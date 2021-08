Zadowolony pracownik najlepszym ambasadorem firmy

Pracownik może być najlepszym ambasadorem firmy. Jak dbać o employer branding małej firmy? Co zrobić, aby zatrudnieni byli zadowoleni i przyciągali nowe talenty?

Employer branding

Czy w employer brandingu chodzi głównie o to, by pięknie prezentować się kandydatom? Czy odpowiednio zaprojektowana zakładka kariery na stronie internetowej, prywatna opieka medyczna i karta sportowa przekonają kandydata do podjęcia pracy, a później pracownika do pozostania w firmie? Czy prawdą jest, że wynagrodzenie jest najważniejszym argumentem w rozmowie o pracy? Pomówmy o tym.

Rekomendacja pracowników najcenniejsza

Faktem jest, że nawet najapetyczniej wyglądający owoc może być nadpsuty od środka lub zwyczajnie niesmaczny, a przez to niezjadliwy. Dlatego budowanie marki pracodawcy, również w mikro i małej firmie, warto rozpocząć od środka. Nie ma bowiem lepszej rekomendacji do pracy w danej organizacji niż ta, którą dają aktualni i byli pracownicy. Nie wystarczy więc piękna fasada w postaci zmyślnej strony lub zakładki karierowej, na której pracodawca informuje o prywatnej opiece medycznej, imprezach integracyjnych i karcie sportowej. Dziś i kandydat, i pracownik oczekują więcej. Szybko też przystępują do „sprawdzam”.

Employer branding w małej firmie

OK, zapewne dla właścicieli mikro i małych firm nie jest to wiedza tajemna. Jednakże mają wiele wątpliwości w kontekście tego, co mogą zaproponować, dysponując ograniczonym budżetem. Podkreślają, że nie są w stanie konkurować z korporacjami, które zagarniają większość talentów na rynku pracy. Bądźmy szczerzy, na rynku pracy znajdziemy zarówno osoby preferujące pracę w dużych organizacjach, jak i takie, które lubią kameralny charakter małych firm. Grunt, aby o tych, którzy rozważają i wybierają zatrudnienie w małej, odpowiednio zadbać.

Wynagrodzenie jest najważniejsze

Nie czarujmy się, że ludzie pracują dla idei. Owszem, idea jest ważna. Istotna jest wiara w sens tego, co się robi. Ale po określonej liczbie godzin pracy każdy z nas wraca do domu, rodziny, znajomych i swoich pasji. Musi nam wystarczać na zadbane o swoich bliskich i siebie. I faktem jest, że jeśli nasz znajomy za tę samą pracę, ale wykonywaną w innej firmie, otrzymuje dużo lepsze pieniądze, to wymyślne benefity nie powstrzymają nas przed zmianą miejsca pracy. Warto więc obserwować rynek, analizować poziom wynagrodzeń i dostosowywać politykę zatrudnieniową do sytuacji. Jeśli dostęp do takich danych jest ograniczony, warto zwrócić się do agencji pracy lub doradztwa personalnego, która je zbiera, analizuje i udostępnia.

Komunikacja daje poczucie wspólnoty

I nieważne, czy założymy, że informacjami dzielimy się podczas regularnych spotkań z członkami zespołu, czy korzystamy ze skrzynki mailowej, czy też tablicy ogłoszeń. Ważne jest natomiast, aby przekazywanie ważnych dla całej firmy komunikatów nie odbywało się „na korytarzu” i aby wszyscy czuli, że są równoważnymi ich odbiorcami. W ten sposób można mówić o sukcesach, kluczowych projektach, istotnych wyzwaniach. Co zyskują pracownicy? Poczucie, że funkcjonują we wspólnocie i że są ważni dla pracodawcy.

- Praktykowanym przez nas rozwiązaniem jest wewnętrzny newsletter regularnie dostarczany na skrzynki email wszystkich pracowników. W organizacji funkcjonującej w dwóch lokalizacjach okazuje się spoiwem pozwalającym na lepsze poznanie pracowników, prezentowanie i docenianie sukcesów, podkreślającym wartości i zasady, którymi kieruje się firma – wskazuje Katarzyna Opiekulska-Sozańska, dyrektor zarządzająca LSJ HR Group.

Wartości firmy mogą przyciągać lojalnych pracowników

Cóż, sprawa jest poważna. Każdy z nas ma bowiem pewien system wartości, którym się w życiu kieruje. I część z nas świadomie, a część podświadomie, przyciągają te organizacje, które reprezentują i głoszą to, co nam jest bliskie. Sytuacja, w której głoszone przez firmę wartości rozmijają się z rzeczywistymi działaniami jest równią pochyłą do wywołania negatywnych emocji i braku zaufania.

