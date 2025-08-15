REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Zasiłki i inne świadczenia » NIK: orzekanie i ustalanie poziomu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami – więcej trudności niż realnej pomocy. Gdzie i dlaczego?

NIK: orzekanie i ustalanie poziomu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami – więcej trudności niż realnej pomocy. Gdzie i dlaczego?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
15 sierpnia 2025, 08:20
[Data aktualizacji 15 sierpnia 2025, 08:22]
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
NIK, orzekanie, niepełnosprawni, poziom wsparcia
NIK: orzekanie i ustalanie poziomu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami – więcej trudności niż realnej pomocy. Gdzie i dlaczego?
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

NIK: Orzekanie i ustalanie poziomu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami – więcej trudności niż realnej pomocy. Gdzie i dlaczego? Jak pokazuje kontrola przeprowadzona przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w jednym z dużych miast w Polsce - system jest pełen luk, niedociągnięć i proceduralnych pułapek, które zamiast wspierać, często zniechęcają i utrudniają życie najbardziej potrzebującym. Systemy działania komisji orzeczniczych są wręcz momentami niezgodne z prawem i niesprawiedliwe.

rozwiń >

System wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami w Wielkopolsce: więcej barier niż pomocy

W teorii orzekanie o niepełnosprawności oraz ustalanie poziomu potrzeby wsparcia powinno stanowić fundament sprawiedliwej i dostępnej polityki społecznej. To właśnie na podstawie tych decyzji osoby z niepełnosprawnościami uzyskują dostęp do świadczeń, usług i form pomocy, które mają ułatwić im codzienne funkcjonowanie.

REKLAMA

Ważne

W praktyce jednak – jak pokazuje kontrola przeprowadzona przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w Poznaniu – system ten w województwie wielkopolskim jest pełen luk, niedociągnięć i proceduralnych pułapek, które zamiast wspierać, często zniechęcają i utrudniają życie najbardziej potrzebującym.

Kadrowe braki i nieatrakcyjne warunki pracy dla lekarzy

Jednym z najbardziej palących problemów jest chroniczny niedobór lekarzy specjalistów w zespołach orzekających. W żadnej z kontrolowanych jednostek – w tym w starostwach i powiatowych centrach pomocy rodzinie – nie udało się zapewnić pełnej obsady medycznej. Brakuje zwłaszcza psychiatrów, otolaryngologów, okulistów, neurologów, pediatrów i ortopedów. Powodem są niskie stawki za pracę w orzecznictwie, które nie zachęcają lekarzy do podejmowania dodatkowych obowiązków. W efekcie orzeczenia wydają często lekarze bez odpowiednich kwalifikacji w zakresie konkretnych schorzeń, co może prowadzić do błędnych decyzji, nieuwzględniających specyfiki chorób przewlekłych czy rzadkich.

Lakoniczne orzeczenia i brak przejrzystości

Kolejnym problemem jest jakość samych orzeczeń. W wielu przypadkach uzasadnienia decyzji były niepełne, ogólnikowe i pozbawione konkretów. Taki sposób komunikacji narusza zasady postępowania administracyjnego, w tym obowiązek informowania stron o motywach decyzji. Osoby ubiegające się o orzeczenie nie wiedzą, dlaczego ich wniosek został rozpatrzony negatywnie ani jakie argumenty mogłyby pomóc w ewentualnym odwołaniu. Co więcej, lekarze sporządzający oceny stanu zdrowia często pomijali prognozy dotyczące przebiegu choroby, co dodatkowo pogłębiało wrażenie arbitralności i braku rzetelności.

Nielegalne praktyki przy składaniu wniosków

Powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności stosowały wzory wniosków zawierające niezgodne z prawem oświadczenia. Wnioskodawcy byli zmuszani do podpisywania deklaracji o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania oraz do zobowiązywania się do pokrycia kosztów dodatkowych badań, jeśli zaświadczenie wystawił lekarz spoza publicznej służby zdrowia. Takie działania nie tylko wprowadzały w błąd, ale mogły również zniechęcać osoby z niepełnosprawnościami do ubiegania się o należne im świadczenia.

