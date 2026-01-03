ZUS ogłasza, że od 1 stycznia 2026 r. jedno z jego świadczeń zostanie udostępnione znacznie większej grupie osób. Jak podkreśla Zakład, od tego dnia więcej uprawnionych będzie mogło otrzymać to istotne wsparcie, którego wysokość może wynosić nawet kilka tysięcy złotych. Co ważne, świadczenie to można pobierać równocześnie z innymi formami pomocy, w tym z rentą socjalną, a skorzystać z niego mogą również osoby starsze.

Zgodnie z komunikatem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z dniem 1 stycznia 2026 r. nastąpi rozszerzenie zakresu podmiotowego kluczowego świadczenia pieniężnego. Jest ono niezależne od pobierania renty socjalnej czy świadczenia uzupełniającego dla osób niesamodzielnych. Biorąc pod uwagę, że do końca listopada 2025 r. złożono blisko 190 tys. wniosków na kwotę ponad 7,6 mld zł, przewiduje się dalszy wzrost zainteresowania tym wsparciem w nadchodzącym roku.

Od 2026 r. wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które mają co najmniej 70 punktów mogą dostać świadczenie wspierające [oficjalna informacja z ZUS]. Czym jest ustalenie poziomu potrzeby wsparcia?

Poziom potrzeby wsparcia ustalany jest na podstawie obserwacji, wywiadu bezpośredniego oraz oceny funkcjonowania osoby ubiegającej się o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia, przy zastosowaniu formularza w zakresie ustalania poziomu potrzeby wsparcia dla osób zaliczonych do stopnia niepełnosprawności, a także na podstawie informacji wskazanych w kwestionariuszu.

Ważne Ustalenia poziomu potrzeby wsparcia dokonuje się, za zgodą osoby ubiegającej się o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia w miejscu jej stałego pobytu, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, albo w siedzibie wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności albo w miejscu przez niego wyznaczonym, spełniającym warunki, o których mowa ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Od 1 stycznia 2026 r. świadczenie wspierające, wypłacane przez ZUS, obejmie szerszą grupę osób z niepełnosprawnością – tych, które w decyzji wojewódzkiego zespołu uzyskały co najmniej 70 punktów w skali potrzeby wsparcia. Do końca listopada 2025 r. ZUS przyjął 188,5 tys. wniosków o to świadczenie, a łączna kwota wypłaconych środków wyniosła ponad 7,6 mld zł.

Świadczenie wspierające zostało wprowadzone etapowo, aby dostosować system do rosnącej liczby uprawnionych:

od 2024 r. przysługiwało ono osobom z najwyższym poziomem potrzeby wsparcia (87–100 punktów);

od 2025 r. rozszerzono je na osoby z 78–86 punktami;

od 2026 r. dostęp do niego uzyskają wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które mają co najmniej 70 punktów (z wyjątkiem specjalnej ścieżki dla osób, których opiekunowie pobierali świadczenia opiekuńcze – one mogły korzystać już od 2024 r.).

Świadczenie wspierające: podstawa prawna

Podstawą prawną dla świadczenia wspierającego jest ustawa o świadczeniu wspierającym z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1429).

Dla kogo świadczenie wspierające w 2026?

Od 2026 r. wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które mają co najmniej 70 punktów mogą dostać świadczenie wspierające. Świadczenie wspierające w 2026 r. przysługuje jeśli:

masz skończone 18 lat,

jesteś obywatelką lub obywatelem Polski albo Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), a jeśli nie – przebywasz w Polsce i masz dostęp do rynku pracy,

mieszkasz w Polsce,

masz decyzję wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON), w której poziom potrzeby wsparcia został ustalony na poziomie punktów uprawniającym do świadczenia.

Ile wynosi świadczenie wspierające 2026?

Świadczenie wspierające wynosi miesięcznie:

220% renty socjalnej, jeżeli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 95 do 100 punktów,

180% renty socjalnej - od 90 do 94 punktów,

120% renty socjalnej - od 85 do 89 punktów,

80% renty socjalnej - od 80 do 84 punktów,

60% renty socjalnej - od 75 do 79 punktów,

40% renty socjalnej - od 70 do 74 punktów.

Miesięczna wysokość świadczenia zależy od liczby punktów i wynosi od 40% do 220% aktualnej renty socjalnej (1878,91 zł brutto po waloryzacji z marca 2025 r.), czyli od 752 zł do 4134 zł. Świadczenie jest waloryzowane automatycznie i wypłacane wyłącznie na konto bankowe. W marcu świadczenie będzie zwaloryzowane, ponieważ w 2026 r. ulegnie podwyższeniu renta socjalna.

Ile wynosi renta socjalna 2026?

