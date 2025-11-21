0,04 proc. wartości aktywów netto za udział w Portalu PPK. Czy będzie niższa stawka opłaty? Jest projekt rozporządzenia

Jest pomysł Ministerstwa Finansów, aby obniżyć stawkę opłaty za udział w Portalu PPK. Zamiast obecnych 0,05 proc. wartości aktywów netto zgromadzonych w programie byłoby 0,04 proc. Jest projekt rozporządzenia.

Niższa stawka opłaty za udział w Portalu PPK - rozporządzenie

W czwartek na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt nowelizacji rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty za utworzenie i prowadzenie Portalu PPK oraz wysokości stawki opłaty za udział w tym portalu. Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt zakłada obniżkę opłaty.

REKLAMA

REKLAMA

0,04 proc. aktywów netto

Zgodnie z przepisami za udział w Portalu PPK instytucje finansowe płacą opłatę, która wynosi 0,05 proc. aktywów netto, zgromadzonych w pracowniczych planach kapitałowych. MF proponuje redukcję tej opłaty do 0,04 proc. aktywów netto.

Opłata za 2025 r. - wpłata w 2026 r.

Ze względu na to, że instytucje finansowe płacą opłatę za dany rok w I kwartale roku następnego, to obniżka będzie dotyczyć opłaty za rok 2025, która powinna zostać wpłacona na początku roku 2026. Z uzasadnienia wynika, że mimo obniżki stawki, z opłat na Portal PPK wpłynie za rok 2025 prawie 16,4 mln zł, a więc więcej niż wyniosła wpłata za rok 2024; wtedy było to nieco ponad 15,1 mln zł.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie od 1 stycznia 2026 r.