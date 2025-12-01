Od dziś 6140,20 zł to nowa kwota graniczna przychodu emeryta i rencisty do lutego 2026 r. Jaka jest kwota graniczna przychodu w całym 2025 r.? [ZUS]

Od 1 grudnia 2025 r. 6140,20 zł to kwota, do której emeryci i renciści mogą dorabiać do emerytury bez żadnych konsekwencji dla swojego głównego świadczenia. Nowe kwoty dorabiania obowiązują do lutego 2026 r. Ile wynoszą kwoty graniczne przychodu w całym 2025 r.?

Od 1 grudnia 2025 r. nowa kwota graniczna przychodu do lutego 2026 r. - miesięczny limit dorabiania

Ile wynosi nowy miesięczny limit dorabiania dla emerytów i rencistów? Zgodnie z Komunikatem Prezesa ZUS z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2025 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS ogłasza się, że od dnia 1 grudnia 2025 r. kwota przychodu odpowiadająca:

70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2025 r. wynosi 6140,20 zł; 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2025 r. wynosi 11 403,30 zł.

Limity dorabiania zmieniają się co 3 miesiące. Trzeba ich pilnować, ponieważ nie zawsze są wyższe od poprzednio obowiązujących. Czasami ich wysokość spada, a przekroczenie progu skutkuje odpowiednim obniżeniem emerytury lub renty.

Ważne Limity dorabiania do emerytury i renty obowiązują tylko tych osób, które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego. Kobiety od 60 roku życia i mężczyźni od 65 roku życia mogą dorabiać bez limitów.

Dodatkowo funkcjonują również tzw. maksymalne kwoty obniżki w przypadku przekroczenia limitu. Najwięcej można obniżyć podstawowe świadczenie o:

939,61 zł - emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

704,75 zł - renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

798,72 zł - renty rodzinne przysługujące jednej osobie.

Te trzy kwoty obowiązują do końca lutego 2026 r. Następnie dojdzie do ich waloryzacji.

Kwota graniczna przychodu 2025 - roczny limit dorabiania

Ile wynoszą kwoty graniczne przychodu emerytura i rencisty w całym 2025 roku czyli roczne limity dorabiania? Zgodnie z Komunikatem Prezesa ZUS z dnia 18 listopada 2025 r. w sprawie granicznych kwot przychodu dla 2025 r. stosowanych przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 2 ustawy o emeryturach i rentach z FUS ogłasza się, że kwoty graniczne przychodu dla 2025 r. wynoszą odpowiednio:

1) 72 562,00 zł - co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 70% przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:

5713,20 zł - od 1 stycznia 2025 r. do 28 lutego 2025 r.,

5934,10 zł - od 1 marca 2025 r. do 31 maja 2025 r.,

6273,60 zł - od 1 czerwca 2025 r. do 31 sierpnia 2025 r.,

6124,10 zł - od 1 września 2025 r. do 30 listopada 2025 r.,

6140,20 zł - od 1 grudnia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.;

2) 134 757,80 zł - co stanowi sumę kwot przychodu odpowiadających 130 % przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w wysokości:

10 610,20 zł - od 1 stycznia 2025 r. do 28 lutego 2025 r.,

11 020,40 zł - od 1 marca 2025 r. do 31 maja 2025 r.,

11 651,00 zł - od 1 czerwca 2025 r. do 31 sierpnia 2025 r.,

11 373,30 zł - od 1 września 2025 r. do 30 listopada 2025 r.,

11 403,30 zł - od 1 grudnia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

