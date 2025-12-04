REKLAMA

Strona główna » Kadry » Wynagrodzenia » Wynagrodzenie minimalne » Więcej pieniędzy w kieszeni pracownika od stycznia. Podwyżka 9. świadczeń pracowniczych w 2026 r.

Więcej pieniędzy w kieszeni pracownika od stycznia. Podwyżka 9. świadczeń pracowniczych w 2026 r.

04 grudnia 2025, 05:54
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
więcej pieniędzy dla pracownika w 2026 r. podwyżka świadczeń pracowniczych minimalne wynagrodzenie
Więcej pieniędzy dla pracownika w 2026 r. Podwyżka świadczeń pracowniczych związana z minimalne wynagrodzenie
Shutterstock

Pracownicy będą mieli więcej pieniędzy w kieszeni od stycznia. Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę rosną inne świadczenia. Oto podwyżka 9. ważnych świadczeń pracowniczych w 2026 r.

rozwiń >

Podwyżka świadczeń dla pracownika w 2026 r.

W prawie pracy wiele świadczeń, które przysługują pracownikowi uzależnionych jest od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Skoro od 1 stycznia 2026 r. będzie ono wyższe o 140 zł brutto to wzrasta również kwota szeregu innych należności. Do świadczeń, które rosną wraz ze wzrostem najniższej płacy należą:

  1. dodatek za pracę w porze nocnej czyli dodatek nocny;
  2. wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój czyli wynagrodzenie postojowe;
  3. odprawy z tytułu zwolnień grupowych (limit 15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę);
  4. odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing lub dyskryminację;
  5. wynagrodzenie gwarancyjne za niewykonywanie pracy z powodu rozkładu czasu pracy;
  6. kwota wolna od potrąceń;
  7. świadczenie pieniężne dla praktykanta;
  8. minimalna podstawa wymiaru zasiłku chorobowego;
  9. koszt zatrudnienia pracownika zatrudnionego na najniższą krajową.

Dodatek za pracę w porze nocnej 2026

Dodatek za pracę w porze nocnej to 20% stawki godzinowej, która wynika z minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym miesiącu. Taka stawka za godzinę pracy będzie różna w miesiącach o innej liczbie godzin pracy. Stawka godzinowa to minimalna płaca obowiązująca w 2026 r. podzielona przez liczbę godzin pracy w danym miesiącu (4806 zł : godziny pracy w miesiącu). Następnie wynik mnożymy przez 20% i otrzymujemy kwotę dodatku nocnego. W miesiącach z najniższą liczbą godzin pracy czyli 160 (styczeń, luty, maj, sierpień, listopad, grudzień) dodatek wyniesie 20% x 30,04 = 6,01 zł za godzinę pracy w nocy. Będzie to zarazem najwyższy dodatek za pracę w nocy w całym 2026 r. W miesiącach z liczbą 168 godzin pracy (kwiecień i czerwiec) będzie wypłacany dodatek w wysokości 20% x 28,61 = 5,72 zł. W Marcu, wrześniu i październiku będzie 176 godzin pracy, a dodatek wyniesie 20% x 27,31 = 5,46 zł. W miesiącu z największą liczbą godzin pracy czyli lipcu (184 godziny) będzie najniższy dodatek za pracę w nocy i wyniesie 20% x 26,12 = 5,22 zł.

Wynagrodzenie postojowe 2026

Wynagrodzenie postojowe przysługuje pracownikowi kiedy jest gotowy do pracy, ale jej nie wykonuje z powodu przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Zapłata należy mu się z tytułu jego osobistego zaszeregowania. Postojowe można określić stawką godzinową lub miesięczną. Jeśli strony nie uzgodniły wcześniej takiego składnika wynagrodzenia, wynagrodzenie postojowe wynosi 60% wynagrodzenia za pracę. Nie może jednak być niższe niż aktualnie obowiązujące minimalne wynagrodzenie za pracę czyli w 2026 r. będzie to 4806 zł brutto.

Odprawa z tytułu zwolnienia grupowego 2026

Odprawa z tytułu zwolnienia grupowego zależy od stażu pracy. Okres pracy krótszy niż 2 lata uprawnia do odprawy w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Od 2 do 8 lat pracy daje prawo do dwumiesięcznego wynagrodzenia. Zatrudnienie dłuższe niż 8 lat to prawo do trzymiesięcznego wynagrodzenia. Przepisy prawa przewidują w tym przedmiocie limit. Jest nim 15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. W 2026 r. nie będzie można otrzymać wyższej odprawy z tytułu zwolnienia grupowego niż 72090 zł.

Odszkodowanie dla pracownika 2026

Odszkodowanie pracownika za naruszenie przez pracodawcę zasady równego traktowania w zatrudnieniu lub niedyskryminacji, a także za mobbing albo rozwiązanie umowy o pracę z powodu mobbingu pracownik może domagać się odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę czyli 4806 zł.

Wynagrodzenie gwarancyjne dla pracownika 2026

Zgodnie z art. 129 § 5. Kodeksu pracy jeżeli w danym miesiącu, ze względu na rozkład czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, pracownik nie ma obowiązku wykonywania pracy, przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie odrębnych przepisów. Będzie to więc nie mniej niż 4806 zł brutto. W przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy wysokość tego wynagrodzenia ustala się proporcjonalnie do tego wymiaru czasu pracy.

Kwota wolna od potrąceń 2026

Kwota wynagrodzenia wolna od potrąceń w 2026 r. to:

  • potrącenia niealimentacyjne - 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę czyli 4806 zł (dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy) po odliczeniu składek ubezpieczeniowych, zaliczki na podatek dochodowy oraz wpłat dokonywanych do PPK;
  • potrącenia zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi - 75% wynagrodzenia minimalnego czyli 3604,50 zł;
  • potrącenia kar pieniężnych - 90% wynagrodzenia minimalnego czyli 4325,40 zł

Do osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy stosuje się kwoty zmniejszone proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Świadczenie pieniężne dla praktykanta 2026

Można odbywać praktyki odpłatnie lub nieodpłatnie. W pierwszym przypadku wysokość świadczenia pieniężnego dla praktykanta nie może być wyższa niż dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2026 r. praktykant maksymalnie może zarobić 9612 zł.

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego 2026

W świetle ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa podstawa wymiaru zasiłku chorobowego w przypadku wykonywania pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa niż kwota minimalnej płacy po odliczeniu 13,71% z tego wynagrodzenia (13,71% to wysokość składek ubezpieczeniowych, które pokrywane są z wynagrodzenia pracownika). Najniższa krajowa 2026 r. po odjęciu jej 13,71% daje wynik (4806 zł - 658,90 zł) 4147,10 zł. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego w 2026 r. nie może być niższa niż 4147,10 zł.

