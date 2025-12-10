Na co dzień i od święta - czyli o sztuce budowania stabilności w organizacjach

Rosnące koszty i ciągła zmienność sprawiają, że stabilność stała się dla pracowników najgłębszą potrzebą – finansową i emocjonalną. Potwierdzają to dane z „Pluxee Benefit Guidebook 2026”: 96 proc. pracowników oczekuje pewności zatrudnienia, a 94 proc. regularnego doceniania. Wynagrodzenie pozostaje głównym motywatorem, ale to niejedyny wymiar bezpieczeństwa. Dlatego tak ważna jest przestrzeń na drobne, odczuwalne elementy codzienności, które w sposób osobisty i wymierny finansowo mówią pracownikowi, że jest ważną częścią organizacji.

Poczucie stabilności buduje się zarówno w rytuałach codzienności, jak i w tych kilku momentach w roku, które naturalnie podkreślają relację między pracownikiem a organizacją, takich jak Boże Narodzenie. Codzienne świadczenia budują w pracownikach przekonanie, że firma odciąża ich domowy budżet tam, gdzie potrzeby są najbardziej podstawowe.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Z kolei okazjonalne gesty – świąteczne, jubileuszowe czy związane z ważnymi momentami życia – wzmacniają relację i poczucie przynależności do organizacji. Te dwa wymiary stabilności razem tworzą cykl troski: połączenie przewidywalności z docenieniem, praktyczne wsparcie przechodzące w emocjonalny gest. To model, który działa, tylko jeśli oba wymiary się przeplatają. A Pluxee Benefit Guidebook 2026 pokazuje, że nadal mamy w tej kwestii wiele do zrobienia: 30 proc. pracowników w ogóle nie otrzymuje benefitów, a tylko 28 proc. doświadcza regularnego doceniania ze strony swoich przełożonych.

Rytm wsparcia pracownika

Pracownicy nie szukają deklaracji. Oczekują natomiast konkretnych rozwiązań, które pomogą im się odnaleźć w codzienności zmieniających się nastrojów gospodarczych i technologicznych zmian. Widać to już na etapie rekrutacji – według raportu HRM Institute „Employer branding” w Polsce 2025, aż 36 proc. kandydatów podejmuje decyzję o współpracy na podstawie jasno określonych korzyści z pracy w danej organizacji, a nie jak w poprzednich latach dzięki historiom czy emocjonalnym narracjom. To właśnie dlatego tak dobrze działa połączenie praktycznych świadczeń z bardziej symbolicznymi gestami.

A w dobrze zaprojektowanej polityce benefitowej opłaca się dbać o to, by każdy dzień miał w sobie odrobinę świętowania. Wsparcie, takie jak dofinansowanie posiłków, daje pracownikowi pewność, że organizacja zdejmie z niego część codziennej logistyki, jednocześnie zapewniając przyjemność z jedzenia dopasowanego do potrzeb. To tym bardziej istotne, bo według Pluxee Benefit Guidebook 2026 aż 53 proc. pracowników wolałoby co miesiąc otrzymywać 450 zł brutto na karcie żywieniowej zamiast podwyżki w tej samej kwocie.

REKLAMA

Z kolei grudzień sprzyja zatrzymaniu się na chwilę i powiedzeniu „dziękuję” w sposób, który łączy radosne emocje z odciążeniem domowego budżetu. Świąteczny prezent, na przykład w postaci karty przedpłaconej, ma szczególną moc, ponieważ jednocześnie wspiera finansowo w jednym z najbardziej wymagających miesięcy roku i wzmacnia poczucie bycia częścią organizacji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Oba świadczenia, codzienne i okazjonalne, uzupełniają się, a nie wykluczają. Dzięki ich współistnieniu pracownik nie czuje się sam pomiędzy jedną a drugą okazją. W ten sposób organizacja tworzy doświadczenie, które odpowiada na potrzebę stabilności tak silnie obecną wśród pracowników.

Stabilność jako element EVP

Z perspektywy HR-u widać wyraźnie, że stabilność staje się niepisanym fundamentem EVP. To oczekiwanie, które znajduje odzwierciedlenie również w danych rynkowych. Aż 73 proc. firm mierzy się ze wzrostem oczekiwań finansowych i benefitowych, widząc w tym główny powód trudności w rekrutacji, a 59 proc. uznaje czynniki gospodarcze za mające największy wpływ na biznes w perspektywie dwóch lat – wskazuje wspomniany już raport HRM Institute.

Taki kontekst sprawia, że organizacje muszą budować swoje EVP na konkretnych rozwiązaniach, które wspierają pracownika zarówno w codzienności, jak i momentach większego obciążenia. Benefity, takie jak dofinansowanie posiłków czy karta przedpłacona, wpływają na to, jak pracownik przeżywa swój dzień, jak radzi sobie z domowym budżetem i jak często doświadcza docenienia. A pracownicy potrzebują nie tylko wynagrodzenia, lecz także przewidywalności.

Fundament skutecznej polityki benefitowej

Stabilność buduje nie skala benefitów, lecz ich rytm oraz dopasowanie do potrzeb pracowników. A ponieważ, jak pokazuje raport Pluxee Polska, tylko 2 na 10 osób uważa, że obecne świadczenia rzeczywiście odpowiadają na ich oczekiwania, tym większego znaczenia nabiera przemyślana i konsekwentna polityka benefitowa. Pracownicy nie chcą wybierać między pensją a wsparciem pozapłacowym. Oczekują kompleksowego doświadczenia, które łączy bezpieczeństwo finansowe z poczuciem bycia zauważonym.

Dane Pluxee Benefit Guidebook 2026 pokazują, jak silna jest ta potrzeba: aż 31 proc. pracowników rozważa zmianę pracy z powodu braku docenienia, a jednocześnie 55 proc. osób wskazuje prezenty okazjonalne jako najbardziej pożądany benefit. To czytelna informacja, że gesty podziękowania nadal mają ogromną moc – pod warunkiem że towarzyszy im codzienne, przewidywalne wsparcie domowego budżetu.

I właśnie na takich uniwersalnych, praktycznych benefitach, jak dofinansowanie posiłków czy karta przedpłacona jako prezent bożonarodzeniowy, warto opierać politykę benefitową. Dopiero na takiej bazie można budować dalej: testować mniej oczywiste rozwiązania, rozszerzać ofertę i precyzyjnie dopasowywać benefity do potrzeb zespołu.

Katarzyna Turska, Dyrektor HR i członek zarządu Pluxee Polska