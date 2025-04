Od 1 kwietnia zaczął się kolejny II kwartał w 2025 r. W kwietniu jest sporo ważnych terminów, o których muszą pamiętać w szczególności pracodawcy, ale i pracownicy bo te kwestie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dotyczą ich bezpośrednio. Podpowiadamy jakie dokumenty powinny wygenerować, złożyć działy księgowe czy kadr oraz jakie należności i składki powinny być opłacone w kwietniu 2025 r.

rozwiń >

1 kwietnia 2025 r.: zmiana wskaźników

Od 1 kwietnia 2025 r. ma miejsce zmiana wskaźników. Chodzi o:

odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Od 1 kwietnia 2025 r. rozpoczął się nowy rok składkowy, który będzie trwał do końca marca 2026 r. Zasadniczo dla wielu płatników wysokość składki wypadkowej się nie zmieni, jednak warto to dokładnie sprawdzić.

składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie rolników;

wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego.

7 kwietnia 2025 r. czas na deklaracje, składki i meldunek o działalności gospodarczej

W dniu 7 kwietnia 2025 r. przypada wpłata:

należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;

FP oraz FGŚP;

przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA

przesłanie imiennych raportów miesięcznych ZUS RCA przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe;

złożenie DG-1 Meldunek o działalności gospodarczej

Meldunek należy składać do GUS raz w miesiącu do 5. dnia roboczego po każdym miesiącu z danymi za miesiąc poprzedni (od 1 kwietnia do 7 kwietnia). Podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących 50 osób lub więcej, prowadzące działalność przeważającą zaklasyfikowaną według PKD do sekcji A (tylko dział 02, klasa 03.11), B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M (z wyłączeniem działów 72 i 75), N, R, S (z wyłączeniem działu 94); badaniem nie są objęte jednostki i zakłady budżetowe; metoda obserwacji pełnej. Podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących od 10 do 49 osób, prowadzące działalność przeważającą zaklasyfikowaną według PKD do sekcji A (tylko dział 02, klasa 03.11), B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M (z wyłączeniem działów 72 i 75) N, R, S (z wyłączeniem działu 94); badaniem nie są objęte jednostki i zakłady budżetowe; metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 10%.

8 kwietnia 2025 r. czas na złożenie: Z-05 Sprawozdanie popytu na pracę

Sprawozdanie sporządza się i przekazuje raz w kwartale od 1 kwietnia 2025 r. do 8 kwietnia 2025 r. za I kwartał 2025 r., do 8 lipca 2025 r. za II kwartał 2025 r., do 8 października 2025 r. za III kwartał 2025 r., do 12 stycznia 2026 r. za IV kwartał 2025 r. Podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność przeważającą w zakresie sekcji PKD A-S, według jednostek lokalnych, w których liczba zatrudnionych wynosi co najmniej 1 osobę, z wyłączeniem podmiotów prowadzących działalność przeważającą w zakresie działalności organizacji członkowskich (dział 94); metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 12%.

14 kwietnia 2025 r. czas na przekazanie: Z-03 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

Sprawozdanie składa się raz w kwartale do 14 kwietnia 2025 r. za I kwartał 2025 r., do 14 lipca 2025 r. za I półrocze 2025 r., do 13 października 2025 r. za trzy kwartały 2025 r. Podmioty gospodarki narodowej, w których liczba pracujących wynosi 10 osób i więcej, prowadzące działalność przeważającą zakwalifikowaną według PKD do: działów 03 (z wyłączeniem klasy 03.11), 72 i 75; podmioty gospodarki narodowej bez względu na liczbę pracujących, prowadzące działalność przeważającą zakwalifikowaną według PKD do działu 01, sekcji K (według jednostek lokalnych), z wyjątkiem podmiotów wymienionych w badaniu SP-3, sekcji O (w tym klasa 84.30 według jednostek lokalnych), sekcji P (według jednostek lokalnych z wyjątkiem podklasy 85.42.Z), z wyjątkiem podmiotów wymienionych w badaniu SP-3, sekcji Q (w tym działy 87 i 88 według jednostek lokalnych), z wyjątkiem podmiotów wymienionych w badaniu SP-3; jednostki sfery budżetowej oraz instytucje gospodarki budżetowej zaklasyfikowane do wszystkich rodzajów działalności bez względu na liczbę pracujących; z wyjątkiem gospodarstw rolnych, fundacji, stowarzyszeń, organizacji społecznych, organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego i zawodowego; metoda obserwacji pełnej.

15 kwietnia 2025 r. czas na wpłaty należności

Termin 15 kwietnia 2025 r. to czas na wpłatę należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA oraz imiennego raportu miesięcznego ZUS RCA przez płatników składek posiadających osobowość prawną Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową (ZUS DRA), imienny raport miesięczny (ZUS RCA) oraz opłaca składki za dany miesiąc, nie później niż do 15 dnia następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną (spółek kapitałowych (spółek akcyjnych i spółek z o.o.), spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji). 15 kwietnia to też czas na przelew do instytucji finansowej wpłat na PPK obliczonych i pobranych w marcu

21 kwietnia 2025 r. Święta Wielkanocne

W dniu 21 kwietnia 2025 r. (poniedziałek) przypada dzień wolny od pracy. Należy to uwzględnić w grafiku pracowników.

22 kwietnia 2025 r. miesięczna informacji o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, składki, zaliczki, deklaracje

Na 22 kwietnia 2025 r. przypada czas na takie czynności jak:

złożenie miesięcznej informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, o symbolu INF-1. Pracodawcy osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% składają Zarządowi Funduszu informacje miesięczne(INF-1) odpowiednio o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

złożenie miesięcznej deklaracji wpłat DEK-I-0, DEK-I-A, DEK-I-B, DEK-II-a, DEK-II-b oraz rozliczenie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

wpłata należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, FP, FGŚP oraz przesłanie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA oraz imiennego raportu miesięcznego ZUS RCA przez pozostałych płatników składek (np. opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, spółki osobowe (jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne)). Płatnik składek przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową (ZUS DRA), imienny raport miesięczny (ZUS RCA) oraz opłaca składki za dany miesiąc, nie później niż do 20 dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek, np. opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, spółek osobowych (jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych);

zapłata składki na PFRON;

zaliczka na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło za marzec

25 kwietnia 2025 r. dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za marzec

W dniu 25 kwietnia przypada czas na z łożenie Wn-D oraz INF-D-P dotyczących dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za marzec. Pracodawca, w celu uzyskania ze środków PFRON miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego, składa Funduszowi: miesięczne informacje o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych; wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania za dany miesiąc.

30 kwietnia 2025 r. oświadczenia majątkowe i wniosek dot. rencistów

złożenie oświadczeń majątkowych. Przepisy ustawy o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym oraz o samorządzie województwa nakładają obowiązek składania oświadczeń majątkowych przez określone osoby. Oświadczenia muszą być składane co roku, do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

złożenie wniosku Wn-U-G przez rencistów prowadzących działalność gospodarczą.

Jak widać kwiecień 2025 r. to pracowity miesiąc pod względem ilości zobowiązań i generowanych dokumentów przez przedsiębiorców, a raczej jego działy księgowe czy kadr.