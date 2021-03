Wypowiedzenie umowy w czasie epidemii a konsultacja związkowa

Konsultacja związkowa wypowiedzenia umowy o pracę w czasie pandemii

Czy wypowiedzenie umowy o pracę podczas epidemii należy konsultować z organizacją związkową?

PROBLEM

W przedsiębiorstwie działa związek zawodowy. Planujemy wypowiedzieć jednemu z pracowników umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony. Czy należy, a jeżeli tak, to w jaki sposób spełnić obowiązek konsultacji wypowiedzenia stosunku pracy ze związkami zawodowymi, jeśli w okresie epidemii SARS-CoV-2 pracownicy są na zwolnieniach lub świadczą pracę zdalnie? - pyta Czytelnik z Poznania.

RADA

Należy postępować tak jak dotychczas, zawiadamiając organizację związkową o zamiarze i przyczynie wypowiedzenia. Pracodawca może to zrobić w każdy sposób przyjęty przez tę organizację i pracodawcę, np. w tradycyjnej formie, przesyłając stosowne pismo na adres korespondencyjny organizacji związkowej lub e-mailem w przypadku możliwości uzyskania potwierdzenia doręczenia wiadomości.

UZASADNIENIE

Umowa o pracę może zostać rozwiązana przez pisemne oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (art. 30 § 1 Kodeksu pracy).

Zawiadomienie organizacji związkowej

Pracodawca jest zobowiązany zawiadomić na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy (art. 38 § 1 Kodeksu pracy). Przepisy nie określają, w jaki sposób należy doręczyć zawiadomienie. W wyroku z 24 lipca 2001 r., I PKN 562/00, Sąd Najwyższy stwierdził, że "(…) doręczenie zakładowej organizacji związkowej pisemnego zawiadomienia o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę (art. 38 § 1 k.p.) może nastąpić w każdy sposób przyjęty przez tę organizację i pracodawcę (…)".

Od momentu otrzymania zawiadomienia zakładowa organizacja związkowa ma 5 dni na pisemne zgłoszenie pracodawcy umotywowanych zastrzeżeń. Może to zrobić, jeśli uważa, że wypowiedzenie jest nieuzasadnione. Pracodawca następnie rozpatruje stanowisko organizacji związkowej (o ile je otrzymał) i podejmie decyzję w sprawie wypowiedzenia.

Należy również pamiętać o tym, że w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy, w których przepisy pracy zobowiązują pracodawcę do współdziałania z zakładową organizacją związkową - przed podjęciem działania jest on zobowiązany zwrócić się do tej organizacji o informację o pracowniku korzystającym z jej obrony (art. 30 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych). Pracodawca zobowiązany jest więc dowiedzieć się, czy pracownik, którego zamierza zwolnić, należy do związku.

Epidemia COVID-19

Żaden przepis nie przewiduje szczególnego sposobu przeprowadzania konsultacji związkowych w okresie epidemii SARS-CoV-2. Oznacza to, że pracodawca powinien przed wypowiedzeniem poinformować na piśmie organizację związkową o zamiarze i przyczynie wypowiedzenia.

Podczas epidemii koronawirusa pracodawca nadal ma obowiązek konsultacji wypowiedzenia umowy o pracę z organizacją związkową reprezentującą pracownika.

Pracodawca może to zrobić, przesyłając pismo na jej korespondencyjny adres lub e-mailem (w przypadku możliwości uzyskania potwierdzenia doręczenia tej wiadomości) i oczekując 5 dni na odpowiedź. Po upływie tego terminu i braku odpowiedzi pracodawca może dokonać wypowiedzenia stosunku pracy. W ten sposób pracodawca spełni wszystkie wymagane przez prawo obowiązki.

