PPK na urlopie macierzyńskim i chorobowym

Osoby na macierzyńskim, czy chorobowym też trzeba zapisać do PPK

Czy pracodawca powinien zawrzeć umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osób przebywających na urlopie macierzyńskim lub nieobecnych w pracy z powodu choroby? Czy ma obowiązek poinformować je o warunkach uczestnictwa w PPK? Czy osoby takie muszą wyrazić zgodę na zapisanie ich do programu?

Umowę o prowadzenie PPK należy zawrzeć w imieniu i na rzecz wszystkich „osób zatrudnionych” w rozumieniu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, dalej „ustawa o PPK”, które ukończyły 18. rok życia, ale nie ukończyły 70 lat. W tym m.in. również w imieniu i na rzecz osób przebywających na urlopie macierzyńskim oraz tych, które są nieobecne w pracy z powodu choroby. Oczywiście pod warunkiem, że wcześniej nie złożyły one pracodawcy deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.





Definicja osoby zatrudnionej

Zgodnie bowiem z treścią art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK, za osoby zatrudnione uważa się podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z wymienionych niżej tytułów w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:

pracowników, z wyjątkiem m.in. młodocianych,

osoby wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia,

członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,

osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług (do której zgodnie z art. 750 kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia), które ukończyły 18. rok życia,

osoby przebywające ze wskazanych wyżej tytułów na urlopie wychowawczym lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tej funkcji.

Podobnie jak inne osoby zatrudnione, również osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub zwolnieniu lekarskim, aby oszczędzać w PPK, nie muszą podejmować żadnych działań (oczywiście, jeśli nie ukończyły jeszcze 55 lat), ani wyrażać zgody na przystąpienie do PPK. Pracodawca powinien zapisać je do programu niejako z automatu. Jednak w związku z tym, że zasiłek macierzyński, jak i zasiłek chorobowy nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, w okresie przebywania pracownika zarówno na urlopie macierzyńskim, jak i zwolnieniu lekarskim wpłaty do PPK od kwot tych zasiłków nie będą naliczane.

Osoby 55+, aby mogły być zapisane do PPK muszą złożyć pracodawcy wniosek o zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK. Pracodawca ma obowiązek poinformować je o możliwości złożenia takiego wniosku.

Informowanie pracowników

Przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK pracodawca może poinformować pracowników - w tym przebywających na urlopie macierzyńskim czy zwolnieniu lekarskim- o warunkach uczestnictwa w PPK oraz obowiązkach podmiotu zatrudniającego i osób zatrudnionych związanych z tym uczestnictwem (art. 14 ust. 4 ustawy o PPK).

Mimo że takie informowanie nie jest obowiązkiem pracodawcy, przeprowadzenie kampanii informacyjnej o PPK wydaję się korzystne dla obu stron. Pozwala pracownikom na podjęcie przemyślanych decyzji co do swego uczestnictwa w programie w oparciu o uzyskaną wiedzę, a tym samym zmniejsza prawdopodobieństwo szybkiej ich zmiany, co zawsze związane jest z koniecznością podejmowania dodatkowych czynności przez pracodawcę.

Pracodawca, który nie zdecyduje się na przeprowadzenie kampanii informacyjnej o PPK dla ogółu zatrudnionych, nie może zwolnić się jednak z obowiązku informacyjnego względem osób 55+. Zgodnie z ustawą o PPK każdy pracodawca jest bowiem zobowiązany do poinformowania pracowników, którzy ukończyli 55. rok życia, ale nie ukończyli 70 lat o tym, że nie są oni objęci tzw. automatycznym zapisem i przystąpić do PPK mogą wyłącznie na swój wniosek. Pracodawca powinien to zrobić jeszcze przed zawarciem umowy o prowadzenie PPK tak, aby umożliwić im przystąpienie do PPK w pierwszym możliwym terminie, razem z pozostałymi zatrudnionymi.

Czy można zrezygnować?

Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub zwolnieniu lekarskim niemające jeszcze 55 lat, które nie chcą, aby pracodawca zapisał je do PPK, powinny – jeszcze przed zawarciem w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK - złożyć pracodawcy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK w formie pisemnej. Deklaracja powinna zawierać dane dotyczące pracodawcy i uczestnika PPK oraz oświadczenie uczestnika PPK o posiadaniu przez niego wiedzy o konsekwencjach jej złożenia (wzór tej deklaracji określony został w rozporządzeniu Ministra Finansów) i powinna zostać opatrzona własnoręcznym podpisem pracownika. Jeśli następnie zmienią zdanie i będą chciały rozpocząć oszczędzanie w PPK, wystarczy, że złożą pracodawcy – także w formie pisemnej - wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Warto bowiem pamiętać, że uczestnictwo w PPK jest dla osób zatrudnionych całkowicie dobrowolne. W każdej chwili mogą one zrezygnować z oszczędzania w tym programie, jak i do tego oszczędzania wrócić.

