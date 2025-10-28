Cyfrowe nawyki w pracy i w życiu osobistym: czy technologia nas zbliża, czy może oddala?

W dobie pracy zdalnej, cyfrowych komunikatorów i automatyzacji procesów biznesowych coraz częściej kontakt zawodowy sprowadza się do wiadomości tekstowych, powiadomień czy potwierdzeń, a prawdziwa rozmowa zostaje odsunięta na dalszy plan. Dzień Bez Maila, "święto" nietypowe, które było obchodzone 24 października, stało się symboliczną okazją, by zatrzymać się na moment, przemyśleć swoje cyfrowe nawyki i zadać pytanie: czy technologia nas zbliża, czy może oddala?

W dobie pracy zdalnej, cyfrowych komunikatorów i automatyzacji procesów biznesowych coraz częściej kontakt zawodowy sprowadza się do wiadomości tekstowych, powiadomień czy potwierdzeń, a prawdziwa rozmowa zostaje odsunięta na dalszy plan. Dzień Bez Maila, święto nietypowe obchodzone 24 października, stało się symboliczną okazją, by zatrzymać się na moment, przemyśleć swoje cyfrowe nawyki i zadać pytanie: czy technologia nas zbliża, czy może oddala?

Przeciążenie informacyjne - cichy koszt nowoczesności

Według badań Pew Research Center (2021):

aż 70% dorosłych odczuwa stres i zmęczenie z powodu nadmiaru informacji ,

, a co drugi badany przyznaje, że czuje dyskomfort, gdy nie ma dostępu do urządzeń cyfrowych.

Ważne W środowisku pracy wygląda to jeszcze poważniej, różne analizy (m.in. McKinsey, Statista) pokazują, że pracownicy spędzają nawet 28% swojego czasu na obsłudze poczty elektronicznej.

Większość wiadomości nie wnosi realnej wartości, są powieleniem wątków, potwierdzeniami lub reakcjami

Jaki widać problem nadmiaru cyfryzacji w miejscu pracy, ale i w życiu codziennym realnie istnieje, a okazuje się, że większość wiadomości nie wnosi realnej wartości, są powieleniem wątków, potwierdzeniami lub reakcjami, które mogłyby zostać wyrażone w krótkiej rozmowie.

- „Mail, który miał ułatwić komunikację, w wielu organizacjach stał się głównym źródłem przeciążenia. Zamiast ułatwiać pracę, odciąga od niej uwagę i prowadzi do informacyjnego szumu. Dzień Bez Maila to nie apel o rezygnację z technologii, ale o jej świadome używanie, tak, by wspierała relacje, a nie je zastępowała” - podkreśla Bożena Roczniak, CEO OstendiHR.

Rozmowa i uśmiech, zamiast emoji

Dzień Bez Maila to nie tylko symboliczny apel, by „zamiast napisać - zadzwonić”, ale także przypomnienie, że komunikacja to nie tylko przekazanie informacji, lecz budowanie relacji. Dopiero w rozmowie możemy dostrzec emocje, niuanse, a przede wszystkim - drugiego człowieka.

Jak zauważa Bożena Roczniak: „Cyfryzacja i automatyzacja procesów HR mają sens wtedy, gdy pozwalają ludziom skupić się na tym, co najważniejsze - na relacji, zrozumieniu i współpracy. Nowoczesne narzędzia, w tym rozwiązania stosowane w OstendiHR, nie zastępują kontaktu międzyludzkiego, lecz wspierają go, eliminując nadmiar formalności i cyfrowego hałasu”.

Systemy HR Tech mogą wyręczać pracowników w powtarzalnych zadaniach

W praktyce oznacza to, że systemy HR Tech mogą wyręczać pracowników w powtarzalnych zadaniach administracyjnych, uwalniając przestrzeń na dialog, mentoring i feedback w czasie rzeczywistym. Coraz więcej firm wdraża tzw. digital hygiene policies, które określają, kiedy i jak warto komunikować się za pośrednictwem narzędzi cyfrowych, a kiedy lepiej po prostu… porozmawiać.

Mniej kliknięć - więcej relacji

Organizacje, które świadomie ograniczają liczbę wiadomości i stawiają na komunikację synchroniczną (np. krótkie spotkania, szybkie rozmowy, feedback 1:1), obserwują poprawę efektywności i relacji w zespołach.

Nowoczesne narzędzia HR, w tym te stosowane przez OstendiHR, pomagają w budowaniu takiej kultury: automatyzują procesy administracyjne, gromadzą dane o nastrojach i potrzebach pracowników, a tym samym redukują liczbę maili, które wcześniej służyły do zbierania informacji czy raportowania. Nie chodzi więc o to, by porzucić cyfrowe kanały, ale by korzystać z nich mądrzej i z większą empatią.

Źródło: Lensomai Communication