Nieskuteczny nadzór i opóźnienia w rozpatrywaniu wniosków

Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który powinien sprawować kontrolę nad powiatowymi jednostkami, wykazał się niewystarczającym zaangażowaniem. Z zaplanowanych 12 kontroli w latach 2023–2024 przeprowadzono zaledwie pięć. Brak aktywnego nadzoru przyczynił się do pogłębiania problemów systemowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Ważne

Od 2024 roku pojawiły się także poważne opóźnienia w rozpatrywaniu wniosków o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia. Spośród 37 tys. złożonych wniosków, do końca roku rozpatrzono zaledwie 25,7%. Na początku 2025 roku wciąż nierozpatrzonych pozostawało ponad 23 tys. spraw, z czego większość przekroczyła ustawowy trzymiesięczny termin. W skrajnych przypadkach osoby ciężko chore mogły nie doczekać decyzji, pozostając bez pomocy.

Bariery dostępności – architektoniczne, cyfrowe i komunikacyjne

Kontrola NIK ujawniła również poważne braki w dostępności instytucji orzekających. Żadna z jednostek nie spełniła wszystkich minimalnych wymagań w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej. Brakowało wind, podjazdów, dostosowanych toalet, a także rozwiązań dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu – takich jak pętle indukcyjne, tłumacze języka migowego czy informacje w alfabecie Braille’a. W niektórych przypadkach droga do komisji była wręcz niebezpieczna – np. w Wolsztynie prowadziła przez wąskie uliczki bez chodników, a we Wrześni przez cały budynek szpitala, w tym przez SOR.

Brak procedur ewakuacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami

Na koniec warto wspomnieć o jeszcze jednym, często pomijanym aspekcie – bezpieczeństwie. W kontrolowanych jednostkach nie opracowano odpowiednich procedur ewakuacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami. Brakowało sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej, a także informacji dotykowej o kierunku ewakuacji. W sytuacji kryzysowej osoby z ograniczeniami mobilności czy percepcji mogłyby nie mieć realnej możliwości opuszczenia budynku.

Rekomendacje i konieczność zmian

W obliczu tak licznych nieprawidłowości NIK sformułowała szereg zaleceń dla kontrolowanych jednostek. Wskazano na konieczność:

  • pozyskania lekarzy specjalistów,
  • poprawy jakości uzasadnień orzeczeń,
  • dostosowania wzorów wniosków do obowiązujących przepisów,
  • wzmocnienia nadzoru nad powiatowymi zespołami,
  • usprawnienia procesu rozpatrywania wniosków,
  • zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Bez wdrożenia tych zmian system wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami pozostanie nieefektywny, nieprzyjazny i – co najważniejsze – niesprawiedliwy.

Powiązane
Całkowicie nowy zasiłek z ZUSu od 6 sierpnia 2025 r. Zyska wiele osób i to nie mało, bo 100% podstawy wymiaru
Całkowicie nowy zasiłek z ZUSu od 6 sierpnia 2025 r. Zyska wiele osób i to nie mało, bo 100% podstawy wymiaru
RPO:
RPO: "Wykorzystanie osób z niepełnosprawnościami, by w ich imieniu dochodzić świadczeń pielęgnacyjnych z pobraniem prowizji. Wygrany proces z udziałem RPO"
Wyrok NSA daje ważny sygnał dla całego sektora opieki nad seniorami. Konieczne jest zezwolenie inaczej kara, nawet 30 000 zł
Wyrok NSA daje ważny sygnał dla całego sektora opieki nad seniorami. Konieczne jest zezwolenie inaczej kara, nawet 30 000 zł
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Microlearning dla pracowników: przyszłość efektywnych szkoleń i nauki czy krótkotrwała moda?
15 sie 2025

Microlearning przestaje być ciekawostką w edukacji, a staje się realną pomocą w rozwoju pracowników – szczególnie tam, gdzie liczy się czas, efektywność i elastyczność operacyjna. Według danych International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT) aż 85% pracowników uznaje krótkie formy nauki za bardziej angażujące, a 75% deklaruje lepsze zapamiętywanie przekazywanych w ten sposób informacji.
NIK: orzekanie i ustalanie poziomu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami – więcej trudności niż realnej pomocy. Gdzie i dlaczego?
15 sie 2025

