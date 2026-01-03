REKLAMA

Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Zasiłki i inne świadczenia » Od 2026 r. wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które mają co najmniej 70 punktów mogą dostać świadczenie wspierające [oficjalna informacja z ZUS]

Od 2026 r. wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które mają co najmniej 70 punktów mogą dostać świadczenie wspierające [oficjalna informacja z ZUS]

03 stycznia 2026, 09:47
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
2026
Od 2026 r. wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które mają co najmniej 70 punktów mogą dostać świadczenie wspierające [oficjalna informacja z ZUS]
Shutterstock

ZUS ogłasza, że od 1 stycznia 2026 r. jedno z jego świadczeń zostanie udostępnione znacznie większej grupie osób. Jak podkreśla Zakład, od tego dnia więcej uprawnionych będzie mogło otrzymać to istotne wsparcie, którego wysokość może wynosić nawet kilka tysięcy złotych. Co ważne, świadczenie to można pobierać równocześnie z innymi formami pomocy, w tym z rentą socjalną, a skorzystać z niego mogą również osoby starsze.

Zgodnie z komunikatem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z dniem 1 stycznia 2026 r. nastąpi rozszerzenie zakresu podmiotowego kluczowego świadczenia pieniężnego. Jest ono niezależne od pobierania renty socjalnej czy świadczenia uzupełniającego dla osób niesamodzielnych. Biorąc pod uwagę, że do końca listopada 2025 r. złożono blisko 190 tys. wniosków na kwotę ponad 7,6 mld zł, przewiduje się dalszy wzrost zainteresowania tym wsparciem w nadchodzącym roku.

Zobacz również:

Od 2026 r. wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które mają co najmniej 70 punktów mogą dostać świadczenie wspierające [oficjalna informacja z ZUS]. Czym jest ustalenie poziomu potrzeby wsparcia?

Poziom potrzeby wsparcia ustalany jest na podstawie obserwacji, wywiadu bezpośredniego oraz oceny funkcjonowania osoby ubiegającej się o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia, przy zastosowaniu formularza w zakresie ustalania poziomu potrzeby wsparcia dla osób zaliczonych do stopnia niepełnosprawności, a także na podstawie informacji wskazanych w kwestionariuszu.

Ważne

Ustalenia poziomu potrzeby wsparcia dokonuje się, za zgodą osoby ubiegającej się o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia w miejscu jej stałego pobytu, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, albo w siedzibie wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności albo w miejscu przez niego wyznaczonym, spełniającym warunki, o których mowa ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zobacz również:

Od 2026 r. wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które mają co najmniej 70 punktów mogą dostać świadczenie wspierające [oficjalna informacja z ZUS]

Od 1 stycznia 2026 r. świadczenie wspierające, wypłacane przez ZUS, obejmie szerszą grupę osób z niepełnosprawnością – tych, które w decyzji wojewódzkiego zespołu uzyskały co najmniej 70 punktów w skali potrzeby wsparcia. Do końca listopada 2025 r. ZUS przyjął 188,5 tys. wniosków o to świadczenie, a łączna kwota wypłaconych środków wyniosła ponad 7,6 mld zł.

Polecamy: KALENDARZ 2026

Świadczenie wspierające zostało wprowadzone etapowo, aby dostosować system do rosnącej liczby uprawnionych

Świadczenie wspierające zostało wprowadzone etapowo, aby dostosować system do rosnącej liczby uprawnionych:

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
  • od 2024 r. przysługiwało ono osobom z najwyższym poziomem potrzeby wsparcia (87–100 punktów);
  • od 2025 r. rozszerzono je na osoby z 78–86 punktami;
  • od 2026 r. dostęp do niego uzyskają wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które mają co najmniej 70 punktów (z wyjątkiem specjalnej ścieżki dla osób, których opiekunowie pobierali świadczenia opiekuńcze – one mogły korzystać już od 2024 r.).
Zobacz również:

Świadczenie wspierające: podstawa prawna

Podstawą prawną dla świadczenia wspierającego jest ustawa o świadczeniu wspierającym z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1429).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Od 2026 r. wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które mają co najmniej 70 punktów mogą dostać świadczenie wspierające [oficjalna informacja z ZUS]. Dla kogo świadczenie wspierające w 2026?

Od 2026 r. wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które mają co najmniej 70 punktów mogą dostać świadczenie wspierające. Świadczenie wspierające w 2026 r. przysługuje jeśli:

  • masz skończone 18 lat,
  • jesteś obywatelką lub obywatelem Polski albo Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), a jeśli nie – przebywasz w Polsce i masz dostęp do rynku pracy,
  • mieszkasz w Polsce,
  • masz decyzję wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON), w której poziom potrzeby wsparcia został ustalony na poziomie punktów uprawniającym do świadczenia.

Ile wynosi świadczenie wspierające 2026?

Świadczenie wspierające wynosi miesięcznie:

  • 220% renty socjalnej, jeżeli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 95 do 100 punktów,
  • 180% renty socjalnej - od 90 do 94 punktów,
  • 120% renty socjalnej - od 85 do 89 punktów,
  • 80% renty socjalnej - od 80 do 84 punktów,
  • 60% renty socjalnej - od 75 do 79 punktów,
  • 40% renty socjalnej - od 70 do 74 punktów.

Miesięczna wysokość świadczenia zależy od liczby punktów i wynosi od 40% do 220% aktualnej renty socjalnej (1878,91 zł brutto po waloryzacji z marca 2025 r.), czyli od 752 zł do 4134 zł. Świadczenie jest waloryzowane automatycznie i wypłacane wyłącznie na konto bankowe. W marcu świadczenie będzie zwaloryzowane, ponieważ w 2026 r. ulegnie podwyższeniu renta socjalna.

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia
Świadczenie 2026

Świadczenie 2026

ShutterStock

Ile wynosi renta socjalna 2026?

Świadczenie wspierające przysługuje w wysokości od 40 do 220 proc. aktualnej wysokości renty socjalnej. Do 28 lutego 2026 r. kwota renty socjalnej wynosi 1878,91 zł. Oznacza to, że jeśli masz prawo do 40 proc. renty socjalnej, otrzymasz świadczenie w wysokości 752 zł. Jeśli natomiast masz prawo do 220 proc. renty socjalnej, otrzymasz świadczenie w wysokości 4134 zł. Kwota świadczenia wspierającego będzie podwyższana w terminach podwyższenia kwoty renty socjalnej. Zazwyczaj jest to 1 marca każdego roku.

POLECAMY: Kontrola PIP

Od 2026 r. dostęp do świadczenia wspierającego uzyskają wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które mają co najmniej 70 punktów (z wyjątkiem specjalnej ścieżki dla osób, których opiekunowie pobierali świadczenia opiekuńcze – one mogły korzystać już od 2024 r.)

ZUS w komunikacje jasno wskazał, że od 2026 r. dostęp do świadczenia wspierającego uzyskają wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które mają co najmniej 70 punktów (z wyjątkiem specjalnej ścieżki dla osób, których opiekunowie pobierali świadczenia opiekuńcze – one mogły korzystać już od 2024 r.).

Zobacz również:

Jak otrzymać świadczenie wspierające w 2026?

Jak otrzymać świadczenie wspierające w 2026? Procedura jest dwuetapowa. Najpierw osoba, która ubiega się o świadczenie wspierające, powinna złożyć wniosek do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON) o decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia. Po otrzymaniu ostatecznej decyzji (po 14 dniach od doręczenia, jeśli nie zostało wniesione odwołanie) powinna złożyć wniosek do ZUS – wyłącznie elektronicznie przez PUE/eZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

Ważne

Od momentu uprawomocnienia się decyzji WZON klient ma 3 miesiące na złożenie wniosku. Wtedy świadczenie będzie mu przysługiwać z wyrównaniem. Wniosek w imieniu osoby z niepełnosprawnością może złożyć jej pełnomocnik lub opiekun prawny.

– Osoby, którym prawo do świadczenia przysługuje od 1 stycznia 2026 r., powinny złożyć wniosek jak najszybciej, najlepiej w grudniu 2025 r. lub najpóźniej do końca stycznia 2026 r. W przeciwnym razie, jeśli osoba uprawniona złoży wniosek dopiero w lutym, nie otrzyma środków za styczeń – wyjaśnia Ewa Krysiewicz, wicedyrektor Departamentu Świadczeń dla Rodzin w Centrali ZUS.

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Świadczenie wspierające jest niezależne od innych świadczeń ZUS, takich jak renta socjalna czy świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Od 2026 r. wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które mają co najmniej 70 punktów mogą dostać świadczenie wspierające [oficjalna informacja z ZUS]. Decyzja o potrzebie wsparcia z WZON 2026

Co istotne, również w 2026 r. samo orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy (np. wydane przez ZUS, KRUS, miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności) nie wystarczy do złożenia wniosku do ZUS o świadczenie wspierające. Musisz mieć decyzję o potrzebie wsparcia wydaną przez WZON.

Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia będzie mogła otrzymać osoba z niepełnosprawnością, która posiada:

  • ostateczne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji,
  • orzeczenie zaliczające do jednej z grup inwalidów, tj. ważne orzeczenie organu rentowego (ZUS, MSWiA, MON), wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów; ważne orzeczenie KRUS o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane przed 1 stycznia 1998 r.

