Wpłaty do PPK i dopłaty Państwa.

Wpłaty i dopłaty (PPK)

Na rachunek PPK trafiają środki pochodzące z wpłat uczestnika PPK, podmiotu zatrudniającego i Państwa. Wpłaty uczestnika i jego pracodawcy przekazywane są w określonej wysokości procentowej wynagrodzenia uczestnika PPK. Wpłatę powitalną i dopłaty roczne każdy uczestnik PPK otrzymuje w takiej samej wysokości.

Wpłaty finansowane przez uczestnika PPK i jego pracodawcę naliczane są procentowo od wynagrodzenia uczestnika PPK. Przez „wynagrodzenie” należy rozumieć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy, oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.





Wpłata powitalna i dopłaty roczne są przekazywane na rachunek PPK w takiej samej wysokości dla każdego uczestnika PPK, który spełni warunki uprawniające do ich otrzymania. Niezależnie od tego, ile zarabia uczestnik PPK, wpłaty od Państwa otrzyma takie jak inni uczestnicy.

Wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę

Pracodawca, który zapisze pracownika do PPK, finansuje wpłaty podstawowe do PPK w wysokości 1,5% wynagrodzenia pracownika. Może również zadeklarować finansowanie wpłat dodatkowych w wysokości do 2,5% wynagrodzenia. Wpłaty dodatkowe pracodawcy mogą zostać ustalone dla wszystkich pracowników w tej samej wysokości. Mogą też zostać zróżnicowane ze względu na staż pracowników albo na podstawie innych kryteriów wskazanych w regulaminie wynagradzania lub układzie zbiorowym pracy. Na wysokość wpłat do PPK finansowanych przez pracodawcę nie wpływa wysokość wpłat finansowanych przez samego pracownika. Łącznie maksymalne wpłaty pracodawcy trafiające na rachunek uczestnika PPK wynoszą 4% wynagrodzenia.

Wpłaty do PPK finansowane przez pracownika

Uczestnik PPK finansuje wpłatę podstawową w wysokości 2% wynagrodzenia. Pracownicy, których wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekroczyło kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2020 roku jest to 3120 zł) mogą do PPK przekazywać mniej niż 2%, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia.

To, czy pracownik może finansować wpłatę podstawową do PPK niższą niż 2%, sprawdza przede wszystkim pracodawca. Weryfikuje on łączne wynagrodzenie osiągnięte - w tym podmiocie - przez uczestnika PPK na koniec każdego miesiąca, a następnie ustala, czy uwzględni deklarację pracownika dotyczącą obniżenia wpłaty podstawowej. Jedynie w sytuacji, w której uczestnik uzyskuje wynagrodzenie z różnych źródeł w związku z zatrudnieniem w różnych podmiotach, on sam musi zadbać o to, aby w miesiącach, kiedy nie jest uprawniony do obniżenia wpłaty podstawowej do PPK, wpłata ta została naliczona w wysokości 2% wynagrodzenia.

Pracownik może również w każdej chwili zadeklarować wpłatę dodatkową do PPK na poziomie do 2% wynagrodzenia. Może również zrezygnować z jej finansowania albo zmienić zadeklarowaną wysokość tej wpłaty. Łącznie maksymalne wpłaty pracownika trafiające na rachunek PPK wynoszą 4% wynagrodzenia.

Dopłaty od Państwa

Na rachunek PPK każdego uczestnika, który spełnił warunki określone w ustawie, poza wpłatami samego uczestnika i jego pracodawcy, trafią wpłata powitalna i dopłaty roczne. Wpłata powitalna przekazywana jest jednorazowo w wysokości 250 zł. Dopłaty roczne przekazywane są w wysokości 240 zł.

Warunkiem otrzymania wpłaty powitalnej jest bycie uczestnikiem PPK przez co najmniej 3 pełne miesiące kalendarzowe i dokonanie za co najmniej ten okres wpłat podstawowych do PPK, finansowanych przez uczestnika. Wpłata powitalna jest ewidencjonowana na rachunku uczestnika PPK w terminie 30 dni po zakończeniu kwartału, w którym uczestnik oszczędza.

Dopłata roczna przysługuje uczestnikowi PPK, jeżeli kwota wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający i tego uczestnika w danym roku kalendarzowym jest równa co najmniej kwocie wpłat podstawowych należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Uczestnikowi, który korzysta z obniżenia wpłaty podstawowej poniżej 2% wynagrodzenia, dopłata roczna przysługuje w przypadku, gdy kwota wpłat podstawowych i dodatkowych finansowanych przez podmiot zatrudniający i uczestnika PPK w danym roku kalendarzowym jest równa co najmniej 25% kwoty wpłat podstawowych należnych od kwoty stanowiącej 6-krotność minimalnego wynagrodzenia.

Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PPK.

