PPK: wpłaty nienależne zwraca się finansującemu daną wpłatę

Zdarza się, że pracodawca przekazuje do instytucji finansowej wpłaty na PPK mimo złożenia przez uczestnika programu deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK albo nalicza je od zawyżonej podstawy. Tzw. wpłaty nienależne zwraca się finansującemu. Co to w praktyce oznacza?

Wpłaty nienależne w PPK

Wpłatami nienależnymi są np. takie wpłaty, które pracodawca przekazał do instytucji finansowej mimo złożenia przez uczestnika PPK deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, lub naliczone od zawyżonej podstawy. Wpłaty do PPK, które okazały się całkowicie lub częściowo nienależne, podlegają zwrotowi na rzecz finansującego daną wpłatę, bez konieczności składania przez uczestnika PPK dyspozycji w tym zakresie. Wystarczy, że podmiot zatrudniający poinformuje o nienależnych wpłatach instytucję finansową, do której wpłaty zostały przekazane.

Zwrot z instytucji finansowej PPK przed przydzieleniem jednostek

W przypadku, gdy za nienależnie dokonane wpłaty do PPK nie zostały jeszcze nabyte jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego/ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego albo gdy wpłaty te nie zostały jeszcze przeliczone na jednostki rozrachunkowe funduszu emerytalnego, instytucja finansowa niezwłocznie - nie później niż w terminie 3 dni roboczych po powzięciu informacji, że wpłaty okazały się w całości lub części nienależne - zwraca nienależne wpłaty do PPK finansującemu daną wpłatę, odpowiednio na rachunek bankowy tej osoby oraz na rachunek bankowy podmiotu zatrudniającego. Jeśli instytucja finansowa nie zna numeru rachunku bankowego uczestnika PPK, także środki pochodzące z wpłat sfinansowanych przez tego uczestnika przekazuje na rachunek bankowy pracodawcy. W sytuacji, gdy zwrot środków przysługujących osobie, na rzecz której dokonano nienależnych wpłat, trafi do pracodawcy, ten będzie obowiązany do niezwłocznego przekazania jej tych środków - nie później niż w terminie 5 dni roboczych od ich otrzymania z instytucji finansowej.

Zwrot środków z PPK po przydzieleniu jednostek

Jeśli za wpłaty dokonane do PPK zostały już nabyte jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego/ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego albo gdy wpłaty te zostały już przeliczone na jednostki rozrachunkowe funduszu emerytalnego, instytucja finansowa - po otrzymaniu informacji, że wpłaty do PPK były nienależne - odkupuje/umarza jednostki uczestnictwa/jednostki rozrachunkowe nabyte/przeliczone za nienależne wpłaty (nie wymaga to złożenia żądania odkupienia/umorzenia tych jednostek przez uczestnika PPK – por. art. 28a ust. 2 ustawy o PPK), a następnie zwraca środki pochodzące z nienależnych wpłat do PPK finansującemu daną wpłatę na zasadach analogicznych jak opisane powyżej.

Rozliczenie zwrotu z instytucji finansowej PPK

Zwrot otrzymany przez uczestnika PPK - do wysokości pobranej z jego środków przez podmiot zatrudniający, tytułem wpłat do PPK finansowanych przez uczestnika - nie jest przychodem w rozumieniu ustawy o PIT (niezależnie od tego, czy uczestnik PPK otrzymał zwróconą kwotę bezpośrednio od instytucji finansowej czy za pośrednictwem podmiotu zatrudniającego).

Natomiast nadwyżka ponad tę kwotę stanowi przychód uczestnika PPK, który należy zaliczyć do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT - inne źródła. Przychód ten płatnik (instytucja finansowa) wykazuje w części F informacji PIT-11, a podatnik obowiązany jest rozliczyć w zeznaniu rocznym.

Nadwyżka otrzymanego zwrotu z instytucji finansowej, ponad łączną kwotę nienależnie dokonanych wpłat sfinansowanych przez podmiot zatrudniający, jest przychodem tego podmiotu, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT albo art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT.

W miesiącu otrzymania zwrotu nienależnie wpłaconych środków do PPK, sfinansowanych przez pracodawcę, podmiot ten jest obowiązany - odpowiednio na podstawie art. 22 ust. 7c ustawy o PIT albo art. 15 ust. 4i ustawy o CIT - rozliczyć koszty uzyskania przychodów z tytułu wpłat dokonanych do PPK, sfinansowanych przez pracodawcę (które to wpłaty wcześniej zostały zaliczone przez niego do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 22 ust. 6bc ustawy o PIT albo art. 15 ust. 4ga ustawy o CIT), poprzez zmniejszenie kosztów uzyskania przychodów w danym miesiącu lub zwiększenie przychodów o całość kwoty wpłat sfinansowanych przez pracodawcę.

Uczestnik PPK odlicza wartość nienależnie dokonanych przez pracodawcę wpłat, sfinansowanych przez ten podmiot, które uprzednio stanowiły podlegający opodatkowaniu przychód tego uczestnika, od podstawy opodatkowania w zeznaniu podatkowym, na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy o PIT.

Ważne W odniesieniu do nienależnych wpłat do PPK dokonanych przed 21 listopada 2022 r., pracodawca lub instytucja finansowa nie może samodzielnie, z pominięciem pracownika (uczestnika PPK), wydawać albo realizować dyspozycji umorzenia jednostek uczestnictwa albo jednostek rozrachunkowych.

Roszczenia z tytułu wpłat do PPK ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia, w którym wpłaty stały się wymagalne.