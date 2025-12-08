W listopadowym wyroku NSA wydaje kolejne ważne interpretacje w sprawie renty, stażu i kwalifikacji chorób. NSA potwierdził restrykcyjne podejście do świadczeń przyznawanych „w drodze wyjątku". Podkreślono, że wszystkie przesłanki muszą być spełnione łącznie – brak jednej (np. odpowiedniego okresu składkowego) wyklucza możliwość przyznania świadczenia. Wyrok pokazuje, że trudna sytuacja życiowa, choć istotna, nie wystarczy bez spełnienia wymogów formalnych. Jaka jest więc konsekwencja wyroku?

Ten wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) z 5 listopada 2025 r., sygn. III OSK 1165/25, dotyczy sprawy o odmowie przyznania renty rodzinnej w drodze wyjątku po zmarłym mężu skarżącej. Uszczegóławiając, NSA oddalił skargę kasacyjną, potwierdzając brak przesłanek umożliwiających przyznanie renty rodzinnej w drodze wyjątku zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1631, dalej jako: ustawa), za uzasadnieniem decyzji Prezesa ZUS, która była oczywiście niekorzystna dla skarżącej. Czy zatem NSA wydaje kolejny przełomowy wyrok w sprawie renty, stażu i kwalifikacji chorób? W pewnym sensie tak (bo co do takiej sytuacji faktycznej, chodzi. m.in. o schizofrenię), ale z drugiej strony jest też to potwierdzenie obowiązującej dotąd dość ścisłej wykładni prawa i przesłanek uprawniających do otrzymania świadczenia od Prezesa ZUS w drodze wyjątku.

Kiedy należy się świadczenie w drodze wyjątku?

Świadczenie w drodze wyjątku na gruncie ustawy przysługuje gdy spełnione są te 4 poniższe warunki, co więcej muszą być spełnione łącznie przez wnioskodawcę, ale co ważne każda z tych przesłanek podlega odrębnej ocenie:

jest lub był osobą ubezpieczoną lub jest członkiem rodziny pozostałym po ubezpieczonym;

nie spełnia warunków ustawowych do uzyskania świadczenia wskutek szczególnych okoliczności;

nie może podjąć pracy ze względu na całkowitą niezdolność do pracy lub wiek;

nie ma niezbędnych środków utrzymania.

Jak podkreśla prof. Krzysztof Ślebzak: "W judykaturze panuje zgoda co do charakteru świadczeń przyznawanych w drodze wyjątku przez prezesa ZUS; uważa się je za świadczenia ubezpieczeniowe (por. wyr. NSA z 2.10.2009 r., I OSK 390/09, Legalis), a nie socjalne, czyli zależne wyłącznie od potrzeb osób ubiegających się o nie (por. wyr. WSA w Warszawie z 27.5.2011 r., II SA/WA 531/11, Legalis; wyr. WSA w Warszawie z 10.11.2009 r., II SA/WA 1082/09, Legalis; wyr. WSA w Warszawie z 27.1.2010 r., II SA/WA 1806/09, Legalis; wyr. WSA w Warszawie z 8.7.2010 r., II SA/WA 127/10, Legalis; wyr. WSA w Warszawie z 13.10.2010 r., II SA/WA 1046/10, Legalis; wyr. WSA w Warszawie z 19.12.2007 r., II SA/WA 1568/07, Legalis). Bardziej trafne jest jednak stanowisko o ich mieszanym, czyli ubezpieczeniowo-pomocowym charakterze [por. A. Kisielewicz, Emerytury, s. 4 lub M. Bartnicki, w: K. Antonów (red.), M. Bartnicki, B. Suchacki, Ustawa, s. 403], gdyż są one ostatecznie finansowane z budżetu państwa, a nie z funduszu ubezpieczeń społecznych i nie do końca stanowią ekwiwalent w zamian za opłacone składki na ubezpieczenia, choć w przeciwieństwie do rent specjalnych przyznawanych przez prezesa RM są powiązane ze stażem ubezpieczeniowym.". (zob. G. Gudowska, K. Ślebzak (red.), Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Komentarz, wyd. 1, 2013, Legalis/el).

Co znaczy w drodze wyjątku?

