Do kiedy można wykorzystać urlop ojcowski? Termin złożenia wniosku [Przykład]

Uprawnieniem rodzicielskim z Kodeksu pracy, które przysługuje wyłącznie ojcu dziecka jest urlop ojcowski. Do kiedy można go wykorzystać? Już nie przysługuje do 24 miesiąca życia. Termin ten został skrócony. Kiedy najpóźniej złożyć wniosek, aby żaden dzień urlopu nie przepadł? Podajemy przykład.

Urlop ojcowski - do kiedy można wykorzystać?

Urlop ojcowski to urlop, który przysługuje wyłącznie ojcu dziecka. Jego wymiar to 2 tygodnie. Można wykorzystać go za jednym razem w całości bądź składając dwa wnioski po 1 tydzień urlopu. Nie muszą następować po sobie. Za czas urlopu ojcowskiego pracownicy otrzymują zasiłek macierzyński w wymiarze 100%. Urlop ojcowski został uregulowany w art. 1823 Kodeksu pracy:

Art. 1823.[Urlop ojcowski] § 1. W celu sprawowania opieki nad dzieckiem pracownik – ojciec ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do: ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia albo upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia. § 11. Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień.

Urlop ojcowski - do kiedy można wybrać?

Do kiedy konkretnie można wybrać urlop ojcowski? Do dnia 1. urodzin dziecka trzeba wykorzystać cały urlop czy można w tym dniu rozpocząć korzystanie z urlopu? Uznaje się, że do dnia 1 urodzin dziecka urlop ojcowski powinien być już wykorzystany. Najlepiej zobrazować to na przykładzie:

Przykład Córka Stanisława urodziła się 1 października 2024 r. Oznacza to, że Stanisław powinien wykorzystać urlop ojcowski maksymalnie do 30 września 2025 r. Jeśli wnioskowałby o 2 tygodnie urlopu ojcowskiego, najpóźniej powinien zacząć korzystanie z urlopu w dniu 17 września 2025 r. (17-30 września 2025 r. - 14 dni).

Kiedy złożyć wniosek o urlop ojcowski?

Ważne jest, żeby wykorzystać urlop w podanym terminie, ponieważ pracownikowi nie należy się żadnej ekwiwalent za niewykorzystany urlop ojcowski. Najzwyczajniej w świecie, uprawnienie to przepada. Skoro więc urlop ojcowski trzeba wykorzystać do dnia ukończenia przez dziecko pierwszych 12 miesięcy życia to kiedy najpóźniej można złożyć wniosek w tej sprawie, aby ani jeden dzień nie przepadł? W podanym wyżej przykładzie będzie to 10 września 2025 r., a więc 7 dni przed pierwszym dniem urlopu ojcowskiego wskazanym we wniosku.

Art. 1823 § 2. Urlop ojcowski jest udzielany na wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej składany przez pracownika – ojca w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Co w przypadku niedotrzymania 7-dniowego terminu złożenia wniosku o urlop ojcowski? Pracodawca może udzielić mu urlopu w dniach wskazanych we wniosku, ale nie ma takiego obowiązku. Tylko od dobrej woli pracodawcy zależy czy wniosek ten zostanie uwzględniony zgodnie z oczekiwaniami zatrudnionego.

