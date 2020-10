Kiedy uczestnik może płacić mniej do PPK?

Czy uczestnik ze względu na niskie wynagrodzenie może obniżyć wpłatę podstawową do PPK? Co się dzieje, kiedy pracownik przestanie spełniać warunki pozwalające mu obniżyć wpłatę podstawową? Jakie są konsekwencje nieuprawnionego obniżenia wpłaty podstawowej do PPK?