Przy ubieganiu się o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia nie ma znaczenia moment powstania niepełnosprawności, ani rodzaj posiadanego stopnia niepełnosprawności czy grupy inwalidzkiej.

Świadczenie wspierające 2026. Zainteresowanie świadczeniem rośnie w całym kraju

Do końca listopada 2025 r. ZUS wypłacił świadczenia na kwotę prawie 7,7 mld zł. Najwięcej wniosków zostało złożonych w województwach:

  • małopolskim (22 tys.),
  • podkarpackim (17,6 tys.),
  • kujawsko-pomorskim (15,6 tys.).

Wysokie kwoty wypłat odnotowano m.in. w Małopolsce (ponad 1 mld zł) i na Podkarpaciu (blisko 732 mln zł).

Czy emeryt może otrzymać świadczenie wspierające?

Tak, emeryt może otrzymać świadczenie wspierające. Świadczenie wspierające nie jest uzależnione od dochodów czy statusu zawodowego, tylko od niepełnosprawności. Wynika to z tego, że pobieranie emerytury nie wyklucza prawa do pobierania innych świadczeń, czy właśnie świadczenia wspierającego z ZUS. Oczywiście emeryt nie otrzyma z automatu świadczenia wspierającego, kluczowe jest posiadanie orzeczenia o potrzebie wsparcia (z odpowiednią liczbą punktów) i spełnienie kryteriów.

Podsumowując, pamiętaj osoby, które w decyzji WZON mają przyznane od 70 do 77 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie wspierające od 2026 r. Do 28 lutego 2026 r. kwota renty socjalnej wynosi 1878,91 zł, która ma wpływ na wysokość świadczenia wspierającego.

Źródło: informacja prasowa ZUS.

Podstawa prawna

Ustawa o świadczeniu wspierającym z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1429)

Od kiedy i z jakim wynikiem w skali wsparcia przysługuje świadczenie wspierające w 2026 r.?

Od 1 stycznia 2026 r. świadczenie wspierające otrzymają osoby z niepełnosprawnością, które w decyzji WZON mają co najmniej 70 pkt. Osoby z tzw. specjalnej ścieżki (opiekun pobierał świadczenia opiekuńcze) mogły korzystać już od 2024 r.

Ile wynosi świadczenie wspierające w 2026 r. i jak zależy od liczby punktów WZON?

Miesięcznie od 40% do 220% renty socjalnej (1878,91 zł do 28.02.2026), czyli 752–4134 zł. Skala: 70–74 pkt: 40%, 75–79: 60%, 80–84: 80%, 85–89: 120%, 90–94: 180%, 95–100: 220%.

Jak złożyć wniosek o świadczenie wspierające w 2026 r. i dotrzymać terminów?

Najpierw wniosek do WZON o decyzję o poziomie potrzeby wsparcia, po jej uprawomocnieniu (po 14 dniach bez odwołania) wniosek do ZUS przez PUE/eZUS, Emp@tię lub bankowość elektroniczną. Masz 3 miesiące od uprawomocnienia, by dostać wyrównanie. Wnioski za styczeń złóż najpóźniej do 31.01.2026.

Czy emeryt może otrzymać świadczenie wspierające z ZUS w 2026 r.?

Tak. Emeryt może otrzymać świadczenie wspierające, bo nie jest ono uzależnione od dochodów czy statusu zawodowego, tylko od niepełnosprawności. Kluczowa jest decyzja WZON z odpowiednią liczbą punktów i spełnienie kryteriów.

Czy orzeczenie o niepełnosprawności wystarczy do wniosku o świadczenie wspierające 2026?

Nie. Do wniosku o świadczenie wspierające potrzebna jest decyzja WZON ustalająca poziom potrzeby wsparcia. Samo orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy (np. ZUS, KRUS, miejski zespół) nie wystarczy.

Źródło: INFOR
Kadry
Inicjatywa ZUS: AKTYWNI 50+. Zasady na 2026: świadczenia, programy, wsparcie
03 sty 2026

Aktywni 50+ to inicjatywa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązująca w 2026 r., która pokazuje, że wiek jest atutem, a doświadczenie ma realną wartość. Program ten to: promocja aktywności zawodowej osób po pięćdziesiątym roku życia, zachęcanie do świadomego planowania kariery i przyszłych świadczeń. Na co konkretnie mogą liczyć osoby 50+?
Stażowe dla 50-latków czy seniorów: potwierdzenie okresów pracy sprzed 1 stycznia 1999 r. [KOMUNIKAT ZUS]
03 sty 2026

To ważny komunikat z ZUS - szczególnie dla seniorów czy osób, które pracowały przed 1 stycznia 1999 r. a chcą mieć doliczone stażowe! Wcale nie obowiązują takie zasady w zakresie składania wniosku - jakby się wydawało. ZUS wyjaśnia - co i kiedy złożyć. Poniżej podajemy też dokładną treść przepisów - warto się z nimi zapoznać.
Ważne: wniosek o zasiłek z ZUS – zmiany od 1 stycznia 2026 r.
01 sty 2026

Od 1 stycznia 2026 r. zmienią się zasady składania dokumentów niezbędnych do ustalenia prawa do jednego z ważniejszych zasiłków z ZUS. Na stronie internetowej od 1 stycznia 2026 r. ZUS znajdziesz nowy formularz wniosku o wypłatę zasiłku (ZUS Z-12).
Ważna informacja prosto z ZUS: co z emeryturami, rentami, zasiłkami w 2026 r. i w kolejnych latach? Prognoza funduszy do 2080 r.
31 gru 2025

Ważna informacja prosto z ZUS: co z emeryturami, rentami, zasiłkami w 2026 r. i w kolejnych latach? Prognoza funduszy do 2080 r. Co istotne wypłaty emerytur nie są zagrożone i są gwarantowane przez państwo. Prognozowany deficyt roczny funduszu emerytalnego (w kwotach zdyskontowanych inflacją na 2024 r.) w wariancie pośrednim wyniesie w 2026 r. 98,3 mld zł, a w 2080 r. wzrośnie o 37,7 mld zł do 136,1 mld zł.

Nadszedł rok długich weekendów: oto sposoby na pomnożenie dni urlopu wypoczynkowego 2026
31 gru 2025

Kalendarz na 2026 rok daje realną możliwość zaplanowania kilku dłuższych okresów odpoczynku bez konieczności brania długich, ciągłych urlopów. W praktyce oznacza to mniejsze obciążenie organizacyjne dla pracodawców i lepszy komfort dla pracowników.
Jawność płac i inne spodziewane zmiany na rynku pracy: jak uniknąć kłopotów w firmie przewidując skutki zmian
30 gru 2025

Jak uniknąć kłopotów - przewidując skutki zmian. Pięć strategicznych pytań, które każdy prezes powinien zadać swojemu dyrektorowi HR. Bo ryzyka lepiej identyfikować z wyprzedzeniem, zanim zrobi to regulator, technologia albo sami pracownicy.
Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?
02 sty 2026

Osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności mogą liczyć na szeroki katalog form wsparcia finansowego, rzeczowego i usługowego. Poniżej najważniejsze z uprawnień dla osób ze stopniem znacznym (dawniej III grupa) obowiązujące w 2026 r.
2026 r. przynosi dodatkowe profity w KDR. Zyskają rodziny wielodzietne ale i seniorzy
01 sty 2026

To prawdziwy przełom dla setek tysięcy polskich rodzin. W 2026 roku Karta Dużej Rodziny (KDR) nie jest tylko „kartą rabatową” na paliwo czy zakupy jest też kartą dającą uprawnienia na rynku pracy. Nowe przepisy wprowadziły potężny przywilej: rodzice wielodzietni będą mogli pobierać zasiłek dla bezrobotnych przez cały rok, a w urzędach pracy zyskają status priorytetowy ("VIP"). Co jeszcze w 2026 r. Również na 2026 r. MRPiPS ogłasza zniżki i ulgi Partnerów ​KDR w 2026 r. dla poszczególnych województw. Co czeka posiadaczy KDR?

PPK: zaległa dopłata roczna za 2025 r. przysługuje tylko na wniosek uczestnika. Wypłata do 15 kwietnia 2026 r.
30 gru 2025

Komu w PPK przysługuje dopłata roczna za 2025 r. w wysokości 240 zł? Powinna zostać wypłacona do 15 kwietnia 2026 r. Kiedy uczestnik PPK musi złożyć wniosek o dopłatę? Okazuje się, że dotyczy to zaległej dopłaty rocznej.

5 pytań prezesa do dyrektora HR na początku 2026 r.
30 gru 2025

Jakie 5 strategicznych pytań każdy prezes powinien zadać swojemu dyrektorowi HR na początku 2026 roku? Szybko zmieniający się rynek pracy wymaga planowania, elastyczności i odpowiedniej komunikacji na linii prezes - dyrektor HR. Odpowiednia rozmowa i umiejętnie postawione pytanie sprawdzają faktyczną gotowość organizacji na nadchodzące zmiany.
