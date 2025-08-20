Luki prawne, zaniedbania, nierówności: kobiety i dzieci z niepełnosprawnościami mogą liczyć na zmianę przepisów na lepsze. Polska ma czas do września 2026

W swoim najnowszym raporcie Komitet ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami zwraca uwagę, że w Polsce brakuje spójnej, całościowej polityki uwzględniającej wszystkie wymiary praw osób z niepełnosprawnościami. Komisja w swoich zaleceniach dla Polski szczególnie porusza konieczność zmiany standardów w stosunku do kobiet i dzieci z niepełnosprawnościami. Co konkretnie powinno się zmienić do września 2026 r.? Poniżej szczegóły.

Transformacja praw osób z niepełnosprawnościami w Polsce: nowe wyzwania i rekomendacje ONZ

Organizacja Narodów Zjednoczonych wytyczyła standardy ochrony praw osób z niepełnosprawnościami już w 2006 roku, przyjmując Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych (CRPD). Polska ratyfikowała ją w 2012 roku, zobowiązując się do wdrożenia mechanizmów umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym, politycznym i zawodowym każdego obywatela niezależnie od stopnia sprawności. Mimo wysiłków realizacja tych zobowiązań wciąż wymaga się od Polski istotnych usprawnień.

Surowa ocena dla Polski w zakresie praw dla osób z niepełnosprawnościami

Kobiety z niepełnosprawnościami – podwójna niewidzialność

Kobieca perspektywa w dyskusji o niepełnosprawnościach często zostaje zepchnięta na margines – mimo że statystyki pokazują podwyższone ryzyko przemocy ze względu na płeć, zwłaszcza seksualnej, domowej czy instytucjonalnej. Według raportu ONZ kluczowe problemy to:

luki prawne w definiowaniu i ściganiu przemocy wobec osób (w tym szczególnie kobiet) z niepełnosprawnościami,

brak efektywnego dostępu do procedur prawnych i wsparcia psychologicznego dla ofiar,

ograniczony dostęp do pełnej i równej edukacji seksualnej oraz usług w zakresie planowania rodziny,

brak gromadzenia wystarczająco szczegółowych danych na temat doświadczeń kobiet z niepełnosprawnościami.

Ważne Komitet ONZ rekomenduje, by do września 2026 r. Polska wdrożyła całościową strategię przeciwdziałania przemocy, wzmocniła instrumenty śledcze oraz zaktualizowała procedurę Niebieskiej Karty o wskaźniki specyficzne dla niepełnosprawności. Ponadto powinno się zagwarantować powszechny dostęp do rzetelnej edukacji seksualnej zgodnej ze standardami UNESCO z 2018 roku oraz uwzględniać głos kobiet z niepełnosprawnościami przy tworzeniu programów równości płci.

Z dokumentu wynika dokładnie to:

"Komitetowi ONZ nie podoba się że w Polsce:

brakuje ochrony przed przemocą wobec kobiet i dziewczynek z niepełnosprawnościami,

obiety z niepełnosprawnościami mają problemy w ochronie zdrowia prokreacyjnego i zdrowia seksualnego. Zdrowie prokreacyjne kobiety jest związane z zajściem w ciążę, ciążą i porodem,

brakuje informacji o kobietach z niepełnosprawnościami doświadczających przemocy.

Komitet ONZ chce żeby Polska:

napisała strategię o ochronie kobiet i dziewczynek z niepełnosprawnościami przed przemocą,

napisała w przepisach prawa o zakazie przemocy. Nie tylko w domu ale także w placówkach, domach pomocy społecznej,

dbała o zdrowie seksualne i prokreacyjne kobiet i dziewczynek z niepełnosprawnościami,

zbierała informacje o sytuacji kobiet i dziewczynek z niepełnosprawnościami,

konsultowała z kobietami i dziewczynkami z niepełnosprawnościami różne działania. Konsultowanie to pytanie o zdanie, o poglądy, słuchanie opinii.".

Dzieci z niepełnosprawnościami – co trzeba zmienić?

Do dziś wiele niepełnosprawnych dzieci w Polsce trafia do domów pomocy społecznej, często dzieląc przestrzeń z dorosłymi podopiecznymi. Taka praktyka nie sprzyja indywidualnemu rozwojowi i wzmacnia poczucie zależności. Raport wskazuje także na:

niedostateczne możliwości wyrażania przez dzieci własnych opinii w sprawach ich dotyczących,

zbyt ogólne – albo wręcz nieistniejące – dane statystyczne o jakości ich życia i poziomie wsparcia.

Ważne Aby to zmienić, ONZ postuluje przyspieszenie deinstytucjonalizacji: stworzenie sieci zastępczych rodzin i usług lokalnych oraz wprowadzenie obowiązku wsłuchiwania się w głos małych obywateli nie tylko w sądzie, lecz także w szkołach czy centrach rehabilitacji. Równocześnie Polska powinna prowadzić regularne badania nad sytuacją wszystkich dzieci z niepełnosprawnościami.

Z dokumentu wynika dokładnie to:

"Komitetowi ONZ nie podoba się że w Polsce:

dzieci z niepełnosprawnościami mieszkają w domach pomocy społecznej razem z dorosłymi,

urzędnicy nie słuchają dzieci z niepełnosprawnościami,

brakuje informacji o sytuacji dzieci z niepełnosprawnościami.

Komitet ONZ chce żeby Polska:

zamieniła domy pomocy społecznej na rodziny zastępcze. To się nazywa deinstytucjonalizacja opieki nad dzieckiem,

napisała w przepisach prawa o obowiązku słuchania zdania dziecka. To jest podmiotowe traktowanie,

zbierała informacje o sytuacji dzieci z niepełnosprawnościami

Komitet jest zaniepokojony:

umieszczaniem dzieci niepełnosprawnych w domach pomocy społecznej, w tym razem z dorosłymi, traktowaniem niepełnosprawnych dzieci jako zależnych od innych i brakiem możliwości wyrażania przez dzieci opinii w kwestiach bezpośrednio ich dotyczących, brakiem zdezagregowanych danych dotyczących niepełnosprawnych dzieci. Komitet zaleca państwu-stronie:

przyspieszenie deinstytucjonalizacji opieki nad niepełnosprawnymi dziećmi, poprzez zapewnienie im bezpiecznej pieczy zastępczej w środowisku rodzinnym oraz włączających usług w społeczności lokalnej,

podjęcie skutecznych działań wspierających upodmiotowienie dzieci niepełnosprawnych oraz stworzenie im warunków do wyrażania opinii we wszystkich sprawach, które ich dotyczą,

zbieranie zdezagregowanych danych i przeprowadzanie badań z ich udziałem na temat sytuacji społecznej wszystkich niepełnosprawnych dzieci.".