NIK: Orzekanie i ustalanie poziomu wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami – więcej trudności niż realnej pomocy. Gdzie i dlaczego? Jak pokazuje kontrola przeprowadzona przez Delegaturę Najwyższej Izby Kontroli w jednym z dużych miast w Polsce - system jest pełen luk, niedociągnięć i proceduralnych pułapek, które zamiast wspierać, często zniechęcają i utrudniają życie najbardziej potrzebującym. Systemy działania komisji orzeczniczych są wręcz momentami niezgodne z prawem i niesprawiedliwe.
Dodatkowe 6589,67 zł miesięcznie dla najstarszych Polaków z ZUS
14 sie 2025

Dodatkowe 6589,67 zł miesięcznie dla najstarszych Polaków z ZUS. Należy się każdemu seniorowi, nawet temu, który nie pobiera żadnego świadczenia z ZUS. Taka osoba musi jednak złożyć wniosek. Ile lat trzeba ukończyć, aby móc je otrzymać?
Rekordowy dług w ZUS wynosi prawie 819 mln złotych. Pogarsza się sytuacja finansowa płatników
14 sie 2025

Rekordowy dług w ZUS w 2025 roku wynosi prawie 819 mln złotych. Dlaczego zadłużenie w ZUS jest tak wysokie? Zdaniem ekspertów dane wskazują m.in. na pogarszającą się sytuację finansową płatników.

REKLAMA

Jedni z milionami, drudzy z groszami. Rekordzista jest zadłużony w ZUS na blisko 819 mln złotych [DANE]
14 sie 2025

Na koniec czerwca 2025 roku 625 755 aktywnych płatników miało zadłużenie powyżej 0,01 zł względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). To o 0,6% więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie kwota zadłużenia na wszystkie fundusze na aktywnych kontach płatników wyniosła 21,069 mld zł. To o 7,6% więcej niż rok wcześniej. Tak więc: jedni z milionami, drudzy z groszami. Okazuje się, że rekordzista jest zadłużony w ZUS na blisko 819 mln złotych.
Od 1 września 2025 r. spada wynagrodzenie pracowników młodocianych. Znamy nowe stawki
13 sie 2025

Od września 2025 r. zmienią się minimalne stawki dla pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Obniżka wynika z niższego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II kwartale 2025 r. Sprawdź, ile wyniesie płaca w poszczególnych latach nauki zawodu i przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
MRPiPS wyjaśnia nowe przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców [Odpowiedź na pytania Rzecznika MŚP]
13 sie 2025

W lipcu 2025 r. Rzecznik MŚP skierowała do ministerstwa szereg pytań i wątpliwości dotyczących nowych przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców. Oto obszerne wyjaśnienia MRPiPS.
Praca: 10 potknięć, które zamykają drzwi już na starcie
13 sie 2025

Praca: 10 potknięć, które zamykają drzwi już na starcie - dlaczego to takie ważne? Bo to odpowiedź na niepokojące obserwacje – w wielu branżach coraz częściej zanika kultura rozmów kwalifikacyjnych. Proste zasady dobrego wychowania ustępują pośpiechowi, brakowi przygotowania i nieprofesjonalnym zachowaniom. Czego zatem unikać? Przygotowaliśmy zestawienie najczęściej spotykanych potknięć, które potrafią przekreślić szanse kandydata już na starcie.

REKLAMA

Nowe przepisy dotyczące benefitów pozapłacowych od 2026 r. Jawność wynagrodzeń je obejmie
12 sie 2025

Nowe przepisy dotyczące jawności wynagrodzeń, które wchodzą w życie z początkiem 2026 roku, obejmują również benefity pozapłacowe. Co to w praktyce oznacza?
Od czerwca 2025 r. miały być ułatwienia dla pracowników na rynku pracy a jest chaos
11 sie 2025

W dniu 1 czerwca 2025 r. weszła w życie ustawa o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium RP. Wprowadzone zmiany miały zrewolucjonizować procedury związane z uzyskiwaniem zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu pracy obcokrajowcom. W teorii nowe regulacje miały uprościć i przyspieszyć procesy. W praktyce – wiele firm, urzędów i cudzoziemców wpadło w wir organizacyjnego chaosu.

REKLAMA