Wiele osób zastanawia się co oznacza świadczenie w drodze wyjątku od Prezesa ZUS, a w zasadzie co oznacza samo sformułowanie: "w drodze wyjątku" czy "szczególna okoliczność". W drodze wyjątku należy interpretować tak, iż nie jest to świadczenie powszechne, czy powszechnie przyznawane, nie jest to świadczenie należne dla każdego i w każdych okolicznościach, a w szczególnych okolicznościach. Warto w tym kontekście odnieść się do kilku kluczowych orzeczeń sądowych:

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 października 2024 r., III OSK 1334/24. Teza: pojęcie "w drodze wyjątku" nie dotyczy wyjątkowych potrzeb czy niedostatku, sytuacji życiowej starającego się o to świadczenie. Nie chodzi tu o każdy przypadek nieotrzymania świadczenia w trybie zwykłym, lecz o taki, który mieści się w zakresie pojęcia "szczególnych okoliczności" , czyli takich zdarzeń, które na gruncie ustawy emerytalnej ograniczają, utrudniają, czy wręcz udaremniają możliwość wypracowania wymaganego okresu ubezpieczenia, uprawniającego do otrzymania świadczenia na zasadach ogólnych.

nie dotyczy wyjątkowych potrzeb czy niedostatku, sytuacji życiowej starającego się o to świadczenie. Nie chodzi tu o każdy przypadek nieotrzymania świadczenia w trybie zwykłym, lecz o taki, który mieści się w zakresie pojęcia Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 lutego 2025 r., III OSK 2402/24. Teza: świadczenie w drodze wyjątku przysługuje tylko wtedy, gdy ubezpieczony nie nabył prawa do świadczeń w trybie zwykłym na skutek szczególnych okoliczności, czyli na skutek niemożliwych do przezwyciężenia przeszkód nie mógł wypracować odpowiednio długiego okresu ubezpieczenia, a jednocześnie całkowita niezdolność do pracy uniemożliwia mu podjęcie pracy. Wprawdzie obydwie te przesłanki muszą wystąpić łącznie, ale nie są one tożsame. Kluczowe dla przyznania świadczenia w drodze wyjątku jest wykazanie, że ubezpieczony, którego działalność stanowi źródło uprawnień do świadczenia z ubezpieczenia społecznego, nie wypracował prawa do uzyskania świadczenia ubezpieczeniowego w zwykłym trybie na skutek szczególnych okoliczności.

przysługuje tylko wtedy, gdy ubezpieczony nie nabył prawa do świadczeń w trybie zwykłym na skutek szczególnych okoliczności, czyli na skutek niemożliwych do przezwyciężenia przeszkód nie mógł wypracować odpowiednio długiego okresu ubezpieczenia, a jednocześnie całkowita niezdolność do pracy uniemożliwia mu podjęcie pracy. Wprawdzie obydwie te przesłanki muszą wystąpić łącznie, ale nie są one tożsame. Kluczowe dla przyznania świadczenia w drodze wyjątku jest wykazanie, że ubezpieczony, którego działalność stanowi źródło uprawnień do świadczenia z ubezpieczenia społecznego, nie wypracował prawa do uzyskania świadczenia ubezpieczeniowego w zwykłym trybie na skutek szczególnych okoliczności. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lutego 2025 r., III OSK 2518/24. Teza: za "szczególną okoliczność" w rozumieniu art. 83 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje się wyłącznie obiektywne i niezależne od woli konkretnej osoby zdarzenia bądź trwały stan, wykluczający jej aktywność zawodową z powodu niemożności przezwyciężenia ich skutków, przy czym owo zdarzenie bądź trwały stan muszą mieć charakter zewnętrzny, obiektywny i niezależny od woli tej osoby. Usprawiedliwieniem dla okresów nieskładkowych nie może być fakt wykonywania pracy "na czarno", bez odprowadzania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Działanie takie jest bowiem przejawem podjęcia świadomego życiowego wyboru co do sposobu i warunków pracy w kontekście braku wypracowania odpowiednio długiego stażu ubezpieczeniowego z pełnymi konsekwencjami takich decyzji i strona nie może w takim przypadku powoływać się na zaistnienie okoliczności od siebie niezależnych.

NSA wydaje kolejny przełomowy wyrok w sprawie renty, stażu i kwalifikacji chorób. Czego dotyczyła sprawa?

Zakres przedmiotowy sprawy dotyczy następujących okoliczności. Skarżąca domagała się przyznania renty rodzinnej w trybie wyjątkowym, od Prezesa ZUS, w trybie ustawy, powołując się na trudną sytuację materialną oraz chorobę męża (schizofrenia, wcześniejsze zapalenie opon mózgowych). Prezes ZUS odmówił, wskazując, że nie zostały spełnione wszystkie przesłanki z art. 83 ustawy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (II SA/Wa 990/24) oddalił skargę, uznając, że nie było podstaw do przyznania świadczenia. Skarżąca odwołała się od powyższego wyroku do NSA, jednak i NSA oddalił skargę kasacyjną skarżącej. Sąd uznał, że:

Nie spełniono przesłanek ustawowych – mąż skarżącej miał udokumentowane tylko 10 miesięcy i 5 dni okresów składkowych i nieskładkowych, zamiast wymaganych co najmniej 4 lat.

Stan zdrowia – choć utrudniał znalezienie pracy, nie został formalnie uznany za całkowitą niezdolność do pracy w odpowiednich okresach.

Trudna sytuacja materialna skarżącej nie mogła sama w sobie stanowić podstawy do przyznania świadczenia w drodze wyjątku.

Prezes ZUS był związany orzeczeniami lekarzy orzeczników i komisji lekarskich, które nie stwierdziły wcześniejszej całkowitej niezdolności do pracy.

Wyrok NSA dotyczył więc odmowy przyznania renty rodzinnej w trybie wyjątkowym, sąd uznał, że brak spełnienia ustawowych warunków (zwłaszcza okresów składkowych i nieskładkowych) uniemożliwia przyznanie świadczenia, mimo trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej rodziny. Tym samym NSA potwierdził restrykcyjne podejście do świadczeń przyznawanych „w drodze wyjątku”. Podkreślono, że wszystkie przesłanki muszą być spełnione łącznie – brak jednej (np. odpowiedniego okresu składkowego) wyklucza możliwość przyznania świadczenia. Wyrok pokazuje, że trudna sytuacja życiowa, choć istotna, nie wystarczy bez spełnienia wymogów formalnych.

Renta rodzinna w drodze wyjątku – dlaczego schizofrenia nie wystarczyła?

W wyroku NSA potwierdził więc, że sam stan zdrowia, nawet tak poważny jak choroba psychiczna w postaci schizofrenii - utrudniający znalezienie zatrudnienia, nie jest wystarczającą podstawą do przyznania renty rodzinnej w drodze wyjątku. Trzeba jeszcze podkeślić, że renta rodzinna jest świadczeniem pochodnym – najpierw badane jest prawo do renty samego zmarłego, a dopiero potem uprawnienie członków rodziny. Kluczową rolę w takich sprawach jak ta, odgrywa orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, które ustala stopień i datę powstania niezdolności do pracy. Orzeczenie to jest wiążące dla Prezesa ZUS, a nie podlega uznaniu administracyjnemu. Okresy składkowe męża wnioskodawczyni (10 miesięcy i 5 dni) są niewystarczające, aby uzasadnić rentę w trybie zwykłym. Schizofrenia, choć utrudniająca znalezienie pracy, nie oznaczała absolutnej niezdolności do pracy, w okresie przed 2003 r. Sam fakt, że choroba utrudnia zatrudnienie, nie jest podstawą do przyznania renty w drodze wyjątku. Okoliczności te mogą jedynie wyjaśnić brak niektórych okresów składkowych, ale nie uzasadniają zastosowania regulacji wyjątkowej.

Ważne Sąd zwrócił uwagę, że instytucja renty w drodze wyjątku nie jest zamiennikiem pomocy społecznej. Ta ostatnia jest przeznaczona dla osób wymagających wsparcia niezależnie od wcześniejszej aktywności zawodowej. Celem świadczenia w drodze wyjątku jest zapewnienie wsparcia osobom, które nie mogły uzyskać renty na zasadach ogólnych ze względu na szczególne okoliczności, na które nie miały wpływu.

Podsumowując, wyrok NSA stanowi ważny punkt odniesienia w interpretacji art. 83 § 1 ustawy z 17 grudnia1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Kluczowe wnioski to:

Okresy składkowe mają decydujące znaczenie – nawet przy ciężkiej chorobie, bez odpowiedniej liczby lat składkowych renta w trybie zwykłym nie może być przyznana, a to utrudnia uzyskanie renty w drodze wyjątku.

„Wyjątek” nie jest zamiennikiem pomocy społecznej – świadczenie nie może być przyznane z powodu aktualnej sytuacji materialnej ani trudności w znalezieniu pracy, tylko naprawdę szczególnych okoliczności - czyli takich zdarzeń, które na gruncie ustawy emerytalnej ograniczają, utrudniają, czy wręcz udaremniają możliwość wypracowania wymaganego okresu ubezpieczenia, uprawniającego do otrzymania świadczenia na zasadach ogólnych.

Orzeczenia lekarskie są wiążące – sąd podkreślił, że tylko orzeczenie lekarza orzecznika ZUS ustala niezdolność do pracy i jej datę.