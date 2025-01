Nawet do 700 zł dofinansowania na okulary z NFZ, nie tylko dla pracowników

Kiedy należy się refundacja na okulary? Ile wynosi dopłata do okularów z Narodowego Funduszu Zdrowia??Refundacja okularów NFZ: co ile lat? Wyjaśniamy!

Komu przysługuje zniżka na okulary z NFZ?

Zniżka na okulary czy soczewki w NFZ należy się osobie, która jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym. Taka zniżka przysługuje w szczególności: dzieciom do ukończenia 18. roku ale też dorosłym, po spełnieniu konkretnych kryteriów. Wbrew powszechnemu przekonaniu dofinansowanie do okularów czy na soczewki nie należy się zatem tylko pracownikom, którzy spędzają przed monitorem ekranowym co najmniej 4. godziny dziennie, co najmniej połowę swojego dobowego wymiaru czasu pracy, takie dofinansowanie przysługuje w szerokim zakresie, z NFZ ubezpieczonym.

Dofinansowanie do okularów czy soczewek z NFZ podstawa prawna

W zakresie konkretnych kwot dofinansowania i okresu użytkowania, czyli możliwości uzyskania np. ponownego dofinansowania na okulary czy soczewki (zwykle co kilka lat) szczegóły określa obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. 2024 poz. 500, dalej: rozporządzenie). Rozporządzenie jest wydane na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego prze znaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 826, 1733, 1938 i 2105). Okulary czy soczewki są właśnie takim wyrobem medycznym. Na chwilę obecną status aktu prawnego jest taki, że obowiązuje, nie wydaje się, żeby się zmienił, ale trzeba pamiętać, że Ministerstwo Zdrowia na bieżąco wydaje komunikaty. Przykładowo w styczniu wydano komunikat w sprawie nierefundowania konkretnej listy leków. Lista została zmodyfikowana w porównaniu do poprzedniej, co jest złą wiadomością do osób chorych, nawet na te najcięższe choroby.

Ważny komunikat NFZ z 8 stycznia 2025 r. w sprawie produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu

Ważne W dniu 8 stycznia 2025 r. wydano KOMUNIKAT MINISTRA ZDROWIA w sprawie produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych Na podstawie art. 47f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146) Minister Zdrowia ogłasza listę produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych. Jednocześnie Minister Zdrowia informuje, że pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie produktem leczniczym niepodlegającym finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych przed dniem obowiązywania właściwego wykazu, mają prawo do kontynuacji leczenia pod warunkiem udowodnienia skuteczności dotychczasowego leczenia. Informacja o kontynuacji leczenia powinna zostać przekazana przez świadczeniodawcę do właściwego lokalnego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia

Kiedy należy się refundacja na okulary?

Refundacja na okulary należy się, jeżeli osoba ubezpieczona otrzyma od lekarza pierwszego kontaktu skierowanie do lekarza okulisty. Następnie okulista po szczegółowym badaniu wzroku stwierdzi wadę wzroku i wyda odpowiednie zlecenie i receptę. Dopiero wówczas, po posiadaniu całej i pełnej dokumentacji można udać się do placówki, która ma podpisaną umowę z NFZ i która będzie uznawała takie zlecenie w zakresie refundacji. Należy o to szczegółowo dopytać, aby później nie było "niespodzianek".

Ile wynosi dopłata do okularów z Narodowego Funduszu Zdrowia?

To ile wynosi dopłata do okularów z NFZ zależy od kilku czynników jest to w szczególności: wiek, wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych oraz wada wzroku.

Ważne DOFINANSOWANIE TYLKO DO SZKIEŁ (SOCZEWEK) NIE OPRAWEK! Co istotne dopłata do okularów to w istocie dofinansowanie tylko do soczewek okularowych – nie obejmuje ona oprawek ani innych opcjonalnych ulepszeń szkieł (takich jak np. powłoka antyrefleksyjna przeznaczona do pracy przy komputerze czy filtr światła niebieskiego).

Ile wynosi zwrot za okulary w 2025?

Zwrot za okulary w 2025 r. może być naprawdę wysoki. Szczegóły określa: załącznik do rozporządzenia, który konkretyzuje WYKAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH WYDAWANYCH NA ZLECENIE (w przypadku wad wzroku, na zlecenie okulisty). W wykazie jest ujęty:

konkretny kod wyrobów medycznych (pogrupowanych);

osoby uprawnione do wystawienia zlecenia na zaopatrzenie w wyrobu medyczne;

limit finansowania ze środków publicznych;

wysokość udziału własnego świadczeniobiorcy w limicie finansowania ze środków publicznych;

kryteria przyznawania;

okres użytkowania;

limit cen napraw.

