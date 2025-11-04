REKLAMA

Wolne 10 listopada 2025 r. Jest zarządzenie premiera [dot. wybranych pracowników]

Wolne 10 listopada 2025 r. Jest zarządzenie premiera [dot. wybranych pracowników]

04 listopada 2025, 18:53
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Wolne 10 listopada 2025 r. Jest zarządzenie premiera [dot. wybranych pracowników]
Wolne 10 listopada 2025 r. Jest zarządzenie premiera [dot. wybranych pracowników]
Prezes Rady Ministrów wydał zarządzenie w sprawie czasu pracy i dni wolnych. Wiadomo już kto zgodnie z nowymi przepisami ma wolne 10 listopada 2025 r. Sprawdzamy!

W stosunku do części pracowników wydawane są specjalne zarządzenia, które określają ich czas pracy, w tym dodatkowe dni wolne od pracy. Oczywiście w przeważającej mierze dotyczy to pracowników zatrudnionych w sferze budżetowej, a nie u prywatnych pracodawców. W 2025 r. będą sumarycznie dwa dodatkowe dni wolne, ze względu na to, że dwa święta, jako dni ustawowo wolne od pracy wypadają w sobotę.

Jakie dni wolne od pracy w 2025?

Dni wolne od pracy w 2025 r. w Polsce to:

  • 1 stycznia (środa) - Nowy Rok, Świętej Bożej Rodzicielki
  • 6 stycznia (poniedziałek) - Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
  • 20 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc
  • 21 kwietnia (poniedziałek) - Poniedziałek Wielkanocny
  • 1 maja (czwartek) - Święto Pracy
  • 3 maja (sobota) - Święto Konstytucji 3 Maja
  • 8 czerwca (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
  • 19 czerwca (czwartek) - Boże Ciało
  • 15 sierpnia (piątek) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  • 1 listopada (sobota) - Wszystkich Świętych
  • 11 listopada (wtorek) - Narodowe Święto Niepodległości
  • 24 grudnia (środa) - Wigilia Bożego Narodzenia
  • 25 grudnia (czwartek) - pierwszy dzień Bożego Narodzenia
  • 26 grudnia (piątek) - drugi dzień Bożego Narodzenia.

Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów z 14 listopada 2001 r. (sygn. akt III ZP 20/01) zwrócił uwagę na odmienną od dnia świątecznego rolę niedzieli. „Niedziela jako dzień wolny od pracy stanowi ustawową gwarancję prawa do wypoczynku. Dni świąteczne (święta) wolne od pracy służą – jak sama nazwa wskazuje – świętowaniu świąt państwowych lub religijnych. Jest to w przypadku świąt państwowych czas na udział w uroczystościach, celebrowaniu pewnych rocznic, a w przypadku świąt kościelnych czas na udział w obrzędach religijnych”.

Wolne 2 maja i 10 listopada 2025 r. dla wybranych pracowników. Jest zarządzenie premiera

Już w dniu 27 lutego 2025 r. wydano Zarządzenie nr 6 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy (M.P. 2025 poz. 212). Zarządzenie zostało wydane na podstawie art. 97 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 409).

Kto ma wolne 2 maja i 10 listopada 2025 r.?

Zgodnie z zarządzeniem premiera wyznaczono dni wolne od pracy tylko i wyłącznie dla członków korpusu służby cywilnej. Dniami wolnymi od pracy z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2024 r. poz. 878, 1222, 1871 i 1965) są dla nich:

  • dzień 2 maja 2025 r. – z tytułu Święta Narodowego Trzeciego Maja przypadającego w sobotę 3 maja 2025 r.;
  • dzień 10 listopada 2025 r. – z tytułu święta Wszystkich Świętych przypadającego w sobotę 1 listopada 2025 r.

Chodzi więc o członków korpusu służby cywilnej. To pracownicy zatrudnieni na następujących stanowiskach urzędniczych: wyższych stanowiskach w służbie cywilnej, stanowiskach średniego szczebla zarządzania, stanowiskach koordynujących, samodzielnych, specjalistycznych oraz wspomagających.

Czy pracodawca może narzucić dzień wolny za święto w sobotę?

Tak, pracodawca może narzucić dzień wolny za święto w sobotę. Tak też się stało w stosunku do pracowników służby cywilnej w przywołanym wyżej zarządzeniu. Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeks pracy każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Przykład

Nowy stosunek pracy a wolne za święto w sobotę

W przypadku nawiązania stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy należy ustalić począwszy od dnia nawiązania stosunku pracy do końca okresu rozliczeniowego. Obowiązek udzielenia takiemu pracownikowi dnia wolnego będzie uzależniony od tego, czy święto przypadające w sobotę wystąpiło w skróconym okresie rozliczeniowym, którym objęty jest pracownik. Przykładowo pracownikowi zatrudnionemu 27 grudnia 2021 roku nie będzie przysługiwał dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę 25 grudnia, ponieważ stosunek pracy został nawiązany już po tej dacie. Gdyby jednak stosunek pracy nawiązany został np. 22 grudnia 2021 roku pracownik miałby prawo do dodatkowego dnia wolnego.

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 6 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy (M.P. 2025 poz. 212)

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 409)

