W 2025 r. do 15 tys. mieszkań społecznych na tani najem. Jest projekt

Ważne

Celem projektu jest wprowadzenie stabilnego finansowania budownictwa społecznego poprzez wsparcie samorządów i inwestorów. W 2025 roku rząd przeznaczy na te rozwiązania przynajmniej 2,5 mld zł, co umożliwi sfinansowanie w tym roku do 15 tys. mieszkań społecznych na tani najem. Przyjęte przepisy doprowadzą do przywrócenia budownictwu społecznemu charakteru socjalnego. Projekt jest realizacją umowy koalicyjnej.