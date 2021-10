Pracownik sam ustala jak oszczędza w PPK

Czy pracownik ustala jak oszczędza w PPK? Uczestnik PPK ma wpływ na wysokość swoich wpłat do PPK. Może również decydować o tym, w które fundusze zdefiniowanej daty, w ramach danego podmiotu zarządzającego, inwestowane są jego oszczędności.

Wysokość wpłaty do PPK

Wpłaty pracodawcy i uczestnika PPK naliczane są procentowo od wynagrodzenia tego uczestnika. Podstawowa wpłata finansowana przez pracownika wynosi zasadniczo 2% jego wynagrodzenia. Uczestnicy PPK o niższych dochodach mogą jednak skorzystać z możliwości obniżenia tej wpłaty.

Obniżenie wpłaty podstawowej

Uczestnik PPK może w niektórych sytuacjach zmienić wysokość swojej wpłaty podstawowej do PPK. Z takiego rozwiązania mogą skorzystać osoby, których łączne wynagrodzenie - osiągane z różnych źródeł – nie przekracza w danym miesiącu kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. Wpłatę podstawową pracownik może obniżyć aż do 0,5% wynagrodzenia. Pracodawca nie ma takiej możliwości. Nawet, jeśli pracownik maksymalnie obniżył swoją wpłatę podstawową, pracodawca dokłada mu co miesiąc 1,5% swojej wpłaty podstawowej – czyli nawet trzy razy więcej niż finansuje sam pracownik.

Informowanie pracownika, będącego uczestnikiem PPK, o możliwości obniżenia wysokości wpłaty podstawowej jest obowiązkiem pracodawcy. Decyzja w tej sprawie należy jednak do pracownika, który – jeśli chce skorzystać z tego uprawnienia – powinien złożyć pracodawcy deklarację, w której określi wysokość swojej obniżonej wpłaty podstawowej (między 2% a 0,5%).

Deklarację obniżenia wpłaty podstawowej pracownik może złożyć tylko w miesiącu, w którym jego wynagrodzenie – osiągane z różnych źródeł – nie przekroczyło kwoty, odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. Ustalając, czy wynagrodzenie nie przekracza kwoty tego limitu, pracownik powinien zsumować wynagrodzenie uzyskiwane przez niego ze wszystkich stosunków zatrudnienia, z których jest objęty obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi. Uwzględniona przez pracodawcę deklaracja obniżenia wpłaty podstawowej obowiązuje od kolejnego miesiąca.

Wpłata dodatkowa

Zarówno pracownik, jak i pracodawca - poza wpłatami podstawowymi – mogą finansować wpłaty dodatkowe do PPK. Wpłata dodatkowa pracownika może być ustalona w dowolnej wysokości, z zastrzeżeniem, że nie może wynosić więcej niż 2% jego wynagrodzenia. Finansowanie wpłat dodatkowych jest dobrowolne - jest to indywidualna decyzja pracodawcy i pracownika.

Zmiana funduszu

W budowaniu prywatnych oszczędności uczestnika PPK, oprócz samego pracownika, uczestniczy jego pracodawca i państwo. Oszczędności z tych trzech źródeł inwestowane są w określony fundusz zdefiniowanej daty, do którego pracownik zostaje automatycznie przypisany w zależności od swojej daty urodzenia.

Uczestnik PPK może zmienić fundusz, w którym oszczędza i wpłacać nowe środki do funduszu innego niż ten dedykowany dla niego z racji wieku - o wyższym lub niższym ryzyku inwestycyjnym. Istnieje również możliwość oszczędzania w kilku różnych funduszach zdefiniowanej daty (w ramach jednego podmiotu zarządzającego). Co ważne, pracownik może nie tylko zmienić swój fundusz docelowy, ale także przenosić środki między funduszami, wykorzystując mechanizm konwersji (przeniesienie środków pomiędzy funduszami inwestycyjnymi, subfunduszami wydzielonymi w różnych funduszach inwestycyjnych bądź funduszami emerytalnymi - zarządzanymi przez ten sam podmiot zarządzający) i zamiany (przeniesienie środków pomiędzy subfunduszami wydzielonymi w tym samym funduszu inwestycyjnym).

