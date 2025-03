W 2025 r. zatrudnianie cudzoziemców może pracodawcę słono kosztować [od 1000 zł do 50 000 zł]: jeśli nie dostosują się do nowych przepisów

W ostatnim czasie dużo mówi i pisze się o zmianach w systemie alimentów, proponuje się np. alimenty zryczałtowane: do 300 zł, 450 zł, 600 zł w zależności od wieku dziecka. Dobrze byłoby, aby móc z czego opłacać alimenty. Tu w grę wchodzi prawo pracy. Trzeba wiedzieć, że przy okazji wprowadzania ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce, wprowadzone zostaną, nowe wyższe kary dla pracodawców za niezgodne z prawem zatrudnianie dłużników alimentacyjnych. Już spieszymy z wyjaśnieniami.

Trzeba przyznać, że w tym przypadku legislator ma szybkie tempo. W dniu 7 stycznia 2025 r. wpłynął do Sejmu projekt zmiany przepisów a już dniu 25 lutego 2025 r. ustawę z dnia 21 lutego 2025 r. o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej jako: ustawa) przekazano Senatowi i Prezydentowi RP do dalszych prac. Następnie w dniu 13 marca 2025 r. wprowadził poprawki do tekstu ustawy, podejmując stosowną uchwałę (Uchwała Senatu druk nr 1091). Teraz ustawa wróci do Sejmu a następnie do dalszego procedowania, by w końcu znaleźć się na biurku Prezydenta, do podpisu.

Ważne Będziemy na bieżąco śledzili dalsze losy tej ustawy, w tym przepisy karne, bo jak widać sytuacja jest dynamiczna. Ważne jednak, aby to prawo było uchwalone należycie, by nie pojawiły się trudności jego stosowaniu. Zbyt długo musieliśmy czekać na taką ustawę, żeby teraz była ona bublem legislacyjnym, przygotowanym w pośpiechu. Słusznie więc, że Senat wprowadził sporo poprawek, bo trzeba będzie pochylić się nad ustawą ponownie i bardziej wnikliwie.

Generalnie ustawa dotyczy warunków dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy, określa organy właściwe oraz tryb postępowania w sprawach pracy cudzoziemców na terytorium RP. W szczególności w nowych, kompleksowych przepisach chodzi o: zasady wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wykonywaniem pracy oraz skutki powierzenia pracy cudzoziemcowi przebywającemu nielegalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy określają kary i wykroczenia w związku z niewłaściwym zatrudnianiem cudzoziemców.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o ustawie dot. zatrudniania cudzoziemców

Jak podkreśla resort pracy podstawowy cel to zapewnienie bezpieczeństwa:

Po pierwsze – bezpieczeństwa polskim pracownikom, by nie musieli oni obawiać się utraty zatrudnienia i nieuczciwej konkurencji. Po drugie – pracownikom przybywającym do Polski spoza jej granic, by uchronić ich przed naruszeniem ich praw. Po trzecie – przedsiębiorcom, którzy szczególnie w warunkach niskiego bezrobocia mierzą się z niedoborami pracowników i potrzebują jasnych, przyjaznych i przejrzystych zasad możliwości korzystania z kadr z zagranicy

Migracje zarobkowe za sprawą ustawy o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium RP staną się takie, jak powinny być, czyli bezpieczne. Nowa ustawa pozwoli ograniczyć wyłudzenia zezwoleń na prace w celu wjazdu do strefy Schengen, a w efekcie lepiej zabezpieczać polski rynek pracy. Utworzenie rejestru umów o pracę. Pracodawca będzie zobowiązany przesłać do urzędu wydającego zezwolenie na pracę kopię umowy zawartej z cudzoziemcem. Podwyższone zostaną kary za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców – takie działania zagrożone będą karą grzywny w wysokości od 3000 do 50000 zł za każdy przypadek. Ustawa zakłada wprowadzenie programów integracyjnych dla cudzoziemców m.in. w zakresie pomocy w nauce języka polskiego, a także rozwiązania dające możliwość tworzenia przez Urzędy Pracy wyspecjalizowanych punktów wspierania zagranicznych pracowników na rynku pracy.

Przepisy karne: powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 2025

Warto już teraz mieć świadomość jakie proponuje się uregulować przepisy kare w zakresie niewłaściwego powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis art. 84. ustawy określa szeroki katalog finansowych:

Kto nielegalnie powierza pracę cudzoziemcowi, podlega karze grzywny od 3000 zł do 50 000 zł.

Cudzoziemiec, który nielegalnie wykonuje pracę, podlega karze grzywny nie niższej niż 1000 zł.

Kto za pomocą wprowadzenia cudzoziemca w błąd, wyzyskania błędu, wykorzystania zależności służbowej lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania doprowadza cudzoziemca do nielegalnego wykonywania pracy, podlega karze grzywny od 6000 zł do 50 000 zł.

Kto żąda od cudzoziemca korzyści majątkowej w zamian za podjęcie działań zmierzających do uzyskania zezwolenia na pracę lub innego dokumentu uprawniającego do wykonywania pracy, podlega karze grzywny od 6000 zł do 50 000 zł.

Kto za pomocą wprowadzenia w błąd, wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania doprowadza inną osobę do nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca, podlega karze grzywny od 6000 zł do 50 000 zł.

Kto, zawierając umowę najmu lub użyczenia kwatery mieszkalnej, ustala czynsz z naruszeniem warunków wskazanych w tym przepisie, podlega karze grzywny od 200 zł do 2000 zł.

Kto powierza pracę cudzoziemcowi skierowanemu do wykonywania pracy przez podmiot niebędący agencją zatrudnienia, podlega karze grzywny nie niższej niż 6000 zł.

Kto, powierzając pracę cudzoziemcowi, kieruje go do wykonywania pracy na rzecz i pod kierownictwem innego podmiotu na innej podstawie niż umowa przewidująca wykonywanie pracy tymczasowej, podlega karze grzywny nie niższej niż 3000 zł.

To tylko część z przykładowych grzywien, jakie mogą być nałożone na pracodawcę. Jest ich znacznie więcej.