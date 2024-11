Grudzień 2024. Dni wolne od pracy i godziny pracy [Kalendarz]

Grudzień 2024 roku - ile jest godzin pracy i dni wolnych w ostatnim miesiącu roku? Jak liczy się godziny pracy w miesiącu? Zobacz przykład wyliczeń na podstawie grudnia. Oto kalendarz grudnia 2024 roku z zaznaczonymi świętami, weekendami i niedzielami handlowymi.

Grudzień 2024 – dni wolne

Ustawa o dniach wolnych od pracy przewiduje dwa święta grudniowe. Dni wolne w grudniu to wszystkie niedziele, dodatkowe dni odpoczynku z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy – zwykle są to soboty, a także oczywiście dwa dni Świąt Bożego Narodzenia. Mamy 4 pełne weekendy, jedną dodatkową niedzielę i 2 dni świąteczne, co daj wynik 11 dni wolnych od pracy. To taka sama liczba świąt jak w listopadzie.

Grudzień 2024 - dni robocze

Grudzień ma 31 dni. 11 z nich to dni wolne od pracy. Pozostałe 20 to dni robocze.

Godziny pracy w grudniu 2024 roku

20 dni pracy w grudniu to 160 godzin pracy. Jest to więc miesiąc z najmniejszą liczbą godzin pracy w całym 2024 roku. Tylko w listopadzie pracowaliśmy mniej, bo 152 godziny. Najczęściej pracujemy 168 godzin w miesiącu (6 miesięcy w 2024 roku). Największą liczbę godzin przepracowaliśmy w lipcu i październiku - po 184 godziny (23 dni robocze).

Jak liczy się liczbę godzin pracy w miesiącu?

Jak należy liczyć liczbę godzin pracy w miesiącu? Reguła znajduje się w art. 130 § 1 i 2 Kodeksu pracy. Mnożymy 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni w danym miesiącu. Do wyniku dodajemy iloczynu 8 godzin i liczby dni roboczych pozostałych w miesiącu. Od otrzymanego wyniku odejmujemy iloczyn 8 godzin i liczby świąt wypadających w dniu innym niż niedziela. Poniżej znajduje się wyliczenie na przykładzie grudnia 2024 roku.

Przykład 1. Grudzień 2024 roku ma 4 pełne tygodnie (40 x 4= 160)

2. W grudniu 2024 roku są jeszcze 2 dodatkowe dni robocze (8 x 2 = 16)

3. Do 160 godzin dodajemy kolejne 16 godzin i otrzymujemy wynik 176 godzin

4. Dwa święta ustawowo wolne od pracy oznaczają 16 godzin (2 x 8 godzin), o które należy pomniejszyć liczbę 176 (176 – 16 = 160 godzin)

W grudniu 2024 roku jest 20 dni roboczych, co daje 160 godzin pracy.

Grudzień 2024 – czas pracy

Grudniowy wymiar czasu pracy przedstawia się następująco:

Wymiar czasu pracy grudzień 2024 dni robocze 20 godziny pracy 160 dni wolne od pracy 11

Grudzień 2024 - kalendarz

Oto kalendarz grudnia 2024 roku wraz z oznaczonymi weekendami i dniami ustawowo wolnymi od pracy, a także Wigilią Bożego Narodzenia, która często jest przyznawana przez pracodawców jako dodatkowy dzień wolny od pracy. W 2025 roku najprawdopodobniej będzie ustawowo wolna od pracy.

Grudzień 2024. Czerwone - dni wolne z tytułu świąt, żółte - weekendy, zielone - niedziele handlowe, niebieski - Wigilia Bożego Narodzenia często przyznawana przez pracodawców w ramach benefitu jako dodatkowy dzień wolny Shutterstock