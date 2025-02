Dodatkowe wolne w szkołach jesienią 2025 r.? Stanowisko MEN już jest

Mamy jednoznaczne i ostateczne stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie ferii jesiennych. W ostatnim czasie w mediach wrze sprawa potencjalnego urlopu dla dorosłych i wolnego dla dzieci w okresie jesiennym w szkołach. Wielu zastanawia się czy jesienią 2025 wejdzie nowy dodatkowy urlop i wolne od szkoły i czy dojdzie w związku z tym do zmiany organizacji roku szkolnego 2024/2025 oraz 2025/2026. Mamy odpowiedź.

rozwiń >

Potencjalny podział roku szkolnego na trzy semestry, zamiast dwóch oraz tym samym zmiana organizacji roku szkolnego 2024/2025 r. jest w zasadzie niemożliwa do zrealizowania. Ale w takim razie co z rokiem szkolnym 2025/2026 kiedy to przerwa jesienna miałaby właśnie wypadać na przełomie października - listopada 2025 r.? Zmiany nie są łatwe do wprowadzenia, ale nie niemożliwe. Na chwilę obecną mamy wiedzę co do kilku aspektów.

REKLAMA

Autopromocja

Kiedy koniec roku szkolnego w 2025?

Koniec roku szkolnego przypada na 27 czerwca 2025 r., a wakacje rozpoczynają się 27 czerwca i potrwają do 31 sierpnia 2025 r.

Kiedy ferie zimowe w roku szkolnym 2025/2026?

19 stycznia - 1 lutego 2026 ferie zimowe mają uczniowie w województwie: mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie

ferie zimowe mają uczniowie w województwie: mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie 2 lutego - 15 lutego 2026 ferie zimowe mają uczniowie w województwie: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie

ferie zimowe mają uczniowie w województwie: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie 16 lutego - 1 marca 2026 ferie zimowe mają uczniowie w województwie: podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie.

Kiedy ferie jesienne w Polsce?

Ferie jesienne funkcjonują w kilku krajach, a szczególnie znane są w Niemczech. Tam organizacja roku szkolnego wygląda całkiem inaczej niż w Polsce. Uczniowie wcześniej rozpoczynają rok szkolny ale mają więcej wolnego, bo mają właśnie dodatkowe ferie jesienne. Czy takie ferie jesienne i dodatkowe wolne jest też możliwe do wprowadzenia w Polsce? Teoretycznie tak, ale istnieje wiele aktów prawnych, które należałoby zmienić. Przykładowo organizację roku szkolnego określają szczegółowe przepisy.

Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 737, 854, 1562) wydano rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych z dnia 20 listopada 2017 r., tj. z dnia 17 sierpnia 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1886) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1211). To właśnie na podstawie tych aktów prawnych, jak i co ważne po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów oświaty - minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, nie później niż do końca czerwca każdego roku poprzedzającego o dwa lata rok, w którym będą trwały ferie zimowe informuje o kalendarzu ferii zimowych. Należałoby wydać nowe rozporządzenie czy też zmienić aktualne, ale czy nie powinno być więc też tak, że gdyby te ferie były ruchome to też powinny być poda z dwu letnim wyprzedzeniem? Jeżeli tak to nie ma możliwości, aby jesienne ferie były w 2025 r. czy nawet w 2026 r. Jeżeli jednak ferie miałyby sztywno określony termin i były np. w okresie koniec października i początek listopada to wtedy sprawa wygląda już inaczej. Przykładowo takie ferie jesienne mogłyby być w 2025 r. w okresie: 27 października do 2 listopada 2025 r.

Czy rodzice dzieci i nauczyciele chcą ferii jesiennych 2025?

Na forach internetowych, na których chętnie wypowiadają się rodzice, co do edukacji ich dzieci można przeczytać takie opinie:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

"Taki pomysł był już przedstawiany za kadencji Giertycha jako ministra edukacji, i podobnie jak wówczas, tak i dziś uważam, że jest to pomysł zakrawający o pomstę do nieba! Po co dzieciakom tydzień ferii jesiennych?! Co wtedy zrobią? Będą siedzieć przed komputerami, rozwijając społeczność neo? Na narty nie wyjadą, nie wyjdą na dwór, nie mają żadnych perspektyw, podczas gdy w ferie zimowe wreszcie zaczynają się ruszać! Zabieranie tygodnia z ferii zimowych to jak strzał w piętę. Niektóre dzieciaki tylko wtedy uprawiają jakikolwiek sport w całym roku."

"Fakt - nauka w czasie matur [w liceach] jest fikcją i dotyczy to całego maja, ale dni w roku od przesunięcia tygodnia wakacji na tydzień jesieni nie przybędzie (bo niby w jaki sposób?) i taki pomysł jest chory.".

