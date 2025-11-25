Dni wolne od pracy w 2026 roku to wszystkie niedziele oraz święta wymienione w ustawie o dniach wolnych od pracy. Takich dni jest 14, z czego cztery wypadają w niedzielę, a dwa w sobotę. Co to oznacza? Oto kalendarz polskich świąt i dni wolnych od pracy w 2026 roku. Kiedy się nie pracuje?

Dni wolne 2026 [Polska]

W 2026 roku w Polsce dniami wolnymi od pracy są wszystkie niedziele oraz 14 świąt ustawowo wolnych od pracy, które wymienia ustawa o dniach wolnych od pracy. Niektóre święta mają stałe daty w kalendarzu, inne to święta ruchome - każdego roku wypadają inaczej. Lista świąt ustawowo wolnych od pracy w Polsce:

REKLAMA

REKLAMA

1 stycznia – Nowy Rok 6 stycznia – Święto Trzech Króli pierwszy dzień Wielkanocy drugi dzień Wielkanocy 1 maja – Święto Pracy 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja Zielone Świątki Boże Ciało 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 1 listopada – Wszystkich Świętych 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości 24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia

Poniżej wymieniamy wszystkie daty świąt w 2026 roku. To także dni wolne od zajęć lekcyjnych w szkole.

Polecamy: Kalendarz 2026

Dni wolne od pracy 2026: tabela

Poniższa tabela przedstawia wszystkie święta, które są dniami wolnymi od pracy w 2026 roku:

REKLAMA

Święto ustawowe Dzień wolny od pracy 2026 (data) Dzień tygodnia Nowy Rok 1 stycznia 2026 r. czwartek Święto Trzech Króli 6 stycznia 2026 r. wtorek pierwszy dzień Wielkiej Nocy 5 kwietnia 2026 r. niedziela drugi dzień Wielkiej Nocy 6 kwietnia 2026 r. poniedziałek Święto Pracy 1 maja 2026 r. piątek Święto Narodowe Trzeciego Maja 3 maja 2026 r. niedziela Zielone Świątki 24 maja 2026 r. niedziela Boże Ciało 4 czerwca 2026 r. czwartek Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia 2026 r. sobota Wszystkich Świętych 1 listopada 2026 r. niedziela Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada 2026 r. środa Wigilia Bożego Narodzenia 24 grudnia 2026 r. czwartek pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia 25 grudnia 2026 r. piątek drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia 26 grudnia 2026 r. sobota

Kalendarz 2026 - polskie święta

Kalendarz świąt 2026:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

dni wolne 2026 kalendarz święta Dni wolne 2026: kalendarz świąt Shutterstock

Polecamy: Ustalanie wymiaru i udzielanie urlopów wypoczynkowych – odpowiedzi na 10 pytań z praktyki (PDF)

Dni wolne 2026 wypadające w niedziele

W 2026 r. aż 4 święta wypadają w niedziele i są to:

5 kwietnia 2026 r. - pierwszy dzień Wielkanocy (niedziela), 3 maja 2026 r. - Święto Narodowe Trzeciego Maja (niedziela), 24 maja 2026 r. - Zielone Świątki (niedziela), 1 listopada 2026 r. - Wszystkich Świętych (niedziela).

Dni wolne wypadające w soboty 2026

Dodatkowo 2 święta przypadają na sobotę, co nakłada na pracodawców obowiązek wyznaczenia innego dnia wolnego od pracy w danym okresie rozliczeniowym (art. 130 § 2 Kodeksu pracy). Dzień wolny za święto wypadające w sobotę należy ustalić w sierpniu i grudniu, ponieważ w sobotę wypada:

15 sierpnia (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny) 26 grudnia (drugi dzień Bożego Narodzenia).