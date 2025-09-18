PPK: czy można obniżyć wpłatę podstawową? Znaczenie ma kwota 5599,20 zł

Czy w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych można obniżyć wpłatę podstawową? Okazuje się, że uczestnik PPK zatrudniony u kilku pracodawców sam musi sprawdzić, czy ma prawo do obniżenia wpłaty podstawowej.

Obniżenie wpłaty podstawowej w PPK

Aby uczestnik PPK mógł korzystać z obniżenia wpłaty podstawowej, jego miesięczne wynagrodzenie - osiągane z różnych źródeł - nie może przekraczać kwoty limitu (obecnie 5599,20 zł). Pracodawca, który otrzymał deklarację uczestnika PPK w tej sprawie, weryfikuje tylko wynagrodzenie, które mu wypłaca.

Wysokość wpłaty podstawowej finansowanej przez uczestnika PPK wynosi - co do zasady - 2% jego wynagrodzenia. Uczestnik PPK, którego wynagrodzenie, osiągane z różnych źródeł, nie przekracza w danym miesiącu kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia (obecnie limit ten wynosi 5599,20 zł) może jednak skorzystać z obniżenia swojej wpłaty podstawowej, nawet do 0,5% wynagrodzenia.

Ważne Definicja „wynagrodzenia” zawarta jest w ustawie o PPK. „Wynagrodzeniem” jest podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia przewidzianego w art. 19 ust. 1 tej ustawy (czyli do tzw. 30-krotności), oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Deklaracja uczestnika, obowiązki pracodawcy

Uczestnik PPK, który chce skorzystać z obniżenia wpłaty podstawowej, składa podmiotowi zatrudniającemu deklarację w tej sprawie. Po otrzymaniu tej deklaracji, podmiot zatrudniający sprawdza, czy miesięczne wynagrodzenie uczestnika - osiągane w tym podmiocie - nie przekracza kwoty limitu. Jeżeli wymóg ten jest spełniony, podmiot zatrudniający uwzględnia deklarację uczestnika oraz poczynając od następnego miesiąca oblicza i pobiera od wynagrodzenia uczestnika wpłatę podstawową w obniżonej, zadeklarowanej wysokości.

Uczestnik PPK, korzystający z obniżenia wpłaty podstawowej, może później - w formie zmiany deklaracji - zmienić wysokość obniżonej wpłaty podstawowej. Również taka zmieniona wysokość wpłaty podstawowej obowiązuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym uczestnik PPK złożył uwzględnioną przez podmiot zatrudniający zmianę deklaracji.

Należy jednak pamiętać, że w każdym miesiącu, w których wynagrodzenie uczestnika w tym podmiocie przekroczy kwotę limitu, podmiot ten obliczy i pobierze od wynagrodzenia uczestnika wpłatę podstawową w wysokości 2%.

Przykład We wrześniu uczestnik PPK złożył pracodawcy deklarację obniżenia wpłaty podstawowej (do 1%). Pracodawca sprawdził, czy miesięczne wynagrodzenie uczestnika u tego pracodawcy nie przekracza kwoty limitu uprawniającego do obniżenia wpłaty podstawowej. Warunek ten jest spełniony, w związku z czym poczynając od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi w październiku pracodawca będzie obliczać i pobierać wpłatę podstawową w wysokości zadeklarowanej przez uczestnika, czyli 1% wynagrodzenia. Pracodawca musi jednak weryfikować wysokość wynagrodzenia uczestnika PPK w tym podmiocie w każdym miesiącu. Jeśli w danym miesiącu wynagrodzenie uczestnika przekroczy limit, pracodawca obliczy i pobierze od tego wynagrodzenia wpłatę podstawą do PPK w wysokości 2%.

Zatrudnienie w kilku podmiotach a obniżenie wpłaty w PPK

Każdy podmiot zatrudniający weryfikuje tylko wynagrodzenie uczestnika PPK, które mu wypłaca. Podmiot zatrudniający nie ustala, czy uczestnik PPK jest zatrudniony także w innych podmiotach, jakie otrzymuje tam wynagrodzenie oraz czy jego łączne miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł nie przekracza limitu uprawniającego do obniżenia wpłaty podstawowej. Takiej weryfikacji nie dokonują także instytucje finansowe prowadzące rachunki PPK uczestnika. Obowiązek ten ciąży na uczestniku PPK.

Przykład Pracownik jest zatrudniony u trzech pracodawców i przez każdego z nich został „zapisany” do PPK. Pracownik chce skorzystać z obniżenia swojej wpłaty podstawowej do PPK tylko u jednego z tych pracodawców, ale – zanim złoży mu deklarację w tej sprawie – powinien zsumować swoje miesięczne wynagrodzenia osiągane we wszystkich tych podmiotach i sprawdzić, czy ta łączna kwota nie przekracza limitu uprawniającego do obniżenia wpłaty podstawowej.

Gdyby uczestnik PPK skorzystał z obniżenia swojej wpłaty podstawowej, mimo braku takiego uprawnienia, nawet tylko w jednym miesiącu i w jednym podmiocie zatrudniającym, nie będzie mu przysługiwać dopłata roczna za ten rok. W przypadku uczestnika PPK zatrudnionego u kilku pracodawców, jedynym podmiotem, który sprawdzi przekroczenie (albo nie) omawianego limitu przez łączne miesięczne wynagrodzenia uczestnika ze wszystkich źródeł, będzie zatem Polski Fundusz Rozwoju S.A., który zrobi to na podstawie informacji otrzymanych z ZUS. Weryfikacja łącznych miesięcznych wynagrodzeń uczestnika przez PFR nastąpi jednak dopiero przy ustalaniu prawa uczestnika do dopłaty rocznej - PFR nie dokonuje jej w trakcie roku i nie informuje uczestnika PPK o przekroczeniu limitu uprawniającego do obniżenia wpłaty podstawowej.