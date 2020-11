PPK – kiedy pierwsza wpłata?

Dopiero zawarcie z instytucją finansową umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracownika, co oznacza zapisanie go do PPK, uruchamia obowiązki pracodawcy związane z dokonywaniem wpłat do PPK. Zasadą jest, że już od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego pracownikowi po zapisaniu go do PPK należy odprowadzić wpłaty do PPK. To oznacza, że jeśli po zapisaniu pracownika do PPK wypłacone zostanie mu wynagrodzenie, już od tego wynagrodzenia pracodawca ma obowiązek naliczyć wpłaty do PPK. Wpłaty te naliczane są procentowo od wynagrodzenia uczestnika PPK. Przez wynagrodzenie należy rozumieć podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy, oraz z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Polecamy: PPK dla pracownika





Wpłaty pracodawcy i uczestnika PPK

Pracodawca dokonuje naliczenia od wynagrodzenia wpłat finansowanych zarówno przez siebie, jak i przez samego pracownika. Pracodawca jest zobowiązany do finansowania wpłat podstawowych do PPK w wysokości 1,5% wynagrodzenia pracownika. Ma również możliwość zadeklarowania wpłat dodatkowych, w wysokości do 2,5%. To oznacza, że łącznie pracodawca finansuje wpłaty do PPK w wysokości od 1,5% do 4% wynagrodzenia i w takiej wysokości powinien je naliczyć od wynagrodzenia uczestnika PPK. Z kolei uczestnik PPK finansuje wpłaty podstawowe w wysokości 2% wynagrodzenia. Pracownicy zarabiający mniej mogą skorzystać z obniżenia tej wpłaty, ale nie poniżej 0,5% wynagrodzenia. Mają również możliwość zadeklarowania wpłaty dodatkowej, w wysokości do 2%. To oznacza, że łącznie uczestnik PPK finansuje wpłaty do PPK w wysokości od 2% (w przypadku obniżenia – od 0,5%) do 4% wynagrodzenia i w takiej wysokości pracodawca powinien je naliczyć, a następnie pobrać z wynagrodzenia uczestnika.

Pierwsze wpłaty do PPK



To pracodawca jest odpowiedzialny za prawidłowe naliczenie i odprowadzenie wpłat do PPK finansowanych przez niego oraz prawidłowe naliczenie, potrącenie i odprowadzenie wpłat do PPK finansowanych przez uczestnika PPK. Wpłat do PPK, finansowanych zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika, dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK. To oznacza, że niezależnie od tego, czy pracownik został zapisany do PPK przez pracodawcę, czy też jego pracodawca nie zapisał go w terminie do PPK, w związku z czym z mocy prawa, na podstawie art. 17 ustawy o PPK, osoba ta stała się uczestnikiem PPK – od jej wynagrodzenia należy dokonywać wpłat do PPK w ustawowo wskazanych terminach. Wpłaty te przekazuje się do instytucji finansowej, z którą pracodawca zawarł umowę o zarządzanie PPK, w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały naliczone i pobrane.