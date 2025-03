Niepostrzeżenie zmienią Kodeks Pracy. Dla pracodawcy aż 60 000 zł grzywny albo kara ograniczenia wolności. Ustawa czeka na podpis Prezydenta

To duże zaskoczenie! Przy okazji uchwalania ustawy z dnia 21 lutego 2025 r. o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w Kodeksie Pracy wejdą ogromne zmiany. Dotyczą one kar dla pracodawców. Grzywny będą znacznie podwyższone.

W dniu 25 lutego 2025 r. ustawę z dnia 21 lutego 2025 r. o warunkach dopuszczalności powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej jako: ustawa) przekazano Senatowi i Prezydentowi RP do dalszych prac. Generalnie ustawa dotyczy warunków dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy, określa organy właściwe oraz tryb postępowania w sprawach pracy cudzoziemców na terytorium RP. W szczególności w nowych, kompleksowych przepisach chodzi o: zasady wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wykonywaniem pracy oraz skutki powierzenia pracy cudzoziemcowi przebywającemu nielegalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy określają kary i wykroczenia. Ale co ważne nowe przepisy dość niepostrzeżenie zmienią Kodeks Pracy! Zmiany będą wprowadzone w przepisach dotyczących wykroczeń przeciwko prawom pracownika. Chodzi o podwyższenie kar grzywien, aż do 60 000 zł. Co więcej będzie też wdrożona kara ograniczenia wolności.

Zmiana Kodeksu Pracy w 2025 r.

Przepis art. 87 ustawy określa, że nastąpią zmiany w KP w zakresie wykroczeń przeciwko prawom pracownika. Ustawa przewiduje też inne kary związane z nieprzestrzeganiem przepisów co do zatrudniania cudzoziemców.

3000 zł do 50 000 zł grzywny zamiast od 1000 zł do 30 000 zł. Zmiany w Kodeksie Pracy w 2025 r.

Zmieni się przepis art. 281 § 1 KP. Na skutek przepisów w ustawie wyrazy „podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł” zastępuje się wyrazami „podlega karze grzywny od 3000 zł do 50 000 zł”. Będą zatem wyższe kary grzywny za takie przewinienia ze strony pracodawcy:

zawieranie umowy cywilnoprawnej pomimo tego iż powinien być zawarty stosunek pracy i umowa o pracę,

niepotwierdzanie na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy,

rozwiązywanie umowy o pracę bez wypowiedzenia czy za wypowiedzeniem, naruszając w sposób rażący przepisy prawa pracy,

stosowanie wobec pracowników innych kar niż kara upomnienia, nagany czy pieniężna, w związku z odpowiedzialnością porządkową pracowników,

naruszanie przepisów o czasie pracy lub przepisów o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem i zatrudnianiu młodocianych (np. w zakresie zakazu pracy w nocy, pracy w godzinach nadliczbowych, nie udzielaniu dodatkowych przerw itd),

nieprowadzenie dokumentacji pracowniczej,

nieprzechowywanie dokumentacji pracowniczej przez wymagany okres,

pozostawianie dokumentacji pracowniczą w warunkach grożących uszkodzeniem lub zniszczeniem (np. zalanie dokumentacji czy jej zgnicie),niezawiadamianie właściwego okręgowego inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej, o zawarciu umowy o pracę na okres dłuższy niż 33 miesiące czy zawarciu więcej niż 3 umowy na czas określony,

niewypłacanie w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi,

nieudzielanie przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniżanie jego wymiaru,

niewydanie pracownikowi w terminie świadectwa pracy,

niewykonywanie podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu pracy lub ugody zawartej przed komisją pojednawczą lub sądem pracy.

4000 zł do 55 000 zł grzywny zamiast 1500 zł do 45 000 zł. Zmiany w Kodeksie Pracy w 2025 r.

Jeżeli pracownik, spełnia kryteria ustawowe i jest osobą fizyczną, wobec której toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych lub egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, a które zalegają ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące, a pracodawca nie potwierdza umowy na piśmie z taką osobą, to będzie podlegał karze grzywny od 4000 zł do 55 000 zł a nie jak dotychczas od 1500 zł do 45 000 zł.

3000 zł do 50 000 zł grzywny zamiast 1000 zł do 30 000 zł. Zmiany w Kodeksie Pracy w 2025 r.

W przepisie art. 282 § 1 KP wyrazy „podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł” zastępuje się wyrazami „podlega karze grzywny od 3000 zł do 50 000 zł”. Będzie zatem wyższa kara grzywny za takie przewinienia, jeśli pracodawca:

nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika, wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń,

nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża wymiar tego urlopu,

nie wydaje pracownikowi w terminie świadectwa pracy.

Kto wbrew obowiązkowi wypłaca wynagrodzenie wyższe niż wynikające z zawartej umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, pracownikowi będącemu osobą, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, podlega karze grzywny od 1500 zł do 45 000 zł. Tak było dotychczas, niebawem wymiar kary się zmieni na grzywnę od 4000 zł do 55 000 zł.

Do 60 000 zł grzywny czy kara ograniczenia wolności za brak wypłaty wynagrodzenia przez co najmniej 3 miesiące

Kto, wbrew obowiązkowi nie wypłaca przez okres co najmniej 3 miesięcy wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi podlega karze grzywny od 5000 zł do 60 000 zł albo karze ograniczenia wolności - taka regulacja ma być dodana w KP.

Wyższa kara grzywny za nieprzestrzeganie BHP w 2025 r.

Swoje brzmienie zmieni też art. 283 § 1 KP, który ma otrzymać takie brzmienie: Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 3000 zł do 50 000 zł. Dotychczas było tak, że kara wynosiła od 1000 zł do 30 000 zł.

Kontrola pracodawców co do naruszania praw pracowników

Kontroli w zakładzie pracy dokonuje inspektor pracy. W toku kontroli inspektor ma m.in. prawo do swobodnego wstępu na teren zakładu pracy i do wszystkich jego obiektów pomieszczeń; przeprowadzania oględzin obiektów, maszyn i urządzeń oraz pomieszczeń pracy; żądania od pracodawcy pisemnych i ustnych informacji w sprawach objętych kontrolą; wglądu do dokumentacji (w tym do akt osobowych pracowników i innych dokumentów zw. z zatrudnieniem), utrwalenia przebiegu kontroli za pomocą środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku; wykonywania odpisów, zestawień lub wyciągów z dokumentów. Po zakończeniu kontroli inspektor sporządza protokół kontrolny. Pracodawca może wnieść do niego zastrzeżenia. Inspektor może wydać decyzję, skierować wystąpienia, wnieść powództwo do sądu pracy. Ponadto inspektor pracy może ukarać osobę winną popełnienia wykroczeń przeciwko prawom pracownika mandatem karnym w wysokości do 2000 zł. W razie odmowy przyjęcia mandatu karnego inspektor pracy występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie. W sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika sąd może nałożyć karę grzywny w wysokości od 1000 do 45000 zł. Jeżeli ukarany co najmniej dwukrotnie za wykroczenie przeciwko prawom pracownika określone w KP popełnia w ciągu dwóch lat od dnia ostatniego ukarania takie wykroczenie, właściwy organ PIP może w postępowaniu mandatowym nałożyć grzywnę w wysokości do 5000 zł.