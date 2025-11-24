Renciści i wcześniejsi emeryci muszą przestrzegać limitów dorabiania. W przeciwnym razie ZUS zmniejszy lub zawiesi rentę bądź emeryturę. Ile można dorobić do renty i emerytury w 2025 roku? Znamy limity dorabiania obowiązujące od grudnia 2025 roku do lutego 2026 roku. Będą wyższe o 16,10 zł oraz 30 zł.

rozwiń >

Ile można dorobić do renty i emerytury w 2025 r.?

Co do zasady emeryci mogą dorabiać na emeryturze bez limitów. Warunkiem jest przekroczenie wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Inna jest sytuacja rent i wcześniejszych emerytur. Osoby pobierające rentę lub wcześniejszą emeryturę muszą przestrzegać limitów dorabiania.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Limity dorabiania zmieniają się w każdym kwartale. Uzależnione są od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Każdorazowo prezes ZUS podaje w komunikacie dwa limity. Pierwszy stanowi kwota 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a drugi - 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Dlaczego ustala się aż dwa limity? Przekroczenie pierwszego prowadzi do odpowiedniego pomniejszenia wypłacanej emerytury, a przekroczenie kolejnego limitu oznacza zawieszenie wypłaty świadczenia emerytalnego lub rentowego. Jeśli dany rencista lub emeryt nie chce mieć pomniejszonego lub nawet zawieszonego świadczenia, musi pilnować wskazanych limitów.

Ważne Zmniejszeniu lub zawieszeniu podlegają następujące świadczenia: wcześniejsza emerytura; emerytura pomostowa; renta socjalna; nauczycielskie świadczenie kompensacyjne; renta z tytułu niezdolności do pracy; renta z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy, wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy sprzed 1 stycznia 2003 r., chorobą zawodową; renta inwalidy wojskowego, jeżeli niezdolność do pracy nie ma związku ze służbą wojskową; renta rodzinna po inwalidzie wojskowym, jeśli śmierć inwalidy nie pozostawała w związku ze służbą wojskową; renta rodzinna.

Dodatkowo funkcjonuje tzw. kwota maksymalnego zmniejszenia renty i emerytury. Od 1 marca 2024 r. do 28 lutego 2025 r. wynosi 890,63 zł. Jeśli dodatkowy przychód rencisty lub emeryta przekroczy kwotę 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia o 890,63 zł, ZUS zmniejszy mu rentę lub emeryturę maksymalnie o wskazaną kwotę zmniejszenia. Następnie przekroczenie 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia będzie skutkowało zawieszeniem renty lub emerytury.

Limity dorabiania do lutego 2025

Limity dorabiania od 1 grudnia 2024 roku do 28 lutego 2025 roku ustalone zostały w Komunikacie Prezesa ZUS z dnia 18 listopada 2024 r. od dnia 1 grudnia 2024 r., zgodnie z którym kwota przychodu odpowiadająca:

REKLAMA

70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2024 r. wynosi 5713,20 zł; 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2024 r. wynosi 10 610,20 zł.

Limity dorabiania do maja 2025

Ile wynoszą limity dorabiania od 1 marca do 31 maja 2025 roku? Zostały podane w Komunikacie Prezesa ZUS z dnia 14 lutego 2025 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 % i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2024 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i ren. Od 1 marca 2025 r. kwota przychodu odpowiadająca:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2024 r. wynosi 5934,10 zł; 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2024 r. wynosi 11 020,40 zł.

Od nowego miesiąca renciści i emeryci mogą dorobić więcej o 220,90 zł bez żadnych konsekwencji dla renty lub emerytury. Natomiast kwota, której przekroczenie skutkuje zawieszeniem świadczenia, wzrasta o 410,20 zł.

Limity dorabiania do sierpnia 2025

Znane są już limity dorabiania od 1 czerwca do 31 sierpnia 2025 roku. Zgodnie z Komunikatem Prezesa ZUS z dnia 12 maja 2025 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 % i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2025 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent od dnia 1 czerwca 2025 r. kwota przychodu odpowiadająca:

70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2025 r. wynosi 6273,60 zł; 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2025 r. wynosi 11 651,00 zł.

Kwoty dorabiania bez pomniejszania emerytury i renty rosną. W stosunku do limitów obowiązujących do końca maja będą wyższe odpowiednio o 339,50 zł i 630,60 zł.

Limity dorabiania do listopada 2025

Zgodnie z komunikatem Prezesa ZUS z dnia 12 sierpnia 2025 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70 % i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2025 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent limity, które zaczynają obowiązywać od września 2025 r. wynoszą:

70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2025 r. wynosi 6124,10 zł; 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2025 r. wynosi 11 373,30 zł.

Limity dorabiania od grudnia 2025 do lutego 2026

Zgodnie z komunikatem Prezesa ZUS z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2025 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent limity, które zaczynają obowiązywać od września 2025 r. wynoszą:

70 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2025 r. wynosi 6140,20 zł; 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2025 r. wynosi 11 403,30 zł.

Polecamy: Darowizny, testamenty, spadki. Prawidłowe zapisy. Przykładowe wzory

Kwoty maksymalnego zmniejszenia rent i emerytur 2025/2026

Kwoty maksymalnych zmniejszeń podawane są raz w roku i zmieniają się z dniem 1 marca. Kwoty obowiązujące do końca lutego 2025 r. wynosiły:

890,63 zł - emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

668,01 zł - renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

757,08 zł - renty rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Nowe kwoty ustalone na okres od 1 marca 2025 r. do 28 lutego 2026 r. wynoszą:

939,61 zł - emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

704,75 zł - renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

798,72 zł - renty rodzinne, do których uprawniona jest jedna osoba.