REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Urlopy » Urlop rodzicielski » Work-life balance wciąż wyzwaniem polskich mam [RAPORT]

Work-life balance wciąż wyzwaniem polskich mam [RAPORT]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
10 października 2025, 11:05
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Opiekę nad dzieckiem najczęściej sprawuje mama
Opiekę nad dzieckiem najczęściej sprawuje mama
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Im starsze dziecko, tym większe zaangażowanie kobiet w nieodpłatną pracę opiekuńczą. Chociaż rośnie udział ojców, to nadal jest on niewielki, zwłaszcza w opiece nad starszymi dziećmi. Takie wnioski płyną z raportu przygotowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Fundację Share the Care. Z jakich uprawnień mogą korzystać rodzice w pracy?

Dane ZUS: Mamy wykorzystują prawie 80% dni na opiekę nad chorym dzieckiem

Z danych ZUS wynika, iż w 2024 roku udział liczby dni absencji, które wykorzystali mężczyźni z tytułu opieki nad chorym dzieckiem wyniósł 21%, czyli wzrósł tylko o 0,42 punktu procentowego w stosunku do roku poprzedniego. Oznacza to, iż niemal 80% dni opiekuńczych nadal przypada na kobiety.

REKLAMA

REKLAMA

„Ten wskaźnik jest dla nas szczególnie istotny, ponieważ – oprócz danych o urlopach rodzicielskich i macierzyńskich – pokazuje rzeczywisty podział codziennych obowiązków opiekuńczych w rodzinie Jego powolna zmiana może świadczyć o wciąż niskim poziomie społecznej akceptacji dla zaangażowanego ojcostwa zarówno po stronie samych ojców, jak i po stronie ich otoczenia zawodowego” – czytamy w raporcie.

Jeśli chodzi o rozkład zaangażowania taty, to na pierwsze dwa lata życia dziecka przypada 25% dni opiekuńczych. W kolejnych latach wskaźnik ten spada 17% (w przypadku dzieci w wieku dziewięciu lat i starszych).

„Można to tłumaczyć różnymi czynnikami – od rozpadu związków, przez trudność z elastycznym łączeniem obowiązków zawodowych z opieką nad dzieckiem czy poczucie, że w tym okresie zaangażowanie taty nie jest potrzebne To kolejne zagadnienie, które wymaga pogłębionej analizy” – piszą autorzy raportu. I podkreślają, iż to właśnie na codziennych decyzjach o tym kto organizuje opiekę i rezygnuje z pracy opiera się równy udział kobiet i mężczyzn w życiu zawodowym.

REKLAMA

Urlopy dla ojców coraz popularniejsze

Udział ojców jest za to coraz większy w korzystaniu z urlopów rodzicielskich (17% w 2024 roku). Znaczny wzrost zainteresowania tym urlopem to efekt wdrożenia unijnej dyrektywy work-life balance w 2023 roku, a wraz z nią 9-tygodniowej nieprzenaszalnej części urlopu rodzicielskiego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Twórców raportu niepokoi jednak sezonowość wykorzystania urlopu głównie w miesiącach letnich), co może świadczyć o innym przeznaczeniu tego czasu np. na wakacje czy remont. Ponadto wciąż krótki jest okres urlopu (w 2024 r. średnio 7 tygodni).

Jak pokazują dane ZUS, w 2024 roku średni dzienny zasiłek dla ojca korzystającego z urlopu rodzicielskiego wynosił 167 zł, a dla matki – 124 zł. Różnica ta wynika z poziomu wynagrodzeń.

Najczęściej wykorzystywanym przez ojców urlopem jest urlop ojcowski. W ubiegłym roku skorzystało z niego 64% mężczyzn, którym urodziło się dziecko.

Z jakich uprawnień mogą korzystać rodzice w pracy?

Przypomnijmy, iż do najważniejszych urlopów możemy zaliczyć:

• urlop macierzyński:

• uzupełniający urlop macierzyński dla rodziców wcześniaków

• urlop ojcowski:

• urlop rodzicielski;

• urlop wychowawczy.

