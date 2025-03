Najem senioralny: to prawdziwy hit dla seniorów na 2025 r. Znamy szczegóły od Minister do spraw Polityki Senioralnej

Minister do spraw Polityki Senioralnej - Marzena Okła-Drewnowicz wyszła już na początku 2025 r. z inicjatywą uregulowania najmu senioralnego. To byłby ogromny przywilej dla milionów seniorów w Polsce, którzy naprawdę potrzebują tego wsparcia, aby móc funkcjonować jak reszta społeczeństwa. Znamy szczegóły tego pomysłu.

Najem Senioralny: to prawdziwy hit dla seniorów na 2025 r., tak określa ten pomysł większość seniorów, z którymi udało się porozmawiać, a którzy na co dzień zmagają się z teoretycznie trywialnym problemem, ale jakże uniemożliwiającym codzienne funkcjonowanie. Chodzi o to, że seniorzy często mieszkają w dawnym budownictwie, w blokach, które pozbawione są wind. Seniorzy często są osobami schorowanymi, z problemami krążenia, stawów, bioder, po zawałach. Mają problem z zejściem ze schodów a później z wejściem do własnych mieszkań (sic!). Często stoją przed wyborem czy w ogóle wychodzić z mieszkania. Nie zawsze przecież seniorzy mogą liczyć na pomoc rodziny czy sąsiadów. Owszem weszła w życie ustawa o pomocy społecznej, która wprowadza m.in. usługi sąsiedzkie jako nową formę usług opiekuńczych, co realizują gminy otrzymując dofinansowanie w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów - ale to nie wszystko, to nie wystarczy. Przecież osoby starsze muszą też mieć możliwość wyjścia do innych, muszą mieć możliwość aktywizacji społecznej, wyjścia na spacer, z psem, do kościoła, na zakupy czy do kina. Wreszcie rząd postanowił im to umożliwić!

Czym jest najem senioralny?

Najem senioralny to forma pomocy dla seniorów polegająca na tym, że seniorzy, ogólnie osoby starsze, mogłyby wynająć od gminy mieszkanie na parterze lub w budynku z windą w zamian za wynajęcie swojej nieruchomości gminie do zasobu komunalnego. Miałoby to dotyczyć właścicieli mieszkań od co najmniej 3. piętra, w budynkach bez wind. Propozycja wydaje się atrakcyjna, ale oczywiście ważne są szczegóły. Wiemy na ten moment tyle, że gmina będzie mogła wynajmowane mieszkanie podnajmować na zasadach obowiązujących w mieszkaniowym zasobie gminy osobom oczekującym na najem lokalu komunalnego. Tak napisano w propozycji minister ds. seniorów. Z pewnością dla seniorów będą ważne aspekty finansowa, zatem za ile gmina wynajmie mieszkanie seniora oraz czy senior musiałby ponosić dodatkowe koszty. Ważny będzie też standard mieszkania. Nie wiadomo czy senior mieszkający na 3 piętrze, chciałby przeprowadzić się mieszkania w na parterze, ale znacznie gorszych warunków. Ważna będzie też lokalizacji. W gruncie rzeczy taka transakcja musi być korzystna dla obu stron. Stąd też tak ważne są szczegóły tego pomysłu!

Minister ds. seniorów proponuje najem senioralny dla właścicieli mieszkań od 3. piętra bez wind

Uszczegóławiając, informujemy, że dowiedzieliśmy się, że Minister do spraw Polityki Senioralnej - Marzena Okła-Drewnowicz wyszła z inicjatywą uregulowania tego najmu senioralnego. Ta propozycja została przedożona w ramach uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz niektórych innych ustaw. Już teraz podkreśla się, że to byłby ogromny przywilej dla milionów seniorów w Polsce, którzy naprawdę potrzebują tego wsparcia, aby móc funkcjonować jak reszta społeczeństwa. Miejmy nadzieje, że ten program nie będzie miał legislacyjnych haczyków, bo jak wiadomo, często seniorzy, nie są całkowicie zorientowani w regulacjach prawnych, zresztą jak nie jedna młoda osoba. Infor.pl, postara się więc dostarczyć więc jak najwięcej i jak najbardziej klarowne i jasne informacje w tym zakresie. W zakresie propozycji ustawowej podkreślono ze strony rządowej, że:

"Lokal mieszkalny wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy wynajmowany w ramach umowy najmu senioralnego będzie musiał umożliwiać osobom starszym swobodny dostęp, czyli będzie musiał znajdować się na parterze albo na wyższych piętrach pod warunkiem, iż budynek będzie wyposażony w windę. (...) Osoby starsze zamieszkujące we własnych mieszkaniach umiejscowionych w budynkach bez windy na co najmniej czwartej kondygnacji naziemnej (czyli co najmniej na 3 piętrze) będą mogły zawrzeć z gminą umowę najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy pod warunkiem jednoczesnego wynajęcia gminie mieszkania, w którym dotychczas zamieszkiwały. Z kolei gmina będzie mogła wynajmowane mieszkanie podnajmować na zasadach obowiązujących w mieszkaniowym zasobie gminy osobom oczekującym na najem lokalu komunalnego" - napisano w propozycji minister ds. seniorów.

Najem senioralny - bez kryterium dochodowego

Co istotne dla wielu seniorów, na ten moment mówi się, że seniorzy nie będą musieli spełniać kryterium dochodowego obowiązującego w danej gminie przy takiej „standardowej” umowie najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy. To ważne informacja.

Pierwsze komentarze co do najmu senioralnego

