowały, że pracownicy pracują za dużo i nieadekwatnie do wynagrodzenia [Raport płacowy]
02 lut 2026

Ostrożne decyzje kadrowe w postaci wstrzymywania podwyżek spowodowały, że pracownicy pracują za dużo i nieadekwatnie do otrzymywanego wynagrodzenia. Coraz więcej z nich myśli o zmianie pracy. Jakie jeszcze wnioski wypływają z najnowszego raportu płacowego?
Co w lutym na rynku pracy? Rekordowy styczeń: liczba aplikacji kandydatów wzrosła o 1/3
02 lut 2026

Styczeń 2026 roku przyniósł rekordową aktywność kandydatów na polskim rynku pracy. Na portalach justjoin.it oraz rocketjobs.pl odnotowano historycznie najwięcej aplikacji – o 30 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Dane odzwierciedlają narastającą presję na rynku pracy i rosnącą determinację osób poszukujących zatrudnienia.

REKLAMA

Nowe wynagrodzenie minimalne 2026 wpływa na PPK. Jak działa na dopłatę roczną?
30 sty 2026

Od 1 stycznia 2026 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4806 zł. Dla uczestnika PPK oznacza to podwyższenie kwoty wpłat, która umożliwi mu otrzymanie dopłaty rocznej, oraz limitu uprawniającego do skorzystania z obniżenia wpłaty podstawowej do PPK.
Niesprawiedliwe wynagrodzenie pracownika podstawą do zadośćuczynienia i wyrównania wynagrodzenia [WYWIAD]
02 lut 2026

Niesprawiedliwie wynagradzany pracownik może żądać wyrównania wynagrodzenia i zadośćuczynienia. Co zmieniła dyrektywa płacowa? Czy poznamy wynagrodzenia kolegów i koleżanek z pracy? Co zmienia się w zasadach przyznawania podwyżek? Na nasze pytania odpowiada dyrektorka HR w ADP Polska, Anna Barbachowska.
Ojcowie na zasiłku macierzyńskim. Dane ZUS za 2025 r. pokazują zmianę trendu w podziale opieki nad dziećmi
30 sty 2026

Ojcowie na zasiłku macierzyńskim. Dane ZUS za 2025 r. pokazują zmianę trendu w podziale opieki nad dziećmi. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odnotowuje, że rośnie udział ojców korzystających z zasiłku macierzyńskiego, szczególnie w ramach urlopu rodzicielskiego. Rozwiązania wprowadzono w Polsce w związku z wdrożeniem unijnej dyrektywy work-life balance.
Emerytura z urzędu i słynny art. 24a ustawy o FUS. Kiedy, dla kogo i dlaczego?
30 sty 2026

Już od dawna w polskim systemie ubezpieczeń społecznych obowiązuje ważna zasada: emerytura może zostać przyznana automatycznie, bez składania wniosku. Reguluje to art. 24a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). Oto najważniejsze informacje w pigułce.

REKLAMA

Dofinansowanie do wypoczynku 2026. Kto może je otrzymać? Kiedy mija termin składania wniosków o dodatek urlopowy?
29 sty 2026

Tylko do 31 stycznia 2026 roku pracodawcy mogą zdecydować o przyznaniu opcjonalnego dodatku urlopowego (świadczenia urlopowego). Jest to dobrowolne wsparcie finansowe dla osób, które decydują się na dłuższy wypoczynek. Oto szczegóły.
Dodatek za pracę w nocy 2026 [TABELA]
29 sty 2026

Dodatek za pracę w nocy w 2026 roku – ile wynosi w poszczególnych miesiącach? Tabela przedstawia wysokość dodatku za pracę w porze nocnej, który jest uzależniony od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kiedy można stosować ryczałt?
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA