Bliźniaki a urlop ojcowski, macierzyński, rodzicielski i wychowawczy

Bliźniaki a urlop ojcowski

Urlop ojcowski należy się wyłącznie ojcu dziecka. Nie może być przeniesiony na matkę. W przypadku narodzin bliźniaków wynosi 14 dni kalendarzowych. Nie zwiększa się więc liczba dni wolnych od pracy przy większej liczbie dzieci urodzonych przy jednym porodzie.

REKLAMA

Autopromocja

Bliźniaki a urlop macierzyński

Urlop macierzyński to urlop rozpoczynający się w dniu porodu. Wyjątkowo można zawnioskować o maksymalnie 6 tygodni urlopu przed porodem. W sytuacji narodzin bliźniaków wymiar urlopu macierzyńskiego wzrasta o kolejne 11 tygodni. W sumie rodzice dzieci mogą liczyć na 31 tygodni urlopu macierzyńskiego po porodzie. Gdyby urodziły się trojaczki, urlop uległby kolejnemu wydłużeniu do 33 tygodni, czworaczki dają prawo do 35 tygodni urlopu, a pięcioraczki i większa liczba dzieci – do 37 tygodni.

Warto wspomnieć w tym miejscu, że prawo pracy dopuszcza skorzystanie z części urlopu macierzyńskiego również ojcu dziecka. Wówczas matka dziecka rezygnuje z pozostałej części urlopu na rzecz ojca (to tzw. urlop tacierzyński). Powinna wykorzystać co najmniej 14 tygodni.

Bliźniaki a urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski dla rodziców bliźniaków przysługuje w wymiarze 34 tygodni. To o 2 tygodnie dłużej niż przy urodzeniu jednego dziecka. Natomiast tutaj urodzenie większej liczby dzieci nie podnosi dodatkowo wymiaru urlopu. Każde kolejne dziecko ponad dwójkę oznacza tyle samo tygodni urlopu rodzicielskiego – 34. To wymiar urlopu jaki może wykorzystać jeden rodzic. Drugi ma prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego niezależnie od liczby urodzonych dzieci przy jednym porodzie.

Bliźniaki a urlop wychowawczy

Urodzenie bliźniaków nie daje prawa do skorzystania z wydłużonego urlopu wychowawczego. Rodzice mają prawo do 36 miesięcy urlopu wychowawczego, ale jeden z tych miesięcy musi wykorzystać drugi rodzic. Urlop wychowawczy należy się do końca roku kalendarzowego, w którym dzieci kończą 6 lat.

Dalszy ciąg materiału pod wideo