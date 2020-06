Deklaracja o rezygnacji z PPK - wzór

Deklaracja o rezygnacji z PPK

Deklarację należy wypisać wielkimi literami i złożyć do pracodawcy. Zawiera takie informacje jak:

dane uczestnika PPK nazwę podmiotu zatrudniającego oświadczenie o rezygnacji z PPK i powiadaniu wiedzy o konsekwencjach rezygnacji datę i podpis uczestnika PPK datę złożenia dokumentu pracodawcy.

POBIERZ: DEKLARACJA O REZYGNACJI Z DOKONYWANIA WPŁAT DO PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH (PPK) >>>

Deklaracja o rezygnacji z PPK - pobierz wzór. Źródło: PFR Portal PPK

Konsekwencje wypisania się z PPK

Do konsekwencji wypisania się z PPK, o których uczestnik programu musi wiedzieć, należą:

nieotrzymania wpłaty powitalnej w wysokości 250 zł, należnej uczestnikom PPK (dotyczy uczestnika PPK, który nie nabył uprawnienia do wpłaty powitalnej przed złożeniem deklaracji); nieotrzymanie dopłat rocznych do PPK w wysokości 240 zł, należnych uczestnikom PPK po spełnieniu warunków określonych w art. 32 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018r., poz. 2215, z późn. zm.); nieotrzymanie wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający w wysokości 1,5 % wynagrodzenia.

Podmiot zatrudniający - definicja

Na końcu znajduje się definicja podmiotu zatrudniającego i zgodnie z deklaracją jest nim:

pracodawca, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. a ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

nakładcę – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. b ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. c ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

zleceniodawcę – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. d ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

podmiot, w którym działa rada nadzorcza – w stosunku do osób zatrudnionych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. e ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.

Rezygnacja z PPK

Nie każdy decyduje się na oszczędzanie na przyszła emeryturę w PPK. Uczestnictwo w Pracowniczych Planach Kapitałowych jest jednak przypisywane automatycznie wraz z objęciem firmy, w której się pracuje, programem. Są trzy etapy wprowadzania PPK. Pierwszy odbył się w 2019 r., drugi trwa, termin podpisania umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK został przedłużony do jesieni. Przesunięcie to wynika z kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa. Jeśli dana osoba została objęta PPK, może jednak w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa, wypełniając Deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) i dostarczając ją swojemu pracodawcy. Warto zaznaczyć, że rezygnacja nie oznacza przekreślenia powrotu do programu w przyszłości.

Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu: Powrót do PPK po złożeniu rezygnacji