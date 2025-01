Znaczny stopień co na 2025? [45 przykładów]

Ważne

Taką niezdolność do samodzielnej egzystencji należ rozumieć jako naruszenie sprawności organizmu w takim stopniu, że niemożliwe jest zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych bez pomocy innych osób. Do podstawowych potrzeb życiowych zaliczono przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się i komunikację. Jest to jednak przepis nieostry, niedookreślony. Co istotne, orzeczenie stwierdzające znaczny stopień niepełnosprawności nie może być uznane za równoznaczne z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy ani z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Dlaczego? Ponieważ przesłanką do ustalenia niezdolności do samodzielnej egzystencji jest potrzeba stałej lub długotrwałej opieki i pomoc innych osób w celu pełnienia przez daną osobę niepełnosprawną ról społecznych, natomiast w przypadku całkowitej niezdolności do pracy pomoc innych osób konieczna jest w celu zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych (wyrok SA Poznań z 30.6.2022 r., III AUa 335/21, Legalis).