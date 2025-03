Wielka zmiana w systemie orzecznictwa. Ta grupa osób dostanie na stałe orzeczenie o niepełnosprawności. Obowiązują już nowe zalecenia dla komisji orzeczniczych

Koniec z upokarzaniem osób, które mają wrodzone choroby, które nigdy nie wyzdrowieją i nigdy się ich nie wyzbędą. Nie będą musiały już udowadniać, że wciąż są chore. Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Łukasz Krasoń wydał zalecenia dla zespołów orzeczniczych, które ułatwią uzyskiwanie orzeczeń o niepełnosprawności na stałe a tym samym szeregu świadczeń.

Postępowanie orzecznicze ma na celu ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. Takie postępowanie jest co do zasady dwuinstancyjne i odbywa się w zespołach orzeczniczych. Oznacza to, że w posiedzeniu składu orzekającego zespołu powiatowego i wojewódzkiego uczestniczy co najmniej dwóch specjalistów – członków zespołu orzekającego, z których co najmniej jednym jest lekarz sprawujący jednocześnie funkcję przewodniczącego składu orzekającego. Drugim członkiem składu orzekającego może być pedagog, psycholog, pracownik socjalny, doradca zawodowy albo inny lekarz. Od marca 2025 r. zespoły orzecznicze czeka rewolucja, bo będą musiały się dostosować do nowych zaleceń, co do orzekania.

REKLAMA

Autopromocja

Kto orzeka o niepełnosprawności?

O niepełnosprawności orzekają:

Powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako pierwsza instancja;

Wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako druga instancja.

Ta grupa osób dostanie na stałe orzeczenie o niepełnosprawności. Obowiązują już zalecenia

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Łukasz Krasoń wydał zalecenia dla zespołów orzeczniczych, które ułatwią uzyskiwanie orzeczeń o niepełnosprawności osobom z Zespołem Downa oraz z diagnozami genetycznych chorób rzadkich. Wytyczne mające uprościć proces uzyskiwania orzeczeń o niepełnosprawności. Celem obecnego systemu jest ocena, czy stan zdrowia osoby wpływa na jej zdolność do pełnienia ról społecznych w sposób równy innym, z uwzględnieniem prognoz medycznych i funkcjonowania w lokalnym środowisku. Dotychczas brakowało jasnych wytycznych w tej kwestii. Resort pracy popiera takie rozwiązanie, bo jak podkreśla: "Zdarzały się sytuacje, w których uznawano, że stan zdrowia tych osób może ulec poprawie, mimo innych opinii przedstawianych przez specjalistów w dziedzinie genetyki klinicznej".

Co oznacza "skarpetki nie do pary"?

W dniu 21 marca miał miejsce Światowy Dzień Zespołu Downa. Chodzi o osoby, które mają dodatkowy, trzeci chromosom w dwudziestej pierwszej parze (stąd wybrano na ten szczególny dzień 21 marca). Dlatego, aby dać wyraz szacunku i solidarności społecznej z osobami z Zespołem Downa wielu w dniu obchodów założyło skarpetki nie do pary, różnokolorowe skarpetki. Łukasz Krasoń podkreśla: "(...) to nie tylko dzień, w którym mówimy o potrzebach osób zespołem Downa, o tym, kim te osoby są. To także dzień, w którym możemy realnie zmienić ich życie. Bardzo cieszę się, że dzisiaj podpisuję nowe wytyczne Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych dla zespołów orzeczniczych.".

Nowe wytyczne dla zespołów orzeczniczych

Zespoły orzecznicze powinny stosować nowe wytyczne.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ważne Nowe zalecenia skierowane do wojewódzkich i powiatowych zespołów orzeczniczych mają na celu uproszczenie procedur. Osoby z rzadkimi chorobami, po udokumentowaniu swojego stanu zdrowia, mogą otrzymać stałe orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku dzieci – obowiązujące do 16. roku życia). Zalecenia obejmują m.in. stosowanie punktów 7 i 8 orzeczenia, wskazujących na potrzebę stałej opieki i codziennego wsparcia opiekunów.

Co daje orzeczenie o niepełnosprawności na stałe?

Orzeczenie o niepełnosprawności na stałe, z takimi wskazaniami uprawnia do wielu świadczeń. Do najważniejszych możemy zaliczyć szereg świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków, ulg podatkowych, priorytetowego dostępu do usług społecznych i opieki zdrowotnej, prawa do Karty Parkingowej oraz wsparcia edukacyjnego, np. asystenta w szkole. To ważny krok w kierunku poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów.