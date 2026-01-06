REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » HRM » Rekrutacja » W 2026 r. w ogłoszeniach o pracę mogą być tylko neutralne płciowo stanowiska pracy

W 2026 r. w ogłoszeniach o pracę mogą być tylko neutralne płciowo stanowiska pracy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 stycznia 2026, 15:53
Quercus Sp. z o. o.
Quercus Sp. z o. o.
ekspert w zakresie wdrażania i serwisowania systemów SAP, autoryzowany Partner SAP
Ogłoszenia o pracę neutralne płciowo stanowiska pracy 2026 - nowe przepisy od 24 grudnia 2025
Ogłoszenia o pracę neutralne płciowo stanowiska pracy 2026 - nowe przepisy od 24 grudnia 2025
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W 2026 r. (a dokładnie od 24 grudnia 2025 r.) w ogłoszeniach o pracę mogą być tylko neutralne płciowo stanowiska pracy. Weszły w życie nowe przepisy dotyczące jawności wynagrodzeń i niedyskryminacyjnego charakteru całego procesu rekrutacji. Jak pracodawcy muszą je stosować?

Co zmieniło się w prawie pracy 24 grudnia 2025 r.

Tegoroczna Wigilia po raz pierwszy jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Jednak 24 grudnia 2025 r. w życie wchodzi także ustawa, która wprowadza dwie istotne zmiany na linii pracodawca – pracownik: obowiązek informowania osoby ubiegającej się o pracę o wynagrodzeniu oraz obowiązek stosowania neutralnych płciowo nazw stanowisk pracy w ogłoszeniach. To ostatni moment, aby sprawdzić, czy firma jest na te zmiany gotowa.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Prawo pracy. Przegląd zmian 2025 i 2026 r.
Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzenia
Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców

Na co zwrócić uwagę – opowiada Maciej Kabaciński, Senior Konsultant SAP HCM oraz Szef Pionu HR w firmie Quercus, specjalizującej się we wdrożeniach SAP w obszarze HR: 24 grudnia 2025 r. w życie wchodzi ustawa z 4 czerwca 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy (Dz.U. z 2025 r., poz. 807, dalej: k.p.), w związku z wdrażaniem w Polsce dyrektywy UE 2023/970. Wprowadza ona dwie kluczowe zmiany, które wpłyną na sposób komunikacji między pracodawcami i osobami ubiegającymi się o pracę, ale też w konsekwencji – z pracownikami.

Wysokość proponowanego wynagrodzenia - zmiany 2026

Pierwszą zmianą jest obowiązek informowania o wysokości proponowanego wynagrodzenia (kwocie lub widełkach) oraz – jeśli obowiązują – o regulacjach płacowych (układ zbiorowy, regulamin wynagrodzeń itp.). Dane te należy przekazać (obowiązkowo w formie pisemnej – papierowej lub elektronicznej) z wyprzedzeniem, na tyle wcześniej, aby osoba ubiegająca się o pracę miała szansę się z nimi zapoznać i przygotować do negocjacji.

Zakaz pytania o poziom wynagrodzenia w poprzedniej lub aktualnej pracy

Oznacza to, że firma powinna przejrzeć regulamin wynagrodzeń i jeśli nie zostało to jeszcze opracowane, przygotować widełki wynagrodzeń dla konkretnych stanowisk. Jak rozumieć odpowiednio wczesne przekazanie informacji o proponowanej płacy? Można to opublikować w ogłoszeniu o pracę, przed rozmową kwalifikacyjną lub przed nawiązaniem stosunku pracy – w każdym przypadku pamiętając o zachowaniu formy pisemnej. Ustawa wprowadza również zakaz pytania osoby ubiegającej się o pracę o poziom wynagrodzenia w poprzedniej lub aktualnej pracy.

REKLAMA

INFORLEX Kadry Płace i HR
Autopromocja

INFORLEX Kadry Płace i HR

Sprawdź

Neutralne płciowo stanowiska pracy w ogłoszeniach o pracę

Drugą ważną kwestią, którą wprowadza ustawa, jest obowiązek:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • stosowania w ogłoszeniach o pracę neutralnych płciowo nazw stanowisk,
  • sformułowania ogłoszenia w niedyskryminującej formie,
  • przeprowadzenia procesu rekrutacji w sposób niedyskryminujący.

W związku z tym pojawiło się wiele dyskusji, które koncentrują się na neutralnych płciowo nazwach stanowisk w ogłoszeniach o pracę. Z pewnością najbardziej powszechną formą będzie publikacja ogłoszeń, w których nazwa stanowiska będzie wskazywać zarówno na kobiety, jak i na mężczyzn, a zastosowanie feminatywów będzie zależeć od preferencji pracodawcy (np. zatrudnię: lekarkę / lekarza, kierowniczkę produkcji / kierownika produkcji, psycholożkę / psychologa). Pojawią się także ogłoszenia, w których pracodawcy spróbują nazwać stanowiska w sposób całkowicie neutralny i opisowy (np. zatrudnię: osobę do prowadzenia dokumentacji pracowniczej, osobę do pracy w dziale IT na stanowisku „junior”). Myślę też, że częściej będą pojawiać się angielskie nazwy stanowisk, które są w większości neutralne płciowo.

