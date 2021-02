Rezygnacja z PPK - co ile lat?

Co ile lat?

Prawo przewiduje, że co pewien czas należy ponownie rezygnować z PPK. W przeciwnym razie nastąpi automatyczny zapis do programu. Co ile lat trzeba składać deklarację o rezygnacji z PPK pracodawcy? W świetle art. 23 ust. 5 ustawy o PPK co 4 lata. Wiąże się z tym obowiązek podmiotu zatrudniającego do poinformowania danego pracownika, który wcześniej zrezygnował z PPK, o tym, że ponownie będą dokonywane wpłaty za tego uczestnika. Pracodawca ma czas na poinformowanie pracownika do końca lutego danego roku kalendarzowego. Pracodawca informuje instytucję o wznowieniu wpłat na PPK.

Następnie pracownik ma czas do końca marca na złożenie ponownej rezygnacji, jeśli podtrzymuje brak chęci uczestniczenia w programie. Niezłożenie deklaracji w terminie powoduje rozpoczęcia dokonywania wpłat za tego pracownika od dnia 1 kwietnia. Jeśli zatrudniony złoży deklarację już w kwietniu, a pracodawca zdążył dokonać wpłat na rachunek w PPK, zostają one zwrócone. Gdyby pracownik zrezygnował dopiero w maju, wpłata kwietniowa nie zostanie zwrócona.

Jeśli pracownik złożył wcześniej deklarację o rezygnacji z PPK, a przed 1 kwietnia ukończył 70 lat, pracodawca nie wznawia wpłat na PPK. Natomiast jeśli pracownik przed 1 kwietnia ukończył 55 lat, pracodawca może wznowić składki tylko na stosowny wniosek pracownika - nie robi tego z automatu.

Rezygnacja z PPK przed podpisaniem umowy

PPK czyli Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny ogólnopolski program długoterminowego oszczędzania. Skoro jest dobrowolny, każdy może z niego zrezygnować w każdym czasie. Zapis jest bowiem automatyczny dla osób w wieku 18-54 lata.

Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy o PPK rezygnacja z PPK przez pracownika następuje na piśmie. Należy złożyć w tym celu deklarację o rezygnacji z PPK. Pełna nazwa tego druku to: "Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)". Jeśli pracownik złoży pracodawcy rezygnację z PPK jeszcze przed podpisaniem umowy o prowadzenie PPK, wówczas pracodawca bierze to pod uwagę przy wgrywaniu listy pracowników w programie kadrowym, która zostanie wysłana do instytucji finansowej. Instytucja tworzy dla każdego zainteresowanego oszczędzaniem w programie imienne rachunki. Tymczasem dla osoby, która zrezygnowała z PPK, taki rachunek nie zostaje utworzony.

Rezygnacja z PPK po przystąpieniu

Nieco inaczej wygląda procedura rezygnacji z PPK już po przystąpieniu danej firmy do programu. Wraz z przesłaniem wspomnianej wyżej listy pracowników do instytucji finansowej dochodzi do nawiązania umowy o prowadzenie PPK, a więc w tym momencie wdraża się PPK w danej firmie. Jeśli do tej pory rezygnacja nie została złożona, instytucja finansowa zakłada dla każdego pracownika zgłoszonego przez pracodawcę imienne rachunki. Będą na nie odprowadzane wpłaty począwszy od następnego wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi. Jeśli jednak pracownik, będąc już uczestnikiem PPK, zdecyduje, że nie chce oszczędzać w programie, również może złożyć rezygnację. Deklarację składa się do pracodawcy, a ten informuje w ciągu 7 dni instytucję finansową prowadzącą PPK. Od miesiąca złożenia deklaracji zaprzestaje się odprowadzania wpłat na PPK. Jeśli zaś w tym miesiącu zostały one poczynione, dokonuje się ich zwrotu.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1342)