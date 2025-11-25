Dni wolne od pracy 2026. Kalendarz polskich świąt
Dni wolne od pracy w 2026 roku to wszystkie niedziele oraz święta wymienione w ustawie o dniach wolnych od pracy. Takich dni jest 14, z czego cztery wypadają w niedzielę, a dwa w sobotę. Co to oznacza? Oto kalendarz polskich świąt i dni wolnych od pracy w 2026 roku. Kiedy się nie pracuje?
- Dni wolne 2026 [Polska]
- Dni wolne od pracy 2026: tabela
- Kalendarz 2026 - polskie święta
- Dni wolne 2026 wypadające w niedziele
- Dni wolne wypadające w soboty 2026
Dni wolne 2026 [Polska]
W 2026 roku w Polsce dniami wolnymi od pracy są wszystkie niedziele oraz 14 świąt ustawowo wolnych od pracy, które wymienia ustawa o dniach wolnych od pracy. Niektóre święta mają stałe daty w kalendarzu, inne to święta ruchome - każdego roku wypadają inaczej. Lista świąt ustawowo wolnych od pracy w Polsce:
- 1 stycznia – Nowy Rok
- 6 stycznia – Święto Trzech Króli
- pierwszy dzień Wielkanocy
- drugi dzień Wielkanocy
- 1 maja – Święto Pracy
- 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja
- Zielone Świątki
- Boże Ciało
- 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
- 1 listopada – Wszystkich Świętych
- 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
- 24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia
- 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia
- 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia
Poniżej wymieniamy wszystkie daty świąt w 2026 roku. To także dni wolne od zajęć lekcyjnych w szkole.
Dni wolne od pracy 2026: tabela
Poniższa tabela przedstawia wszystkie święta, które są dniami wolnymi od pracy w 2026 roku:
Święto ustawowe
Dzień wolny od pracy 2026 (data)
Dzień tygodnia
Nowy Rok
1 stycznia 2026 r.
czwartek
Święto Trzech Króli
6 stycznia 2026 r.
wtorek
pierwszy dzień Wielkiej Nocy
5 kwietnia 2026 r.
niedziela
drugi dzień Wielkiej Nocy
6 kwietnia 2026 r.
poniedziałek
Święto Pracy
1 maja 2026 r.
piątek
Święto Narodowe Trzeciego Maja
3 maja 2026 r.
niedziela
Zielone Świątki
24 maja 2026 r.
niedziela
Boże Ciało
4 czerwca 2026 r.
czwartek
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
15 sierpnia 2026 r.
sobota
Wszystkich Świętych
1 listopada 2026 r.
niedziela
Narodowe Święto Niepodległości
11 listopada 2026 r.
środa
Wigilia Bożego Narodzenia
24 grudnia 2026 r.
czwartek
pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia
25 grudnia 2026 r.
piątek
drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia
26 grudnia 2026 r.
sobota
Kalendarz 2026 - polskie święta
Kalendarz świąt 2026:
Dni wolne 2026 wypadające w niedziele
W 2026 r. aż 4 święta wypadają w niedziele i są to:
- 5 kwietnia 2026 r. - pierwszy dzień Wielkanocy (niedziela),
- 3 maja 2026 r. - Święto Narodowe Trzeciego Maja (niedziela),
- 24 maja 2026 r. - Zielone Świątki (niedziela),
- 1 listopada 2026 r. - Wszystkich Świętych (niedziela).
Dni wolne wypadające w soboty 2026
Dodatkowo 2 święta przypadają na sobotę, co nakłada na pracodawców obowiązek wyznaczenia innego dnia wolnego od pracy w danym okresie rozliczeniowym (art. 130 § 2 Kodeksu pracy). Dzień wolny za święto wypadające w sobotę należy ustalić w sierpniu i grudniu, ponieważ w sobotę wypada:
- 15 sierpnia (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny)
- 26 grudnia (drugi dzień Bożego Narodzenia).
Przepisy prawa pracy nie nakładają obowiązku "oddawania" innego dnia wolnego za święta wypadające w niedziele. W związku z powyższym w 2026 r. będzie faktycznie 10 dni wolnych od pracy (dla pracowników pracujących od poniedziałku do piątku - 8 świąt wypadających w środku tygodnia oraz 2 dni wolne za święta wypadające w sobotę).