Trzeba jednak pamiętać, że nazw stanowisk nie wprowadzamy przypadkowo. To powinien być przemyślany proces, uwzględniający wiele poziomów operacyjnych w firmie. Dlatego to ostatni dzwonek, aby przyjrzeć się nazwom stanowisk funkcjonujących obecnie w strukturze i wprowadzić odpowiednie zmiany. W konsekwencji oznacza to korektę, np. konieczność zmiany nazewnictwa w dokumentacji pracowniczej, regulaminach pracy czy firmowych platformach szkoleniowych.

Jak stosować nowe przepisy w 2026 r.?

Działania, które powinny wykonać firmy w związku ze zmianą przepisów

Praca zdalna. Obowiązki i uprawnienia pracowników i pracodawców
Autopromocja

Praca zdalna. Obowiązki i uprawnienia pracowników i pracodawców

Sprawdź

  1. Opracowanie lub weryfikacja widełek płacowych.
  2. Aktualizacja regulaminu wynagrodzeń.
  3. Opracowanie neutralnego płciowo wzorca ogłoszenia o pracę.
  4. Aktualizacja wciąż otwartych ogłoszeń o pracę.
  5. Audyt procesu rekrutacji w celu eliminacji ewentualnych form lub zapisów mogących dyskryminować ze względu na płeć.

Powyższe działania to punkt wyjścia do dalszych zmian związanych z wdrażaniem dyrektywy UE 2023/970. Kolejne nastąpią 7 czerwca 2026 r. i obejmą: prawo do informacji o wynagrodzeniach, obowiązek stosowania transparentnych kryteriów przyznawania awansów i podwyżek, obowiązek raportowania na temat luki płacowej (firmy zatrudniające 100 osób i więcej), stworzenie systemu płac zgodnego z nowymi wytycznymi (uporządkowana struktura, opis każdego stanowiska pracy, stosowanie obiektywnych kryteriów).

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
Jawność wynagrodzeń pracowników w Polsce: jakie zmiany od Wigilii 2025 r. i w I połowie 2026 r. Co muszą wiedzieć pracownicy i pracodawcy
Jawność wynagrodzeń pracowników w Polsce: jakie zmiany od Wigilii 2025 r. i w I połowie 2026 r. Co muszą wiedzieć pracownicy i pracodawcy
Jawność wynagrodzeń 2025. Czy twój szef musi Ci ujawnić zarobki współpracowników? Sprawdź, od kiedy i kogo dotyczy
Jawność wynagrodzeń 2025. Czy twój szef musi Ci ujawnić zarobki współpracowników? Sprawdź, od kiedy i kogo dotyczy
Jawność wynagrodzeń i luka płacowa: jak przygotować organizację na nową rzeczywistość?
Jawność wynagrodzeń i luka płacowa: jak przygotować organizację na nową rzeczywistość?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Państwowa instytucja finansowa ogłosiła 5.01.2026 r.: to dofinansowanie zmieni codzienność tysięcy Polaków (pracowników, seniorów, dzieci, niepełnosprawnych i innych). Wystarczy złożyć wniosek w 2026 r.
06 sty 2026

PFRON w komunikacie z 5 stycznia 2026 r. pisze: "Czy wiesz, że… turnus rehabilitacyjny to coś więcej niż wyjazd? Czy wiesz, że dzięki dofinansowaniu z PFRON osoby z niepełnosprawnościami mogą wyjechać na turnusy rehabilitacyjne, które naprawdę zmieniają codzienność?". Ujawniamy szczegóły!
Tusk wstrzymuje prace nad rewolucyjną ustawą o PIP. To nie mogło się udać
05 sty 2026

Tusk wstrzymuje prace nad rewolucyjną ustawą o PIP. Zaplanowano przewrót kopernikański i PIP jako „super-urząd” z kompetencjami momentami analogicznymi do sądu pracy. Zdaniem Hanny Mojsiuk to nie mogło się udać.
Siła wyższa w pracy: komunikat ZUS wyjaśnia zasady. Wielu Polaków nie wie jak rozliczać te dodatkowe 2 dni wolnego w 2026 r.
05 sty 2026

Nagły wypadek w rodzinie? Choroba bliskiej osoby? Polskie prawo pracy daje Ci wyjście – zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej. Masz prawo do 2 dni lub 16 godzin rocznie z zachowaniem połowy wynagrodzenia. Problem w tym, że obliczenie pensji bywa skomplikowane. Komunikat ZUS właśnie rozwiał wątpliwości i pokazał, jak prawidłowo rozliczać takie dni.
Jak liczyć „Mały ZUS plus” na nowych zasadach od 2026 r.? [PORADA ZUS z 5 stycznia 2026]
05 sty 2026

ZUS ogłosił w swoim najnowszym komunikacie, z dnia 5 stycznia 2026 r., nadesłanym do redakcji Infor.pl: „Mały ZUS plus” – nowe zasady od 2026 r. Od 1 stycznia 2026 r. osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą mogą skorzystać z ulgi – „mały ZUS plus” według nowych zasad, które określają w jaki sposób należy liczyć okresy ulgi. ZUS udziela porady i podstawowych informacji jak stosować nowe zasady.

