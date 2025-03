Senat zaakceptował ustawę o powierzaniu pracy cudzoziemcom, ale wprowadził poprawki. Nie będzie wyższych kar dla pracodawców?

Senatorowie wnieśli poprawki do ustawy w sprawie powierzania pracy cudzoziemcom. Jedna z nich zakłada skreślenie przepisu dotyczącego podwyższenia kar za naruszenie prawa pracy. Rzecznik MŚP jest zadowolona z decyzji Senatu.

Senat zaakceptował ustawę o powierzaniu pracy cudzoziemcom

Senat zaakceptował głośną ustawę o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednocześnie senatorowie przyjęli dwie ważne poprawki, które proponowała, wraz ze środowiskami przedsiębiorców, minister Agnieszka Majewska - Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Poprawki wprowadzone przez senatorów

Pierwsza z tych poprawek dotyczy przepisów, które Sejm wniósł do ustawy na końcowym etapie prac nad nią. Przepisy te wprowadzają nowy typ wykroczenia, związany z naruszeniem prawa pracownika do wynagrodzenia. Podnoszą też wysokość grzywny za naruszanie prawa pracy. Jak podkreślała w swoim stanowisku minister Majewska, zmiany te zostały przez posłów wprowadzone bez konsultacji społecznych, a tryb ich uchwalenia budzi wątpliwości konstytucyjne. Senatorowie przychylili się do tych argumentów i usunęli kontrowersyjne zapisy, o których pisaliśmy w jednym z naszych artykułów.

Druga z postulowanych przez Rzecznik MŚP poprawek dotyczyła zatrudniania cudzoziemców przez agencje pracy tymczasowej. W wersji sejmowej przewidziano, że w takich sytuacjach dopuszczalne zatrudnienie wyłącznie w oparciu o umowę o pracę. Zdaniem Agnieszki Majewskiej rozwiązanie to stanowi nieuzasadnioną ingerencję w zasadę swobody umów. I w tym przypadku senatorowie podzielili stanowisko minister Majewskiej, wprowadzając poprawkę dopuszczającą możliwość zawierania przez agencje umów cywilnoprawnych z cudzoziemcami.

Co dalej z ustawą

Ustawa po poprawkach senackich wróci teraz do Sejmu.

- Dobrze, że się stało, że senatorowie wsłuchali się w argumenty, które wysuwałam nie tylko ja, ale też liczne organizacje pracodawców, eksperci, a także Biuro Legislacyjne Senatu. Mam nadzieję, że Sejm przyjmie ustawę w wersji uchwalonej przez izbę wyższą parlamentu – mówi minister Majewska.