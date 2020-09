Kto wybiera podmiot zarządzający PPK?

Instytucje dopuszczone do oferowania PPK

Lista instytucji finansowych, które są dopuszczone do oferowania zarządzania PPK wraz z ich ofertą jest opublikowana na Portalu PPK. Można ją znaleźć pod linkiem: https://www.mojeppk.pl/lista-instytucji-finansowych.html. Jest to 20 instytucji, spełniających wymogi, w tym kapitałowe określone w ustawie o PPK, wśród których są Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, Powszechne Towarzystwa Emerytalne oraz Zakład Ubezpieczeń. Spośród tych instytucji dokonuje się wyboru tego podmiotu, któremu zostanie powierzone zarządzanie PPK w firmie.

Polecamy: INFORLEX Pracownicze Plany Kapitałowe





W porozumieniu ze stroną społeczną

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o PPK to podmiot zatrudniający, wybiera instytucję finansową, której powierzy zarządzanie PPK. Wyboru tego dokonuje w porozumieniu ze stroną społeczną. To oznacza, że wybór instytucji powinien zostać dokonany wspólnie z przedstawicielami osób zatrudnionych. Pracodawca powinien dążyć do uzgodnienia z nimi, której instytucji powierzyć zarządzanie środkami gromadzonymi na rachunkach PPK przez osoby zatrudnione.

Z kolei to, kto przy wyborze instytucji finansowej będzie reprezentował te osoby, zależy od tego, czy w firmie funkcjonują związki zawodowe. Jeżeli u pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, to z wspólnie z nią należy dokonać wyboru instytucji. Dotyczy to również międzyzakładowej organizacji związkowej. Jeżeli nie ma związków zawodowych w firmie – wyboru instytucji należy dokonać wspólnie z reprezentacją osób zatrudnionych wyłonioną w trybie przyjętym u pracodawcy. Taką reprezentację powinny wyłonić same osoby zatrudnione.

W sytuacji, w której wybór instytucji finansowej będzie wspólnie dokonywany w samorządzie na podstawie regulacji wprowadzonej tzw. Tarczą Antykryzysową 4.0 do ustawy o PPK dla jednostek organizacyjnych danej JST, również należy dokonać go w porozumieniu ze stroną społeczną jednostek objętych wyborem.

Samodzielny wybór instytucji

Wyłącznie w sytuacji, w której na miesiąc przed upływem terminu na zawarcie umowy o zarządzanie PPK nie zostanie osiągnięte porozumienie ze stroną społeczną, pracodawca (lub jednostka nadrzędna w przypadku wspólnego wyboru w samorządzie) posiada uprawnienie do samodzielnego wyboru instytucji finansowej.

Z wybraną instytucją finansową podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK, która stanowi podstawę funkcjonowania PPK w danym podmiocie. W ślad za tą umową z tą samą instytucją zawierana jest umowa o prowadzenie PPK. Tę umowę również zawiera z instytucją pracodawca, który w tym przypadku działa w imieniu i na rzecz pracowników zapisywanych do PPK. Dopiero zawarcie umowy o prowadzenie PPK umożliwia pracownikom oszczędzanie w PPK.

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do skorzystania bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PPK. Na szkolenia zarówno stacjonarne, jak i on-line można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html

Podstawa prawna:

Art. 7 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342).