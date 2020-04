Czy udział nauczyciela związkowca w szkoleniu prowadzonym przez związek zawodowy jest czynnością doraźną?

PROBLEM

Nauczycielka jest przewodniczącą Związku Nauczycielstwa Polskiego w okręgu. Nie ma obniżonego pensum, w ramach tego korzysta ze szkoleń prowadzonych przez ZNP. Czy szkolenie organizowane przez związek zawodowy jest doraźną czynnością wynikającą z funkcji pracownika-związkowca i z tytułu uczestnictwa w takim szkoleniu związkowiec może liczyć na odpłatne zwolnienie od pracy na czas szkolenia? - pyta Czytelniczka z Warszawy.

RADA

W opisanej w pytaniu sytuacji nauczycielka-związkowiec nie może liczyć na odpłatne zwolnienie z pracy. Szkolenie organizowane przez związek zawodowy nie jest bowiem doraźną czynnością wynikającą z funkcji związkowej.

UZASADNIENIE

Pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej, jeżeli czynność ta nie może być wykonana w czasie wolnym od pracy (art. 31 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych). Jednak eksperci powszechnie uważają, że szkolenie organizowane przez związek zawodowy w czasie pracy nie jest doraźną czynnością w rozumieniu art. 31 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych, gdyż nie spełnia wszystkich przesłanek tego pojęcia.

Zwolnienie związkowca na wykonanie czynności doraźnej

Związkowiec nie zawsze ma prawo do zwolnienia od pracy zawodowej w celu dokonania doraźnej czynności. Do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia niezbędne jest istnienie następujących przesłanek:

czynność ma charakter doraźny,

czynność wynika z funkcji związkowej pracownika,

nie może być wykonana w czasie wolnym od pracy,

pracownik wystąpi do pracodawcy ze stosownym wnioskiem o zwolnienie ze świadczenia pracy.

Pracownik-związkowiec ma prawo do zwolnienia od pracy i wynagrodzenia za czas niezbędny do wykonania czynności doraźnej, jeżeli czynność ta nie może być wykonana w czasie wolnym od pracy.

Przez czynność doraźną należy rozumieć wyłącznie to, co nie może zostać zaplanowane, a więc ma charakter niecierpiący zwłoki - natychmiastowy. Jest dorywcze, ograniczone czasowo. Przy czym nie da się określić czasu wykonywania tej czynności. Jest to zatem czynność, która nie może być planowana czy przewidywana koniecznością jej zaistnienia.

Ponadto za czynność doraźną należy uznać także takie zdarzenie, na dokonanie którego związek zawodowy nie ma żadnego wpływu, tj. nie planuje go. W przypadku szkolenia, które organizowane jest przez związek, działacz związkowy z reguły jest informowany z dużym wyprzedzeniem o terminie i czasie tego szkolenia, tym bardziej, jeżeli szkolenie to ma charakter wyjazdowy (odbywa się poza siedzibą zakładu pracy).