"Skrócenie ferii wielkanocnych" to puste hasło. Takich ferii w rzeczywistości nie ma. Jest to kilka dni wolnego, w czasie których jest wielkanoc. Chciałabym poznać argumenty śląskich dyrektorów, co do ich propozycji, bo z perspektywy (jeszcze niedawno) ucznia, wydaje mi się całkowicie niepraktyczna.".

"Znakomity pomysł! Ferie jesienne, zimowe i wiosenne po 30 dni, a letnie dwa miechy. W między czasie przerwy świąteczne. Oczywiście ferie nie mogłyby pokrywać się ze świętami, żeby nie dać nauczycielom powodu do strajku (są wystarczająco przepracowani). Rewelacja."

"Za to w pażdzierniku/listpadzie dzeciaki będą miały wielką frajdę z wolne no, cud miód bo w tym czasie będzie stać na wakacje za granicą gzdzie jest ciepło tylko kilka procent społeczeństwa. W Wielkiej Brytanii w czasie jesiennego "half term" (ferii) ceny wszystkich biletów dokądkolwiek rosna przynajmniej dwukrotnie". [pisownie oryginalne].

Jak podają media: Według raportu "Dobrostan zawodowy nauczycieli" opracowanego przez platformę Librus, około 70 proc. nauczycieli doświadcza wypalenia zawodowego. I takie wolne miałoby im pomóc. Skorzystać mieliby też oczywiście uczniowie". (zob. Interia).

Konferencja „Nauczanie jest cool. Jak zadbać o swój dobrostan” z udziałem Minister Edukacji Barbary Nowackiej w Krakowie na UJ

Organizatorem konferencji na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie był: Urząd Miasta Krakowa - Wydział Edukacji i Projektów Edukacyjnych, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna pn. „Krakowski Ośrodek Kariery”, oraz Uniwersytet Jagielloński. Na stronie MEN w komunikacie z dnia 24 lutego 2025 r. czytamy, że: Minister Edukacji Barbara Nowacka wzięła udział w konferencji dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych „Nauczanie jest cool. Jak zadbać o swój dobrostan” zorganizowanej na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ministra odnosząc się do informacji o zmianach wprowadzanych przez Ministerstwo Barbara Nowacka prosiła o zaufanie, że żadna zmiana nie będzie miała miejsca bez nauczycieli i bez konsultacji z nimi. Szefowa resortu mówiła też o zmianach, które wpłyną na pracę nauczycieli i przyczynią się do podniesienia prestiżu zawodu nauczyciela. Dobrostan nauczycieli ma bezpośredni wpływ na jakość edukacji oraz wyniki uczniów. Nauczyciele, którzy dbają o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, są bardziej zaangażowani, kreatywni i efektywni w swojej pracy. Wspieranie dobrostanu nauczycieli przyczynia się do tworzenia pozytywnego środowiska szkolnego, które sprzyja nauce i rozwojowi uczniów.

Ferie jesienne 2025: ostateczne stanowisko MEN z lutego 2025 r.

REKLAMA

Jak w rozmowie z radiem ZET podkreślił Piotr Otrębski, rzecznik Ministerstwa Edukacji Narodowej: "W największym skrócie – obecnie w MEN nie są prowadzone prace w tym kierunku". Z kolei w odpowiedzi na pytanie Interii MEN przygotowało stanowisko w tej sprawie: "Resort edukacji zna różne postulaty dotyczące zmian w organizacji ferii, a pochylają się nad nimi eksperci z Instytutu Badań Edukacyjnych - Państwowego Instytutu Badawczego. Trzeba jednak zaznaczyć, że plan ferii na rok szkolny 2025/2026 jest już ustalony i podany do wiadomości od czerwca 2024 r.".

Barbara Nowacka na konferencji dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych "Nauczanie jest cool. Jak zadbać o swój dobrostan" w Krakowie, jednoznacznie wskazała, co powinno zamknąć temat: "Połowa zmian, o których usłyszycie, to są bardzo często fake newsy. Ja np. dowiedziałam się niedawno o feriach jesiennych, które podobno ministerstwo zamierza proponować. To jest nieprawda. Nie zmieniamy niczego w systemie feryjnym . A to, że ktoś powiedział, a ktoś inny opatrzył zdjęciem ministra, nie oznacza, że to jest zmiana proponowana przez ministerstwo (...) nie będzie zmian dotyczących nauczycieli bez konsultacji z nauczycielami. Nie wierzcie we wrzutki medialne – zaapelowała do pracowników oświaty.".