Ważne Generalizując dofinansowanie do okularów z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) może wynosić od 25 zł do nawet 700 zł, w zależności od stopnia wady wzroku oraz wieku beneficjenta. Szczegóły poniżej:

Soczewka okularowa korekcyjna do dali. Jeżeli chodzi o dzieci do ukończenia 18. roku życia: wady wzroku wymagające korekcji sfera do ± 6,00 dptr i cylinder do ± 2,00 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną, to dofinansowanie wynosi do 25 zł (0% wkładu). Z dofinansowania można skorzystać według wskazań medycznych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Dofinansowanie do zakupu okularów wynosi 25 zł na jedną soczewkę (50 zł na parę). Soczewka okularowa korekcyjna do dali. Jeżeli chodzi o osoby dorosłe: wady wzroku wymagające korekcji sfera do ± 6,00 dptr i cylinder do ± 2,00 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną, to dofinansowanie wynosi do 25 zł (30% wkładu). Z dofinansowania można skorzystać według wskazań medycznych, nie częściej niż raz na 2 lata. Dofinansowanie do zakupu okularów wynosi 25 zł na jedną soczewkę (50 zł na parę). Soczewka okularowa korekcyjna do dali. Jeżeli chodzi o dzieci do ukończenia 18. roku życia, gdy wada wzroku wymaga korekcji sfera od ± 6,25 dptr i cylinder od 0,00 dptr; sfera do ± 6,00 dptr i cylinder od ± 2,25 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną, to dofinansowanie wynosi, 100 zł (0% wkładu). Z dofinansowania można skorzystać według wskazań medycznych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Dofinansowanie do zakupu okularów wynosi 100 zł na jedną soczewkę (200 zł na parę). Soczewka okularowa korekcyjna do dali. Jeżeli chodzi o dorosłych, gdy wada wzroku wymaga korekcji sfera od ± 6,25 dptr i cylinder od 0,00 dptr; sfera do ± 6,00 dptr i cylinder od ± 2,25 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną, to dofinansowanie wynosi, 100 zł (10% wkładu). Z dofinansowania można skorzystać według wskazań medycznych, nie częściej niż raz na 2 lata. Dofinansowanie do zakupu okularów wynosi 100 zł na jedną soczewkę (200 zł na parę). Soczewka okularowa korekcyjna do dali. Jeżeli chodzi o dzieci dp 18. roku życia, a wady wzroku wymagające korekcji sfera od ± 10,00 dptr i cylinder od 0,00 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną, to dofinansowanie wynosi, 350 zł (0% wkładu). Z dofinansowania można skorzystać według wskazań medycznych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Dofinansowanie do zakupu okularów wynosi 350 zł na jedną soczewkę (700 zł na parę). Soczewka okularowa korekcyjna do dali. Jeżeli chodzi o dorosłych, a wady wzroku wymagające korekcji sfera od ± 10,00 dptr i cylinder od 0,00 dptr, w tym soczewka z mocą pryzmatyczną, to dofinansowanie wynosi, 350 zł (10% wkładu). Z dofinansowania można skorzystać według wskazań medycznych, nie częściej niż raz na 2 lata. Dofinansowanie do zakupu okularów wynosi 350 zł na jedną soczewkę (700 zł na parę). Soczewka kontaktowa twarda albo hybrydowa, albo miniskleralna, bez rozróżnienia czy dzieci czy dorośli, dofinansowanie wynosi aż 600 zł (wkład 10%), ale wada musi się mieścić w kategorii: stożek rogówki; anizometropia powyżej 4 dptr; afakia. Dofinansowanie przysługuje raz na rok. Soczewka kontaktowa miękka, bez rozróżnienia czy dzieci czy dorośli, dofinansowanie wynosi 150 zł (wkład 10%), ale wada musi się mieścić w kategorii: stożek rogówki; anizometropia powyżej 4 dptr; afakia. Dofinansowanie przysługuje raz na rok. Proteza oka, bez rozróżnienia czy dzieci czy dorośli, dofinansowanie wynosi 700 zł (wkład 0%), brak gałki ocznej. Dofinansowanie przysługuje dzieciom do ukończenia 18. roku życia według wskazań medycznych a dorośli raz na 5 lat.

Refundacja okularów NFZ: co ile lat?

Jak widać refundacja okularów czy soczewek z NFZ w zależności od wieku i rodzaju schorzenia może być nawet raz na 2 lata, czy częściej: raz na rok czy 6 miesięcy.

Refundacja okularów dla emeryta. Czy przysługuje?

Tak, szeroko rozumianym seniorom, osobom w wieku emerytalnym, pobierającym rentę czy też emeryturę lub inne świadczenia z ZUS lub KRUS, też przysługuje dofinansowanie do okularów czy soczewek z NFZ. Oczywiście w ich przypadku też niezbędna jest wizyta u okulisty na fundusz, na NFZ, a także posiadanie ważnej recepty na okulary.