REKLAMA

Wolne od pracy 2 maja zamiast 6 stycznia - Trzech Króli, już nie w 2026 r., ale może w 2027 r.?
06 sty 2026

Dzisiaj 6 stycznia 2026 r. Kiedy po świąteczno-noworocznym maratonie wracamy do pracy 5 stycznia, czeka nas jeszcze jeden dzień wolny właśnie 6 stycznia, święto Trzech Króli. Dla wielu Polaków to przedłużenie okresu (takie przerywane wolne), w którym trudno wrócić do normalnego rytmu pracy. Ale ta sytuacja może ulec zmianie - proponuje się wolny dzień 2 maja zamiast 6 stycznia. Optymiści pomysłu podkreślają, że lepiej mieć długą majówkę - niż tyle dni wolnych: 24-27 grudnia, 1 stycznia i 6 stycznia - w zasadzie w krótkich odstępach. W maju jest cieplej i przyjemniej - podkreślają - szczególnie teraz- w obliczu fatalnych warunków pogodowych i drogowych w części Polski. Zresztą 2 maja często urzędy, szkoły i inne placówki mają wolne. Taką ciągłość 3 dni wolnych od pracy miałaby większy sens - bo i tak wielu Polaków bierze tego dnia wolne od pracy.
ASY: totalna nowość i wsparcie dla seniorów. Rok 2026 rokiem dla osób 60+ [JEST UCHWAŁA RADY MINISTRÓW]
06 sty 2026

Jest już spore zainteresowanie! W 2026 roku ruszył zupełnie nowy, kompleksowy program skierowany do osób starszych – „Aktywni Seniorzy – ASY” na lata 2026–2030. To pierwsza tak szeroko zakrojona i długoterminowa inicjatywa rządu, która ma realnie poprawić jakość życia seniorów w Polsce. Program został właśnie przyjęty przez Radę Ministrów i zapowiada prawdziwą rewolucję w polityce senioralnej. Dotychczasowy program Senior+ przestał obowiązywać - co spotyka się z rozgoryczeniem seniorów, ale inna grupa podkreśla zadowolenie z nowej uchwały rządu.
Seniorzy rozgoryczeni. To koniec wsparcia i programu Senior+. Co w 2026 r.?
05 sty 2026

Seniorzy rozgoryczeni. To koniec wsparcia i programu Senior+. Seniorzy pytają co w 2026 r.? Uszczegóławiając, w 2025 r., a dokładnie 31 grudnia 2025 r., wygasł dotychczasowy program wieloletni „Senior+”, w ramach którego powstało kilkaset Klubów Senior+ i Dziennych Domów Senior+. Po 31 grudnia 2025 roku nie ma już możliwości uzyskania dofinansowania na nowe placówki w dotychczasowej formule. Wiele gmin i organizacji senioralnych z niepokojem pyta: co dalej? Co więcej, zakończył się też program Aktywni+ wraz z końcem 2025 r. Odpowiedzią rządu ma być nowy program, ale jego ostateczny kształt wciąż budzi bardzo dużo pytań i emocji.
Inicjatywa ZUS: AKTYWNI 50+. Zasady na 2026: świadczenia, programy, wsparcie
03 sty 2026

Aktywni 50+ to inicjatywa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązująca w 2026 r., która pokazuje, że wiek jest atutem, a doświadczenie ma realną wartość. Program ten to: promocja aktywności zawodowej osób po pięćdziesiątym roku życia, zachęcanie do świadomego planowania kariery i przyszłych świadczeń. Na co konkretnie mogą liczyć osoby 50+?

REKLAMA

Stażowe dla 50-latków czy seniorów: potwierdzenie okresów pracy sprzed 1 stycznia 1999 r. [KOMUNIKAT ZUS]
05 sty 2026

To istotna informacja z ZUS – szczególnie dla seniorów oraz osób, które pracowały przed 1 stycznia 1999 r. i chcą, aby ich staż został prawidłowo uzupełniony. Okazuje się, że zasady dotyczące składania wniosków nie wyglądają tak, jak mogłoby się powszechnie wydawać. ZUS precyzyjnie wyjaśnia, jakie dokumenty należy złożyć oraz w jakich sytuacjach. Gdzie znaleźć wniosek na eZUS? Poniżej przedstawiamy odpowiedź i pełne brzmienie przepisów, z którymi warto się zapoznać.
Ważne: wniosek o zasiłek z ZUS – zmiany od 1 stycznia 2026 r.
01 sty 2026

Od 1 stycznia 2026 r. zmienią się zasady składania dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do jednego z ważniejszych zasiłków z ZUS. Na stronie internetowej od 1 stycznia 2026 r. ZUS znajdziesz nowy formularz wniosku o wypłatę zasiłku (ZUS Z-12).
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA