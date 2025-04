Rekordowy wzrost ojców na rodzicielskim. ZUS: W 2024 r. 41,9 tys. ojców skorzystało z urlopu rodzicielskiego. "Dyrektywa work-life balance przynosi efekty."

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przesłanej we wtorek, 29 kwietnia informacji prasowej poinformował, że ZUS i Fundacja Share the Care ponownie łączą siły z przedstawicielami organizacji rządowych i pozarządowych oraz pracodawców, by promować równość rodzicielską i zawodową. Startuje 4 edycja kampanii „Równi w domu – równi w pracy. To się wszystkim opłaca”.

W 2024 roku 41,9 tys. ojców skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Jest to ponad dwa razy więcej niż w 2023 roku i jedenaście razy więcej niż w 2022 roku. 4 edycja kampanii "Równi w domu – równi w pracy. To się wszystkim opłaca" Z okazji drugiej rocznicy wdrożenia w Polsce unijnej dyrektywy work-life balance, startuje 4 edycja kampanii „Równi w domu – równi w pracy. To się wszystkim opłaca". Jak wynika z informacji ZUS, tym razem nacisk kładziony jest na znaczenie edukacji oraz rolę świadomych pracodawców. Chodzi o to, by zainteresowanie związane z wykorzystywaniem świadczeń rodzicielskich przez ojców rosło. ZUS: W 2024 r. 41,9 tys. ojców skorzystało z urlopu rodzicielskiego W 2024 roku aż 41 900 ojców skorzystało z urlopu rodzicielskiego – ponad dwa razy więcej niż w 2023 roku i jedenaście razy więcej niż w 2022 roku. To wyraźny sygnał, że dyrektywa work-life balance przynosi efekty i zachęca ojców do większego zaangażowania w opiekę nad dziećmi" – powiedział członek zarządu ZUS Mariusz Jedynak. Jeśli naprawdę chcemy równości, musimy zacząć od źródeł nierówności – podkreśliła członkini zarządu Fundacji Share the Care Karolina Andrian. Kobiety nie powinny płacić kary za macierzyństwo, a mężczyźni powinni mieć realne możliwości uczestniczenia w życiu rodzinnym. To nie tylko kwestia sprawiedliwości społecznej, ale także szansa na stabilniejszy rozwój gospodarczy i lepszą jakość życia - dodała.