PPK – rezygnacja wszystkich pracowników

Kto?

W 2021 r. podmioty zatrudniające do 19 pracowników mają obowiązek podpisania w imieniu i na rzecz swoich pracowników umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK. Są to więc najmniejsze firmy, mikroprzedsiębiorcy. Mają na to czas do 10 maja 2021 r.

Podobny obowiązek mają podmioty zatrudniające z sektora finansów publicznych. Podmioty te mają jednak czas do 10 kwietnia 2021 r.

Polecamy: Pracownicze plany kapitałowe. Obowiązki pracodawcy





Rezygnacja wszystkich pracowników

Szczególnie w małych firmach może zdarzyć się tak, że nikt nie będzie chciał oszczędzać w programie. Co jeśli wszystkie osoby zatrudnione u danego przedsiębiorcy zrezygnują z PPK jeszcze przed podpisaniem przez pracodawcę umowy wdrażającej PPK z instytucją finansową?

Dla przypomnienia podmioty zatrudniające do 19 pracowników muszą zawrzeć umowę o zarzadzanie PPK do 23 kwietnia 2021 r., a umowę o prowadzenie PPK do 10 maja 2021 r. Ta druga umowa jest równoznaczna z utworzeniem PPK dla swoich pracowników.

Umowa o zarządzanie PPK a umowa o prowadzenie PPK

Otóż każdy przedsiębiorca musi wybrać instytucję finansową i podpisać z nią pierwszą umowę, a więc umowę o zarządzanie PPK. Ma na to czas do 23 kwietnia. Jeśli po tej dacie, a przed 10 maja wszyscy pracownicy złożą deklaracje o rezygnacji z PPK, wówczas nie ma potrzeby zawierania drugiej umowy czyli umowy o prowadzenie PPK.

Podpisanie pierwszej umowy z wybraną instytucją nie rodzi po stronie pracodawcy żadnych kosztów, a umożliwia utworzenie rachunków w PPK dla pracowników, którzy zmienią zdanie i wyrażą chęć oszczędzania w PPK, a także zapewnia możliwość dołączenia do programu nowym pracownikom.

Do kiedy?

Rezygnacji można dokonać w każdym czasie. Jeśli pracownik zrezygnuje jednak przed podpisaniem przez pracodawcę umowy o prowadzenie PPK, wówczas nie tworzy się dla niego imiennego rachunku w PPK. Wypisanie się z programu już po zawarciu wspomnianej umowy powoduje wstrzymanie wpłat na rachunek pracownika/uczestnika PPK, ale sam rachunek nie ulega usunięciu.

Warto wspomnieć, co dzieje się jeśli w terminie późniejszym wszyscy pracownicy zrezygnują z programu. Wówczas pracodawca nie odprowadza żadnych składek na PPK, ale imienne rachunki pracowników w PPK nie są likwidowane. Pracownik będzie mógł w każdym czasie wznowić oszczędzanie w programie.

Mikroprzedsiębiorca

Zgodnie z tym, co zostało napisane powyżej, zobowiązani do utworzenia PPK w 2021 r. są także mikroprzedsiębiorcy (art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców). Mikroprzedsiębiorcy zatrudniają mniej niż 10 pracowników. Przepisy dotyczące PPK wprowadzają dla nich pewne ułatwienia. Mikroprzedsiębiorca jest bowiem wyłączony spod działania ustawy o PPK, gdy wszystkie osoby przez niego zatrudnione złożą mu deklaracje o rezygnacji. Mikroprzedsiębiorca nie musi więc zawierać nawet pierwszej umowy, a więc umowy o zarządzanie PPK.

Jeśli chociażby jednej z pracowników mikroprzedsiębiorcy, który nie zawarł umowy o zarządzanie PPK, pomimo złożenia deklaracji o rezygnacji, w terminie późniejszym wyrazi chęć przyłączenia się do programu, zatrudniający jest zobowiązany do podpisania umów z wybraną instytucją finansową wdrażających PPK.

Podsumowanie – obowiązki pracodawcy

Przedsiębiorcy mający przystąpić wiosną 2021 r. do PPK mogą spotkać się z sytuacją rezygnacji wszystkich pracowników z tego programu zanim jeszcze zostanie on wprowadzony w danym zakładzie pracy. Czy taki podmiot musi więc podpisywać umowy z wybraną instytucją, która miałaby prowadzić PPK dla pracowników? Wydaje się to nieracjonalne. Prawo nakazuje jednak co do zasady wybór instytucji i podpisanie z nią umowy o zarządzanie PPK. Nie ma jednak konieczności nawiązywania drugiej z umów – umowy o prowadzenie PPK.

Wyjątek stanowi mikroprzedsiębiorca, a więc przedsiębiorca zatrudniający do 9 pracowników. Jeśli w jego przypadku wszyscy pracownicy zrezygnują z PPK, nie musi on ani podpisywać umowy o zarządzanie, ani umowy o prowadzenie PPK.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1102)

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1342