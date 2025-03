Podwyżki wynagrodzeń pracowników budżetówki od 5% do 16,65%, w zależności od kategorii zaszeregowania

Ostatnio sporo mówi się o 5,5% waloryzacji emerytur, rent czy dodatków wypłacanych z ZUS czy KRUS. Teraz warto omówić zasady podwyżki wynagrodzeń pracowników budżetówki o 5%. Niestety projekt rozporządzenia określa w preferencyjny sposób tylko pewną grupę pracowników, która może liczyć na znaczne dodatkowe zasilenie konta, nie dotyczy to wszystkich pracowników sfery budżetowej.

rozwiń >

Szykują się istotne zmiany w wynagrodzeniu pracowników samorządowych. Chodzi o podwyżki wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej nawet o 5% a nawet 16,65%. Niestety projekt zakłada w zakresie podmiotowym swojej regulacji dość wąską grupę uprawnionych. Pozytywną wiadomością jest jednak to, że będzie można otrzymywać wynagrodzenie nawet w kwocie 21 043,57 zł. Jest to jednak wartość maksymalna, bo stanowi ona 11,2-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Analizujemy szczegółowe założenia i powody podjęcia takiej decyzji.

REKLAMA

Autopromocja

Kto to jest pracownikiem samorządowym?

Pracownikiem samorządowym jest osoba, która jest zatrudniona w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1135, dalej jako: ustawa). Oczywiście, jeżeli pewne kategorie spraw pracowniczych nie są uregulowane w ww. ustawie musimy pamiętać, że stosuje się przepisy Kodeksu Pracy. Wynika to z tego, że jak określa sam KP w przepisie art. 5: Jeżeli stosunek pracy określonej kategorii pracowników regulują przepisy szczególne, przepisy kodeksu stosuje się w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami. Tak czy inaczej, ustawa dotyczy tylko i wyłącznie pracowników samorządowych zatrudnionych w:

urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych;

urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych;

starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych;

biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki;

biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

Nie każdy może zostać pracownikiem samorządowym. Trzeba spełnić sztywno określone kryteria ustawowe a często też wygrać konkurs. Pracownikiem samorządowym może zostać osoba, która jest obywatelem polskim (co do zasady, bo są pewne wyjątki), ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Istotne jest też to, że pracowników samorządowych zatrudnia się w oparciu o pewne podstawy umowne. Oczywiście najbardziej popularną formą zatrudnienia pracowników samorządowych jest umowa o pracę, ale występuje też bardzo często powołanie czy wybór. Dla zapowiadanych podwyżek właśnie te podstawy mają znaczenie.

Czy pracownik samorządowy zalicza się do budżetówki?

Tak, pracownik samorządowy zalicza się do budżetówki, wręcz jest to jedna z bardziej licznych grup pracowników zatrudnionych w sferze budżetowej. Można nawet stwierdzić, że pracownicy urzędów samorządowych ale też i państwowych stanowią najliczniejszą grupę pracowników, których wynagrodzenia są finansowane z budżetu państwa.

Czy pracownicy samorządowi też dostaną podwyżki?

Tak, prawdopodobnie w 2025 r. pracownicy samorządowi też dostaną podwyżki, ale niestety nie wszyscy, o czym niżej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zmiany w wynagrodzeniu pracowników samorządowych 2025

Dotarliśmy do informacji z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów w zakresie podwyżek w budżetówce. Wynika z nich, że opracowano założenia projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (numer projektu: RD172, dalej jako: założenia). Dlaczego rząd decyduje się na takie zmiany? Odpowiedź nie jest trudna. Nie ma wielu chętnych do pracy w tej kategorii zawodowej, szanse rozwoju pracowników samorządowych są, ale do pewnego momentu, a wynagrodzenia są mało atrakcyjne. Musi dojść do podwyżki ze względu na zwiększenie tzw. konkurencyjności w tej branży. Sektor publiczny ma bowiem w tym zakresie nie lada problemy. Chodzi o przyciągnięcie do zawodu zdolnych osób, z dobrymi kwalifikacjami i gotowych na ciężką pracę. W szczególności potrzebni są kierownicy. To właśnie po podwyżkach on mogliby zarabiać maksymalnie 21 043,57 zł czyli 11,2-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Aktualne realia wynagrodzeń, ogólnie w sferze budżetowej nie przystają do aktualnych realiów kosztów utrzymania i godnego życia. W konsekwencji z założeń wnioskujemy, że chodzi o wzrost maksymalnych kwot wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru, powołania oraz umowy o pracę. Oczywiście ze względu na wzrost wynagrodzenia minimalnego w dniu 1 stycznia 2025 r. do kwoty 4666 zł, siłą rzeczy musi się to przełożyć na podwyższenie dolnych widełek wynagrodzenia w jednostkach samorządowych.

Dla kogo podwyżki wynagrodzeń pracowników budżetówki od 5% do 16,65%?

Wysokość podwyżki jest kształtowane w zależności od kategorii zaszeregowania i podstawy zatrudnienia. W tzw. samorządzie ma miejsce zatrudnione podstawie wyboru i powołania. Pracownicy samorządowi zatrudnieni na podstawie wyboru:

w urzędzie marszałkowskim: marszałek województwa, wicemarszałek oraz pozostali członkowie zarządu województwa – jeżeli statut województwa tak stanowi,

w starostwie powiatowym: starosta, wicestarosta oraz pozostali członkowie zarządu powiatu – jeżeli statut powiatu tak stanowi,

w urzędzie gminy: wójt (burmistrz, prezydent miasta),

w związkach jednostek samorządu terytorialnego: przewodniczący zarządu związku i pozostali członkowie zarządu – jeżeli statut związku tak stanowi,

w urzędzie m.st. Warszawy: burmistrz dzielnicy m.st. Warszawy, zastępca burmistrza dzielnicy m.st. Warszawy i pozostali członkowie zarządu dzielnicy m.st. Warszawy;

oraz pracownicy samorządowi zatrudnieni na podstawie powołania:

zastępca wójta (burmistrza, prezydenta miasta), skarbnik gminy,

skarbnik powiatu, skarbnik województwa;

Ważne Z założeń wynika, że ustawa budżetowa na 2025 r. zakłada podwyższenie o 5% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, co jest równoznaczne ze wzrostem limitu maksymalnego wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie wyboru. Chodzi o grupy określone w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia. Jednak pamiętajmy, to są póki co założenia.

Maksymalnie 21 043,57 zł czyli 11,2-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe

Powyższe kwoty zostały ustalone tak, by łącznie z dodatkiem specjalnym nie przekroczyły wysokości 21 043,57 zł, to jest 11,2-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. W myśl ustawy budżetowej na 2025 r. ustalono kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w wysokości 1878,89 zł.

Kiedy podwyżka wynagrodzeń dla pracowników samorządowych?

Według aktualnych założeń projektu rozporządzenia nowe regulacje zaczną obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia, ale zastrzeżono, że nowe stawki wynagrodzeń będą obowiązywać z mocą od 1 stycznia 2025 r.