Zapewne w tym momencie część właścicieli firm stwierdzi, że skoro tak, to oni o żadnych wartościach głośno mówić nie będą. Błąd! Pracownik prezentujący wartości zbieżne do reprezentowanych przez firmę jest bardziej zmotywowany, zaangażowany i lojalny. A to oznacza wprost, że pracuje lepiej.

Benefity nie muszą być kosztowne dla pracodawcy

Przejdźmy teraz do budzącej dość duże emocje kwestii benefitów. Dlaczego budzi ona takie emocje? Z powodu przekonania, że wymaga to dużych nakładów finansowych. Czy tak jest w rzeczywistości? Cóż, prawda jest taka, że mało jest wartościowych rzeczy, które możemy mieć za darmo. Natomiast w kwestii benefitów, wcale nie trzeba dużych pieniędzy, aby zaproponować swojemu niedużemu zespołowi coś, co będzie korzyścią.

- Są rozwiązania, które nie wymagają znacznych nakładów finansowych. Nasi pracownicy mają możliwość decydowania o czasie rozpoczęcia i zakończenia dnia pracy. Startują pomiędzy 7:30 a 9:00, zaś kończą w godzinach 15:30-17:00. Zespół może też korzystać z wewnętrznych szkoleń. Część z nich to szkolenia realizowane w ramach wymiany wiedzy pomiędzy już zatrudnionymi, a część to szkolenia opłacone przez pracodawcę i dedykowane pracownikom agencji. Są również spotkania integracyjne. Zespół ma szansę spotkać się zarówno w warunkach plenerowych, przy ognisku, w bardzo nieformalnym outficie, jak i ubrać w odświętne kreacje, by wspólnie celebrować w bardziej wystawnym miejscu – podkreśla Katarzyna Opiekulska-Sozańska.

Co jeszcze może zaproponować pracodawca? W zestawieniu niskobudżetowych rozwiązań znajdziemy jeszcze hybrydowy model pracy, czyli umożliwienie pracownikom realizacji zadań w ramach tzw. home office w określone dni tygodnia. Kolejny, niemal nic niekosztujący benefit to umożliwienie każdemu pracownikowi wyjścia z pracy trzy godziny wcześniej w dniu swoich urodzin. Można też zainwestować w karty przedpłacone pozwalające pracownikom na zakup np. lektur związanych z zawodem czy zakup biletów do kina, określić roczny budżet rozwojowy na pracownika lub dofinansować bilety sieciowe.

Akcje charytatywne sposobem na wspólne działanie

Wartości, właściwa komunikacja i benefity spotykają się ponadto w miejscu, które można zdefiniować jako „wspólne zaangażowanie”. Mowa tu o spędzeniu czasu z zespołem podczas robienia czegoś dobrego dla innych. Akcje charytatywne mogą być wspaniałym nośnikiem marki pracodawcy, o ile jest wola na każdym poziomie hierarchii organizacji do równego, aktywnego działania. I oczywiście nikt nie oczekuje, aby na przykład w biegu charytatywnym uczestnikami byli wszyscy pracownicy. Natomiast w sytuacji, gdy choć jeden reprezentant organizacji bierze w nim udział, cała reszta zespołu kibicuje mu, ile sił w rękach, nogach i płucach. Chodzi o to, aby wszyscy czuli, że mają wkład w dobro, które z uwagi na czynienie go wspólnie, ma większą wartość.

Docenianie pracowników jest niezwykle ważne

- Do zestawienia rozwiązań z zakresu kształtowania marki pracodawcy, które są na wyciągnięcie ręki mikro i małych firm, warto dodać docenianie. Jego siła jest ogromna. Jak wynika z badań, zaspokojenie potrzeb psychologicznych, takich jak bycie zauważonym, obdarzonym zaufaniem i docenianym, jest niemal równie ważne co zapewnienie bezpieczeństwa i dobrego wynagrodzenia. Zwykłe „dziękuję”, „doskonale poradziłeś sobie z tematem”, „doceniam Twój wkład w projekt” albo podziękowanie na forum firmy spowoduje automatyczny wzrost motywacji i zaangażowania - wskazuje Aleksandra Kowalczykowska, PR Manager w LSJ HR Group.

Zadowolony pracownik ambasadorem firmy

Podsumowując, sytuacja na rynku pracy, jaka jest, każdy widzi. O pracownika, który zostanie w organizacji na dłużej, będzie zmotywowany i lojalny, trzeba zawalczyć. I to nie jest proste zadanie. Jeśli jednak w głowie zakodujemy sobie, że każdy zadowolony zatrudniony jest naturalnym ambasadorem marki, nawet gdy ostatecznie opuści jej progi i pójdzie inną drogą, z większą wolą i swobodą będziemy podejmować działania zwiększające motywację i zaangażowanie. Te z kolei na pewno spełnią swoje zadanie: przyciągną kandydatów do pracy i pomogą zatrzymać talenty na dłużej.

Źródło: LSJ HR Group