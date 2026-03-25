REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Urlopy » Urlop rodzicielski » Coraz więcej ojców korzysta z urlopu rodzicielskiego, a coraz mniej z ojcowskiego. Dane ZUS zaskakują

Coraz więcej ojców korzysta z urlopu rodzicielskiego, a coraz mniej z ojcowskiego. Dane ZUS zaskakują

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
25 marca 2026, 15:57
Emilia Panufnik
ojciec na urlopie rodzicielskim dane zus
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Coraz więcej ojców korzysta z urlopu rodzicielskiego, a coraz mniej z ojcowskiego. Dane ZUS zaskakują - nagła zmiana nastąpiła w 2023 r. Ile płatny jest urlop rodzicielski? Co zmieniło się w przepisach prawa pracy? Dlaczego panowie przestają brać 2-tygodnie w 100% płatnego urlopu ojcowskiego?

Czym jest urlop rodzicielski?

Urlop rodzicielski to uprawnienie przysługujące pracującym rodzicom dziecka do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. Jego wymiar to 41 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka oraz 43 tygodnie przy porodzie mnogim. Za czas urlopu przysługuje co do zasady zasiłek macierzyński w wysokości 70% podstawy wymiaru. Natomiast przy złożeniu wniosku do 21 dni po porodzie o urlop macierzyński w pełnym wymiarze (20 tygodni przy jednym dziecku) oraz bezpośrednio po nim urlop rodzicielski w wymiarze 32 tygodni, przez cały ten okres będzie przysługiwał uśredniony zasiłek w wysokości 81,5% podstawy wymiaru. Pozostałe dla ojca 9 tygodni urlopu rodzicielskiego jest płatne zawsze 70% podstawy wymiaru. Podstawa wymiaru to średnia płaca z ostatnich 12 miesięcy, a więc przy stałej pensji będzie to po prostu 70% wynagrodzenia za pracę.

REKLAMA

REKLAMA

Ważne

Wymiar 41 tygodni urlopu rodzicielskiego przysługuje rodzicom łącznie. 9 tygodni zawsze musi wykorzystać drugi rodzic, ale nie oznacza to, że tylko tyle. Rodzice mogą podzielić się w inny sposób. Zawsze jednak jedna osoba maksymalnie może przebywać na urlopie 32 tygodnie. Co więcej, mogą na nim przebywać jednocześnie obydwoje. Ten czas liczy się wówczas podwójnie i nie może przekroczyć 41 tygodni.

"Za życiem"

Pracownicy będący rodzicami dziecka z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, mają prawo do wyższego urlopu rodzicielskiego w celu sprawowania opieki nad tym dzieckiem:

  1. 65 tygodni – urodzenie jednego dziecka przy jednym porodzie;
  2. 67 tygodni – poród mnogi.

Urlop ten można wykorzystać w maksymalnie 5 częściach. Części urlopu liczy się po liczbie wniosków o urlop rodzicielski. Po powrocie z urlopu pracodawca ma obowiązek zapewnić pracę na dotychczasowym stanowisku, a gdy jest to niemożliwe na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu. Warunki takiej pracy nie mogą być mniej korzystnych od tych, które obowiązywałyby pracownika, gdyby nie korzystał z urlopu.

Coraz więcej ojców korzysta z urlopu rodzicielskiego

Uprawnienia rodzicielskie zostały rozszerzone w związku z wejściem w życie w Unii Europejskiej dyrektywy work-life balance. Nowe przepisy w Polsce zostały wprowadzone w kwietniu 2023 r. Wprowadzono nimi m.in. urlop opiekuńczy, zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej, prawo do elastycznej pracy dla rodziców dzieci do lat 8 czy dodatkowe tygodnie urlopu rodzicielskiego. W praktyce ogromną większość urlopów związanych z opieką nad dziećmi wykorzystują kobiety. Jedynie urlop ojcowski, który należy się wyłączni panom, jest przez nich wykorzystywany wzorowo. W celu zwiększenia udziału mężczyzn w wychowywaniu i opiece nad dziećmi przedłużono urlop rodzicielski o dodatkowe 9 tygodni. Natomiast jest to czas przeznaczony dla drugiego z rodziców. Jeśli mama korzystała z 32 tygodni urlopu rodzicielskiego po urlopie macierzyńskim, pozostałe 9 może wykorzystać tylko tata. Gdy ojciec się nie zdecyduje, urlop w 9-miesięcznym wymiarze przepada.

Tabela ZUS - ojcowie na urlopach rodzicielskich

Poniższa tabela ZUS przedstawia dane, jakie otrzymaliśmy z Zakładu na temat ojców przebywających na urlopach rodzicielskich w latach 2020-2025. Obejmuje mężczyzn pobierających zasiłki macierzyńskie podczas trwania urlopów ojcowskich i dla porównania rodzicielskich. Po pierwsze, liczby te znacząco się od siebie różnią. Po drugie, od 2023 r. odnotowuje się gwałtowny wzrost liczby ojców przebywających na urlopach rodzicielskich.

REKLAMA

Liczba mężczyzn1/ pobierających zasiłki macierzyńskie
z tytułu urlopu ojcowskiego i rodzicielskiego
w latach 2020-2024 oraz w okresie I - X 2025 r.

Wyszczególnienie

Liczba mężczyzn pobierających zasiłki macierzyńskie

z tytułu urlopu
ojcowskiego

z tytułu urlopu
rodzicielskiego

w tys.

2020 r.

188,4

3,9

2021 r.

185,2

3,7

2022 r.

182,5

3,7

2023 r.

182,1

19,0

2024 r.

162,3

41,9

I - X 2025 r.

117,7

48,6

1/ W okresach narastających - zliczanie osób jako unikalnych w danym okresie, np. jeśli ta sama osoba pobierała zasiłek w kilku miesiącach - w okresie narastającym została wykazana raz.

Źródło: ZUS

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Coraz mniej ojców na urlopie ojcowskim

Statystyki ZUS pokazują też spadek liczby ojców korzystających z urlopu ojcowskiego. Może to wynikać z niezrozumienia przepisów prawa pracy. Urlop rodzicielski nie wyklucza możliwości skorzystania z urlopu ojcowskiego. To dwa oddzielne uprawnienia pracujących ojców. Urlop ojcowski to 2 tygodnie, które można wykorzystać tylko do końca pierwszego roku życia dziecka. Jest 100% płatny, a więc bardzo się opłaca. Przeznaczony jest z zasady do opieki nad matką i dzieckiem po porodzie. To zwykle najtrudniejszy czas dla rodziny. Natomiast urlop rodzicielski jest już mniej płatny i może być dzielony z matką aż do końca roku, w którym dziecko ukończy 6. rok życia. Te dwa uprawnienia nie wykluczają się wzajemnie, dlatego dziwi spadek liczby ojców korzystających z urlopu ojcowskiego przy jednoczesnym wzroście liczby panów przebywających na urlopie rodzicielskim.

Dane zaskakują

Pomimo tego, że dodany wymiar urlopu rodzicielskiego jest płatny tylko 70%, po wejściu w życie przepisów prawnych realizujących postanowienia dyrektywy work-life balance, widocznie wzrasta liczba ojców korzystających z tego uprawnienia. Eksperci sceptycznie podchodzili do wprowadzonej zmiany właśnie ze względu na niską odpłatność. Tymczasem w porównaniu do 2022 r. w 2023 r. ponad 5-krotnie wzrosła liczba panów na urlopach rodzicielskich. Należy zaznaczyć, że poprzednie 3 lata utrzymywała się na mniej więcej stałym poziomie. W kolejnym, 2024 r., ponad 2-krotnie podniosła się liczba z 2023 r. i stale rośnie.

Zobacz również:
Powiązane
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA