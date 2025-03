O 1046,76 zł wyższe wynagrodzenie dla tej grupy pracowników od 1 lipca 2025 r. Ten wzrost nie jest związany ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia

Jak wiadomo w od stycznia danego roku ulega podwyżce minimalne wynagrodzenie za pracę i minimalna stawka godzinowa. Z kolei od marca ma miejsce waloryzacji emerytur, rent i dodatków z nimi związanych, a od lipca 2025 r. ulegną podwyżki wynagrodzeń pewnej, szerokiej grupy zawodowej. Niektórzy mogą liczyć nawet na wynagrodzenie wyższe o 1046,76 zł. Co ciekawe ten wzrost nie jest związany ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, a ze wzrostem wynagrodzenia przeciętnego.

W ostatnim czasie Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wydał komunikat z dnia 11 lutego 2025 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2024 r. Na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1631 i 1674) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2024 r. wyniosło 8181,72 zł. Z roku na rok przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 1026, 24 zł. To dużo, bo przecież nie było aż tak znacznego wzrostu wynagrodzenia minimalnego. Rok temu z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2023 r. wynikało, że na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, 1429 i 1672) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2023 r. wyniosło 7155,48 zł.

Kwota przeciętnego wynagrodzenia ma wpływ na kilka czynników, m.in. w kontekście wynagrodzeń i świadczeń emerytalnych w Polsce. Oto kilka przykładów:

Składki na ubezpieczenia społeczne: wysokość składek na emerytury i renty zależy od przeciętnego wynagrodzenia. Przykładowo roczna podstawa wymiaru tych składek jest ograniczona do 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia . Kwota rocznego ograniczenia w 2025 roku wynosi 260 190,00 zł.

. Minimalne wynagrodzenie: wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę często jest ustalana w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Przykładem jest grupa zawodowa, która dostanie podwyżki od 1 lipca 2025 r., o czym niżej.

Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa: wysokość zasiłków chorobowych i macierzyńskich również zależy od przeciętnego wynagrodzenia, ponieważ są one obliczane na podstawie wynagrodzenia pracownika.

Jak wiadomo w od stycznia danego roku ulega podwyżce minimalne wynagrodzenia, od marca ma miejsce waloryzacji emerytur, rent i dodatków z nimi związanych, a od lipca 2025 r. ulegną podwyżki wynagrodzeń pewnej, szerokiej grupy pracowników. Niektórzy mogą liczyć nawet na wynagrodzenie wyższe o 1046,76 zł. Co ciekawe ten wzrost nie jest związany ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, a ze wzrostem właśnie wynagrodzenia przeciętnego.

Czy w 2025 będą podwyżki dla służby zdrowia?

Wszystko wskazuje na to, że od 1 lipca 2025 r., tak jak w roku ubiegłym będą podwyżki w służbie zdrowia. Skoro są podwyżki w budżetówce, w szczególności dla nauczycieli, dla pracowników samorządowych i dla pozostałych grup zawodowych, to dlaczego na wyższe świadczenie za swoją pracę nie mieliby liczyć przedstawiciele zawodów medycznych. Na ten moment wydaje się, że od 1 lipca 2025 roku pracowników ochrony zdrowia czekają podwyżki wynagrodzeń o 14,34%. Minimalna płaca w branży wzrośnie do 5 318,12 zł zł brutto. Oczywiście sceptycy podkreślają, że ustawa budżetowa nie gwarantuje wystarczających środków, ale musimy jeszcze chwilę poczekać na oficjalne i ostateczne informacje. Póki co przedstawiamy możliwe założenia.

Jakie są nowe pensje w służbie zdrowia od 1 lipca 2025 roku?

To jakie są pensja w służbie zdrowia od 1 lipca 2025 roku nie jest jeszcze ostatecznie potwierdzone. Pewne jest natomiast to, że wszystko zależy od rodzaju wykonywanej pracy i posiadanych kwalifikacji. Jak już było podkreślone siatka płac w służbie zdrowia uzależniona jest od przeciętnego wynagrodzenia. W 2023 roku wyniosło ono 7155,48 zł, co dawało wzrost wynagrodzeń u medyków o blisko 13 proc. Nie jest pewne czy i 2025 r. będzie taki wzrost.

Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych (Dz.U. 2023 poz. 1972, dalej jako: ustawa) uregulowała 15 zawodów medycznych. Ustawa określa zasady wykonywania następujących zawodów medycznych: asystentka stomatologiczna, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, instruktor terapii uzależnień, opiekun medyczny, optometrysta, ortoptystka, podiatra, profilaktyk, protetyk słuchu, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy. W zawodach medycznych obowiązują minimalne stawki wynagrodzenia za pracę, w myśl ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2139), przepis art. 3a ust. 1 ustawy wskazuje, że corocznie na dzień 1 lipca podmiot leczniczy dokonuje podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, którego wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego jako iloczyn współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski'', do wysokości nie niższej niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze, z uwzględnieniem następujących warunków:

1) sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ustalają strony uprawnione w danym podmiocie leczniczym do zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy w drodze porozumienia;

2) podmiot leczniczy, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, zawiera porozumienie z pracownikiem wybranym przez pracowników podmiotu leczniczego do reprezentowania ich interesów;

3) porozumienie zawiera się corocznie do dnia 31 maja;

4) jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte w terminie określonym w pkt 3, sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ustala corocznie do dnia 15 czerwca, w drodze zarządzenia w sprawie podwyższenia wynagrodzenia: a) kierownik podmiotu leczniczego, b) podmiot tworzący.

Równe wynagrodzenia w służbie zdrowia: są już pierwsze pozwy i pierwsze orzeczenia

Nie jest tajemnicą, że często osoby zajmujące to samo stanowisko, posiadające te same kwalifikacje i doświadczenia mają różne wynagrodzenie. Pomimo siatek płac w służbie zdrowia często dochodzi do dyskryminacji płacowej. W jednej z tego typu spraw sądowych, sąd podkreślił, że istnieje: "Obowiązek równego traktowania pracowników, którzy jednakowo wypełniają takie same obowiązki jest obowiązkiem pracodawcy wynikającym ze stosunku pracy. Jego naruszenie może więc powodować odpowiedzialność odszkodowawczą na ogólnych zasadach odpowiedzialności kontraktowej – nienależyte wykonanie zobowiązania. Zdaniem Sądu, pozwany miał świadomość, iż personel Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wykonuje jednakową pracę będąc odmiennie wynagradzany. Zmiany stawek w oparciu o porozumienie z dnia 01.08.2022 r. były podpisywane przez zastępcę dyrektora pozwanego ds. ekonomicznych lub dyrektora pozwanego. Próbą wprowadzenia rozróżnienia w zadaniach personelu pielęgniarskiego na ww. oddziale były zmiany zakresu obowiązków mające miejsce od marca do maja 2023 r. Nie mniej jednak jak już wskazywano zmiany te nastąpiły dopiero w ww. okresie podczas gdy do zróżnicowania wynagrodzenia w sposób naruszający równe traktowanie doszło już w sierpniu 2022 r. W związku z tym pracodawca wprowadzając tak duże różnice w wynagrodzeniu powinien był mieć świadomość i liczyć się z ewentualnymi konsekwencjami swoich decyzji, w tym m.in. w postaci obowiązku naprawienia szkody za naruszenie jednego z podstawowych praw pracowniczych a mianowicie takiej samej płacy za jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości. (...) - zob. wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie - IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 29 maja 2024 r., sygn. IV P 184/23.

O 1046,76 zł wyższe wynagrodzenie dla tej grupy pracowników od 1 lipca 2025 r. Ten wzrost nie jest związany ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1−4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją (1,02) - może liczyć na wynagrodzenie 8345,35 zł. Jest to wzrost o 1046,76 zł. Poniżej podajemy wynagrodzenia w służbie zdrowia od 1 lipca 2025 r., w wartościach ustalonych na chwilę obecną.

Podwyżki służba zdrowia 2025

Lekarz lub lekarz dentysta ze specjalizacją. Współczynnik pracy: 1,45. Minimalne wynagrodzenie brutto: 11 863,49 zł.

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1, 3 i 4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia. Współczynnik pracy: 1,29. Minimalne wynagrodzenie brutto: 10 554,42 zł.

Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji. Współczynnik pracy: 1,19. Minimalne wynagrodzenie brutto: 9 736,25 zł.

Lekarz stażysta. Współczynnik pracy: 0,95. Minimalne wynagrodzenie brutto: 7 772,63 zł

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1−4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją. Współczynnik pracy: 1,02. Minimalne wynagrodzenie brutto: 8 345,35 zł.

Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–5 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej, technik elektroradiolog z wymaganym średnim wykształceniem albo pielęgniarka albo położna z wymaganym średnim wykształceniem, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia. Współczynnik pracy: 0,94. Minimalne wynagrodzenie brutto: 7 690,82 zł.

Inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–6 z wymaganym średnim wykształceniem oraz opiekun medyczny. Współczynnik pracy: 0,86. Minimalne wynagrodzenie brutto: 7 036,28 zł.

Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym. Współczynnik pracy: 1,00. Minimalne wynagrodzenie brutto: 8 181,72 zł.

Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim. Współczynnik pracy: 0,78. Minimalne wynagrodzenie brutto: 6 381,74 zł.

Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego. Współczynnik pracy: 0,65. Minimalne wynagrodzenie brutto: 5 318,12 zł.