Świadczenie wspierające przysługuje w wysokości od 40 do 220 proc. aktualnej wysokości renty socjalnej. Do 28 lutego 2026 r. kwota renty socjalnej wynosi 1878,91 zł. Oznacza to, że jeśli masz prawo do 40 proc. renty socjalnej, otrzymasz świadczenie w wysokości 752 zł. Jeśli natomiast masz prawo do 220 proc. renty socjalnej, otrzymasz świadczenie w wysokości 4134 zł. Kwota świadczenia wspierającego będzie podwyższana w terminach podwyższenia kwoty renty socjalnej. Zazwyczaj jest to 1 marca każdego roku.

Od 2026 r. dostęp do świadczenia wspierającego uzyskają wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które mają co najmniej 70 punktów (z wyjątkiem specjalnej ścieżki dla osób, których opiekunowie pobierali świadczenia opiekuńcze – one mogły korzystać już od 2024 r.)

ZUS w komunikacje jasno wskazał, że od 2026 r. dostęp do świadczenia wspierającego uzyskają wszystkie osoby z niepełnosprawnością, które mają co najmniej 70 punktów (z wyjątkiem specjalnej ścieżki dla osób, których opiekunowie pobierali świadczenia opiekuńcze – one mogły korzystać już od 2024 r.).

Jak otrzymać świadczenie wspierające w 2026?

Jak otrzymać świadczenie wspierające w 2026? Procedura jest dwuetapowa. Najpierw osoba, która ubiega się o świadczenie wspierające, powinna złożyć wniosek do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON) o decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia. Po otrzymaniu ostatecznej decyzji (po 14 dniach od doręczenia, jeśli nie zostało wniesione odwołanie) powinna złożyć wniosek do ZUS – wyłącznie elektronicznie przez PUE/eZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

Ważne Od momentu uprawomocnienia się decyzji WZON klient ma 3 miesiące na złożenie wniosku. Wtedy świadczenie będzie mu przysługiwać z wyrównaniem. Wniosek w imieniu osoby z niepełnosprawnością może złożyć jej pełnomocnik lub opiekun prawny.

– Osoby, którym prawo do świadczenia przysługuje od 1 stycznia 2026 r., powinny złożyć wniosek jak najszybciej, najlepiej w grudniu 2025 r. lub najpóźniej do końca stycznia 2026 r. W przeciwnym razie, jeśli osoba uprawniona złoży wniosek dopiero w lutym, nie otrzyma środków za styczeń – wyjaśnia Ewa Krysiewicz, wicedyrektor Departamentu Świadczeń dla Rodzin w Centrali ZUS.

Świadczenie wspierające jest niezależne od innych świadczeń ZUS, takich jak renta socjalna czy świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Decyzja o potrzebie wsparcia z WZON 2026

Co istotne, również w 2026 r. samo orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy (np. wydane przez ZUS, KRUS, miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności) nie wystarczy do złożenia wniosku do ZUS o świadczenie wspierające. Musisz mieć decyzję o potrzebie wsparcia wydaną przez WZON.

Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia będzie mogła otrzymać osoba z niepełnosprawnością, która posiada:

ostateczne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji,

orzeczenie zaliczające do jednej z grup inwalidów, tj. ważne orzeczenie organu rentowego (ZUS, MSWiA, MON), wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów; ważne orzeczenie KRUS o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane przed 1 stycznia 1998 r.

Przy ubieganiu się o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia nie ma znaczenia moment powstania niepełnosprawności, ani rodzaj posiadanego stopnia niepełnosprawności czy grupy inwalidzkiej.

Świadczenie wspierające 2026. Zainteresowanie świadczeniem rośnie w całym kraju

Do końca listopada 2025 r. ZUS wypłacił świadczenia na kwotę prawie 7,7 mld zł. Najwięcej wniosków zostało złożonych w województwach:

małopolskim (22 tys.),

podkarpackim (17,6 tys.),

kujawsko-pomorskim (15,6 tys.).

Wysokie kwoty wypłat odnotowano m.in. w Małopolsce (ponad 1 mld zł) i na Podkarpaciu (blisko 732 mln zł).

Czy emeryt może otrzymać świadczenie wspierające?

Tak, emeryt może otrzymać świadczenie wspierające. Świadczenie wspierające nie jest uzależnione od dochodów czy statusu zawodowego, tylko od niepełnosprawności. Wynika to z tego, że pobieranie emerytury nie wyklucza prawa do pobierania innych świadczeń, czy właśnie świadczenia wspierającego z ZUS. Oczywiście emeryt nie otrzyma z automatu świadczenia wspierającego, kluczowe jest posiadanie orzeczenia o potrzebie wsparcia (z odpowiednią liczbą punktów) i spełnienie kryteriów.

Podsumowując, pamiętaj osoby, które w decyzji WZON mają przyznane od 70 do 77 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie wspierające od 2026 r. Do 28 lutego 2026 r. kwota renty socjalnej wynosi 1878,91 zł, która ma wpływ na wysokość świadczenia wspierającego.

Źródło: informacja prasowa ZUS.

Podstawa prawna Ustawa o świadczeniu wspierającym z dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1429)