Warto też wspomnieć o elastycznej organizacji pracy.

Istotne formy finansowego wsparcia rodziców to m.in.:

• świadczenie wychowawcze (800 plus);

• program „Aktywny rodzic”;

• świadczenie dobry start.

Raport „Mama i tata w domu i w pracy” jest dostępny na stronie https://sharethecare.pl/raport-tata-i-mama-w-domu-i-w-pracy/

Polecamy: Uprawnienia rodziców w pracy. Poradnik pracodawcy 2025

Powiązane
Czy rodzic dziecka z niepełnosprawnością ma prawo do dłuższego urlopu?
Czy rodzic dziecka z niepełnosprawnością ma prawo do dłuższego urlopu?
Prawa samotnego rodzica. Zasiłki, ulgi, alimenty i uprawnienia pracownicze. Oto, co Ci się należy!
Prawa samotnego rodzica. Zasiłki, ulgi, alimenty i uprawnienia pracownicze. Oto, co Ci się należy!
Rekordowy wzrost ojców na rodzicielskim. ZUS: W 2024 r. 41,9 tys. ojców skorzystało z urlopu rodzicielskiego.
Rekordowy wzrost ojców na rodzicielskim. ZUS: W 2024 r. 41,9 tys. ojców skorzystało z urlopu rodzicielskiego. "Dyrektywa work-life balance przynosi efekty."
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Na polskim rynku pracy nie Twoje kompetencje, ale wiek, płeć i kod pocztowy mogą zdecydować o tym, czy w ogóle dostaniesz szansę i pracę [RAPORT]
10 paź 2025

Jak wynika z najnowszego raportu firmy Staffly o równości, inkluzywności, uznaniu i sprawiedliwości w polskich organizacjach, mimo licznych deklaracji o polityce równych szans, codzienna praktyka odbiega od ideałów. Okazuje się, że ponad połowa polskich pracowników doświadcza dyskryminacji ze względu na wiek lub płeć, co trzeci czuje się niedoceniony, a miejsce zamieszkania wciąż jest przeszkodą na drodze do kariery.
8-godzinny dzień pracy obowiązuje już 107 lat! Kiedy wreszcie skrócą czas pracy? Resort pracy podaje daty
09 paź 2025

We wrześniu 2025 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zakończyło nabór do programu pilotażowego skróconego czasu pracy za zachowaniem dotychczasowego wynagrodzenia. W związku z naborem złożono aż 1994 wniosków. W październiku 2025 r. mają być załatwione formalności z pracodawcami, a pilotaże ruszyć mają od stycznia 2026 r. Od oceny efektów pilotażu będzie zależało, czy skrócony tydzień czasu pracy przyjmie się jako jeden ze sposobów na zachowanie work-life balance, czy też odejdzie w niepamięć.
Depresja kosztuje polską gospodarkę miliardy, a niemal 80% pracowników niezbyt dobrze ocenia swój dobrostan. 10 października – Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego
09 paź 2025

W dniu 10 października przypada Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Okazuje się, że blisko połowa zatrudnionych w Polsce – aż 45% – wykazuje objawy wypalenia zawodowego, a 78% ocenia swój dobrostan psychiczny jako niski lub umiarkowany. Co więcej, można powiedzieć, że depresja kosztuje polską gospodarkę miliardy. Czas zainwestować w zdrowie, a w tym w zdrowie w miejscu pracy, bo to właśnie zwolnienia lekarskie generują ogromne koszty.
Zwolnienia, wypowiedzenia zmieniające i bezrobocie: czy to nas czeka na rynku pracy w 2026 r.?
09 paź 2025

Zwolnienia, wypowiedzenia zmieniające i bezrobocie: czy to nas czeka na rynku pracy w 2026 r.? Według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej sytuacja wcale nie jest taka zła, a polski rynek pracy wciąż jest w dobrej kondycji, ba Polska utrzymuje silną pozycję na tle UE pod względem kondycji rynku pracy. Poniżej przedstawiamy szczegółowy komunikat resortu pracy.

REKLAMA

Uczestnik PPK ma wpływ na to jak inwestowane są jego środki: konwersja PPK, zmiana funduszu i transfer środków
08 paź 2025

Czy uczestnik PPK ma wpływ na to jak inwestowane są jego środki? Tak. W każdym czasie może zmienić fundusz. O co chodzi z funduszem zdefiniowanej daty? Jak dokonać konwersji PPK i zamiany funduszu? Możliwy jest także transfer środków pomiędzy swoimi rachunkami PPK.
Ile lat przed emeryturą jest ochrona pracownika? Kobieta jest pod ochroną wcześniej
08 paź 2025

Ile lat przed emeryturą jest ochrona pracownika, a ile pracownicy? Nie można ich zwolnić, jeżeli niewiele brakuje im do osiągnięcia wieku emerytalnego. W takiej sytuacji Kodeks pracy chroni pracowników. Nie wolno wypowiedzieć umowy o pracę.

Rozmowa o pracy w kawiarni może Cię sporo kosztować. Poufność i zakaz konkurencji w praktyce
08 paź 2025

Zachowanie poufności informacji firmowych to nie tylko wymóg prawa pracy, ale przede wszystkim fundament zaufania i bezpieczeństwa w firmie. Jeden nieprzemyślany mail czy rozmowa w nieodpowiednim miejscu mogą zagrozić stabilności firmy, a dla pracownika skończyć się poważnymi konsekwencjami – w skrajnych przypadkach nawet pozbawieniem wolności. Eksperci Smart Solutions HR tłumaczą, co dokładnie grozi za złamanie zasad i wskazują, jak uchronić się przed wyciekiem informacji – zarówno z perspektywy pracownika, jak i pracodawcy.
800 plus dla seniorów czy nawet 50. latków: za każde wychowane i pracujące dziecko, które płaci podatki w Polsce. Czy wejdzie?
10 paź 2025

800 plus dla seniorów czy nawet 50. latków: za każde wychowane i pracujące dziecko, które płaci podatki w Polsce. Czy wejdzie? Wciąż podnoszony jest postulat wprowadzenia świadczenia „800 plus” dla seniorów i 50 latków, przysługującego za każde wychowane i obecnie pracujące dziecko płacące podatki w Polsce, powraca do dyskusji publicznej i wywołuje silne emocje oraz pytania o sprawiedliwość międzypokoleniową. Propozycji rozwiązania jest wiele: stałe miesięczne świadczenie, jednorazowa wypłata, płatność w ratach zaległych świadczeń. Ale czy wszystko to się ziści - pytają emeryci? Najpierw wszystko w rękach komisji sejmowej ds. petycji.

REKLAMA

Za staż: dodatkowe 518 zł premii w październiku 2025 r.
08 paź 2025

Za staż: dodatkowe 518 zł premii w październiku 2025 r. - tak, bo Już jakiś czas temu, w dniu 1 czerwca 2025 r. weszła w życie ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia, która wprowadza nowe rozwiązania dla bezrobotnych, pracodawców, urzędów pracy i osób z niepełnosprawnościami oraz modyfikuje zasady odbywania staży. Co ciekawe można otrzymać 518 zł za staż, oczywiście nie dotyczy to wszystkich zatrudnionych i zatrudniających. Jakie zatem są warunki w październiku 2025 r.?
Staż pracy a urlop. Czy w 2025 r. i 2026 r. będą zmiany?
08 paź 2025

Urlop stażowy jest koncepcją spójną z obecnymi trendami społecznymi i prawnymi dotyczącymi równowagi pracy i życia oraz ochrony zdrowia pracowników. Realizacja pomysłu wymaga jednak skoordynowania trzech elementów: precyzyjnego uregulowania, jasnych zasad zaliczania okresów do stażu pracy oraz uwzględnienia skutków ekonomicznych dla pracodawców. Czy zatem w 2025 r. i 2026 r. będą zmiany?

REKLAMA