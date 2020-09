"PPK" w Wielkiej Brytanii z partycypacją na poziomie 80-90% - wywiad

Kto jest uprawniony do państwowej emerytury w Wielkiej Brytanii i ile ona wynosi?

Państwowa emerytura w Wielkiej Brytanii wynosi teraz 9 110 funtów rocznie (ok. 45 550 zł). To stosunkowo niski dochód jak na miejscowe warunki, gdzie przeciętna roczna pensja za pracę na pełny etat to 35 243 funty (ok. 176 215 zł). Warunkiem otrzymania państwowej emerytury w pełnej wysokości jest co najmniej 35 lat pracy. Dla pracujących krócej emerytura jest proporcjonalnie niższa. Minimalny wiek emerytalny to obecnie 66 lat.

Kiedy Brytyjczycy uruchomili program planów emerytalnych z automatycznym zapisem i dlaczego?

Ten program ruszył u nas w 2012 roku po wielu analizach, na podstawie specjalnej ustawy. Powody, dla których go uruchomiliśmy, są podobne jak w innych rozwiniętych gospodarkach. Zmiany demograficzne i dłuższy czas życia powodują ogromne niedobory w systemach emerytalnych. Można je częściowo zmniejszyć właśnie poprzez wzrost oszczędności emerytalnych. Do roku 2050 nawet 25% Brytyjczyków będzie mieć ponad 65 lat, a to oznacza ogromne obciążenie państwowego systemu emerytalnego oraz ludzi pracujących.

Malcolm Goodwin, dyrektor odpowiedzialny za plany kapitałowe w Aviva UK

Jakie są obecne poziomy wpłat do brytyjskich PPK – i jak zmieniały się one w czasie?

Minimalne wpłaty do PPK były u nas stopniowo podnoszone. W 2012 roku wystartowaliśmy z poziomu 1% wynagrodzenia po stronie pracodawcy i 2% po stronie pracownika. Od 2019 roku minimalna wpłata pracodawcy to 3%, a pracownika 5%.

Państwo wspiera pracodawców, pozwalając im zaliczyć swoje wpłaty do kosztów uzyskania przychodu. Pracownicy również korzystają z ulgi podatkowej, polegającej na tym, że 20% ich wpłat jest odliczane od podatku dochodowego. Oznacza to, że efektywnie pracownik płaci 4% swojego wynagrodzenia, a 1% to „bonus podatkowy”.

Czy uczestnicy brytyjskich planów kapitałowych mogą dokonać częściowych wypłat np. jako wkład własny na mieszkanie lub w razie poważnej choroby?

Tylko w przypadku ciężkiej choroby, która uniemożliwia pracę. W innej sytuacji uczestnik nie może sięgnąć po zgromadzone w planie pieniądze przed 55. rokiem życia. Wyjątkiem jest tylko praca w zawodzie “chronionym”, w którym normalnie kończy się aktywność wcześniej, jak na przykład sportowcy.

Czy pracownicy w wieku 55+ składają wniosek o przystąpienie do PPK (jak w Polsce), czy są automatycznie zapisywani do programu?

W Wielkiej Brytanii automatyczny zapis dotyczy wszystkich pracowników od 22 do 75. roku życia. Wyjątkiem są tylko osoby starsze, które wciąż są aktywne zawodowo. Automatycznemu zapisowi podlegają pracownicy zarabiający rocznie co najmniej 10 tys. funtów (50 tys. zł). Jeśli zarabiają mniej, mogą uczestniczyć w planie na swój wniosek.