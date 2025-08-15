NIK: Orzekanie i ustalanie poziomu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami – więcej trudności niż realnej pomocy. Gdzie i dlaczego? Jak pokazuje kontrola przeprowadzona przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w jednym z dużych miast w Polsce - system jest pełen luk, niedociągnięć i proceduralnych pułapek, które zamiast wspierać, często zniechęcają i utrudniają życie najbardziej potrzebującym. Systemy działania komisji orzeczniczych są wręcz momentami niezgodne z prawem i niesprawiedliwe.

System wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami w Wielkopolsce: więcej barier niż pomocy

W teorii orzekanie o niepełnosprawności oraz ustalanie poziomu potrzeby wsparcia powinno stanowić fundament sprawiedliwej i dostępnej polityki społecznej. To właśnie na podstawie tych decyzji osoby z niepełnosprawnościami uzyskują dostęp do świadczeń, usług i form pomocy, które mają ułatwić im codzienne funkcjonowanie.

Ważne W praktyce jednak – jak pokazuje kontrola przeprowadzona przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Poznaniu – system ten w województwie wielkopolskim jest pełen luk, niedociągnięć i proceduralnych pułapek, które zamiast wspierać, często zniechęcają i utrudniają życie najbardziej potrzebującym.

Kadrowe braki i nieatrakcyjne warunki pracy dla lekarzy

Jednym z najbardziej palących problemów jest chroniczny niedobór lekarzy specjalistów w zespołach orzekających. W żadnej z kontrolowanych jednostek – w tym w starostwach i powiatowych centrach pomocy rodzinie – nie udało się zapewnić pełnej obsady medycznej. Brakuje zwłaszcza psychiatrów, otolaryngologów, okulistów, neurologów, pediatrów i ortopedów. Powodem są niskie stawki za pracę w orzecznictwie, które nie zachęcają lekarzy do podejmowania dodatkowych obowiązków. W efekcie orzeczenia wydają często lekarze bez odpowiednich kwalifikacji w zakresie konkretnych schorzeń, co może prowadzić do błędnych decyzji, nieuwzględniających specyfiki chorób przewlekłych czy rzadkich.

Lakoniczne orzeczenia i brak przejrzystości

Kolejnym problemem jest jakość samych orzeczeń. W wielu przypadkach uzasadnienia decyzji były niepełne, ogólnikowe i pozbawione konkretów. Taki sposób komunikacji narusza zasady postępowania administracyjnego, w tym obowiązek informowania stron o motywach decyzji. Osoby ubiegające się o orzeczenie nie wiedzą, dlaczego ich wniosek został rozpatrzony negatywnie ani jakie argumenty mogłyby pomóc w ewentualnym odwołaniu. Co więcej, lekarze sporządzający oceny stanu zdrowia często pomijali prognozy dotyczące przebiegu choroby, co dodatkowo pogłębiało wrażenie arbitralności i braku rzetelności.

Nielegalne praktyki przy składaniu wniosków

Powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności stosowały wzory wniosków zawierające niezgodne z prawem oświadczenia. Wnioskodawcy byli zmuszani do podpisywania deklaracji o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oraz do zobowiązywania się do pokrycia kosztów dodatkowych badań, jeśli zaświadczenie wystawił lekarz spoza publicznej służby zdrowia. Takie działania nie tylko wprowadzały w błąd, ale mogły również zniechęcać osoby z niepełnosprawnościami do ubiegania się o należne im świadczenia.

Nieskuteczny nadzór i opóźnienia w rozpatrywaniu wniosków

Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który powinien sprawować kontrolę nad powiatowymi jednostkami, wykazał się niewystarczającym zaangażowaniem. Z zaplanowanych 12 kontroli w latach 2023–2024 przeprowadzono zaledwie pięć. Brak aktywnego nadzoru przyczynił się do pogłębiania problemów systemowych.

Ważne Od 2024 roku pojawiły się także poważne opóźnienia w rozpatrywaniu wniosków o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia. Spośród 37 tys. złożonych wniosków, do końca roku rozpatrzono zaledwie 25,7%. Na początku 2025 roku wciąż nierozpatrzonych pozostawało ponad 23 tys. spraw, z czego większość przekroczyła ustawowy trzymiesięczny termin. W skrajnych przypadkach osoby ciężko chore mogły nie doczekać decyzji, pozostając bez pomocy.

Bariery dostępności – architektoniczne, cyfrowe i komunikacyjne

Kontrola NIK ujawniła również poważne braki w dostępności instytucji orzekających. Żadna z jednostek nie spełniła wszystkich minimalnych wymagań w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej. Brakowało wind, podjazdów, dostosowanych toalet, a także rozwiązań dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu – takich jak pętle indukcyjne, tłumacze języka migowego czy informacje w alfabecie Braille’a. W niektórych przypadkach droga do komisji była wręcz niebezpieczna – np. w Wolsztynie prowadziła przez wąskie uliczki bez chodników, a we Wrześni przez cały budynek szpitala, w tym przez SOR.

Brak procedur ewakuacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami

Na koniec warto wspomnieć o jeszcze jednym, często pomijanym aspekcie – bezpieczeństwie. W kontrolowanych jednostkach nie opracowano odpowiednich procedur ewakuacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami. Brakowało sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej, a także informacji dotykowej o kierunku ewakuacji. W sytuacji kryzysowej osoby z ograniczeniami mobilności czy percepcji mogłyby nie mieć realnej możliwości opuszczenia budynku.

Rekomendacje i konieczność zmian

W obliczu tak licznych nieprawidłowości NIK sformułowała szereg zaleceń dla kontrolowanych jednostek. Wskazano na konieczność:

pozyskania lekarzy specjalistów,

poprawy jakości uzasadnień orzeczeń,

dostosowania wzorów wniosków do obowiązujących przepisów,

wzmocnienia nadzoru nad powiatowymi zespołami,

usprawnienia procesu rozpatrywania wniosków,

zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Bez wdrożenia tych zmian system wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami pozostanie nieefektywny, nieprzyjazny i – co najważniejsze – niesprawiedliwy.