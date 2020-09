PPK – Jak ustalić liczbę osób zatrudnionych?

Stosowanie ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych następuje stopniowo w stosunku do podmiotów zatrudniających w zależności od wielkości ich zatrudnienia w określonej dacie.

W pierwszej fazie wdrożyć PPK zobowiązane były podmioty, które na dzień 31.12.2018 r. zatrudniały co najmniej 250 osób. Maksymalny termin wdrożenia PPK dla podmiotów drugiej i trzeciej fazy został zrównany z uwagi na pandemię COVID-19. Powoduje to, że do 27 października 2020 roku umowę o zarządzanie PPK, a do 10 listopada 2020 roku umowę o prowadzenie PPK powinny zawrzeć podmioty zatrudniające, które na dzień 30 czerwca 2019 r. zatrudniały co najmniej 50 osób zatrudnionych oraz podmioty zatrudniające, które na dzień 31 grudnia 2019 r. zatrudniały co najmniej 20 osób zatrudnionych. Jednostki sektora finansów publicznych, bez względu na wielkość zatrudnienia, umowę o zarządzanie powinny zawrzeć do 26 marca 2021 r. Pozostałe podmioty zatrudniające powinny zawrzeć umowę o zarządzanie do 23 kwietnia 2021 r.





Jak wynika z powyższego, podstawową kwestią jest ustalenie przez zainteresowanych pracodawców liczby osób zatrudnionych.

Ustawa o PPK w art. 2 ust. 1 pkt 18 definiuje osobę zatrudnioną. Do takich osób wg ustawy zalicza się:

a) pracowników, o których mowa w art. 2 Kodeksu pracy, z wyjątkiem pracowników przebywających na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, o których mowa w art. 11b ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, oraz młodocianych w rozumieniu art. 190 § 1 Kodeksu pracy;

Osobami zatrudnionymi wg powyższego przepisu będą osoby zatrudnione na podstawie powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, a więc mogą to być np. także burmistrz (wybór) czy zastępca wójta (powołanie).

b) osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia, o których mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 303 § 1 Kodeksu pracy;

c) członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, o których mowa w art. 138 i art. 180 ustawy Prawo spółdzielcze;

d) osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 ustawy Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,

e) członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji,

f) osoby wskazane w lit. a-d przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego