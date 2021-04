Wyzwania w zarządzaniu ludźmi w czasie pandemii

Zarządzanie w czasie pandemii - jakie wyzwania stoją przed liderami? Czego im brakuje? Jak oceniają efektywność pracowników?

Wyzwania w czasie pandemii

W czasie pandemii nasze przyzwyczajenia dotyczące sposobu pracy musimy zderzyć z obostrzeniami i ograniczeniami. Pozostanie w domu, przełączenie na tryb zdalny w marcu ubiegłego roku wydawały się dość dużą barierą. Jednak szybko zaadaptowaliśmy się do nowych realiów. Największym wyzwaniem jest jednak to, co pozostaje poza naszym zasięgiem – kontakt z drugim człowiekiem. W relacji firma – pracownicy z naszych ankiet przeprowadzonych wśród pracowników wynika, że blisko 70% z nich narzeka na brak szeroko pojętej integracji. Retrospektywa projektu, warsztaty czy po prostu spotkanie po godzinach, stały się możliwe jedynie on-line, co dla wielu osób jest niewystarczającym substytutem prawdziwego spotkania.

Nowi pracownicy mają trudniej

Jako Grupa Execon od wielu lat odnotowujemy wzrosty rok do roku zarówno w obszarze liczby realizowanych kontraktów, jak i zatrudnienia. Nowe osoby, które dołączyły do zespołu w okresie pandemii, miały bardzo utrudnione zadanie, jeśli chodzi o wdrożenie się do organizacji – nie spotkały całego zespołu, nie mogły liczyć na taki poziom mentoringu, jaki mogłyby otrzymać, siedząc biuro obok kolegi/koleżanki z zespołu.

Brakuje bezpośredniego kontaktu z pracownikami

I na koniec, myślę, że moje odczucia podziela wielu liderów zarządzających organizacjami, brak bezpośredniego kontaktu z pracownikami uniemożliwia wyczucie nastrojów, emocji, które mogą towarzyszyć np. w trudnych sytuacji na projektach czy podczas konfliktu w zespole, które dzieją się w przestrzeni, do której nikt z managerów nie ma dostępów – kanałów on-line. W normalnych warunkach, mamy możliwość rozwiązania takich sytuacji nawet podczas krótkiego spotkania na kawę w biurowej kuchni w nieformalnej atmosferze. Aktualnie jesteśmy tej szansy pozbawieni.

Pandemia a efektywność pracowników

Z perspektywy tych 12 miesięcy nie obserwujemy spadku efektywności pracowników. W wielu obszarach zauważyliśmy wręcz jej wzrost –nie tracimy tak wiele czasu na przemieszczanie się pracowników pomiędzy naszymi biurami i biurami naszych klientów. Dzięki temu, ten czas możemy przeznaczyć na pracę przy projektach. Niemniej jednak, musimy pamiętać, że koszt i efektywność wdrożenia nowych pracowników oraz przepływ wiedzy i informacji wewnątrz organizacji uległ pogorszeniu, co w efekcie niweluje korzyści wynikające ze wzrostów o których wspomniałem. Długofalowo, wszystko wskazuje na to, że model hybrydowy – część pracy w biurze a część realizowana zdalnie, będzie optymalnym modelem w przyszłości.

Pandemia a rekrutacja

Większość rekrutacji odbywają się aktualnie w 100% zdalnie. W zasadzie jedynie w przypadku rekrutacji osób, których charakter pracy wymaga dużej interakcji z innymi – osoby odpowiedzialne za sprzedaż, project managerowie, stosujemy model hybrydowy, tj. zarówno spotkanie on-line jak i spotkanie bezpośrednie. Daje nam to możliwość lepszego poznania kandydata.

Większość pracowników pojawiła się od momentu zatrudnienia tylko raz w biurze po to, by załatwić kwestie formalne, przejąć sprzęt i przejść proces onboardingu. Największym wyzwaniem jest oczywiście zapoznanie nowych osób z zespołem i płynność ich wejścia w trwające projekty.

Praca w IT w czasie pandemii

Pandemia wymusiła wiele zmian w organizacjach. Rozwiązania eCommerce przeżywają silny rozkwit. Stale rośnie liczba i wartość realizowanych przez Internet zakupów. Intensywnie rozwijają się też platformy do obsługi klienta. Procesy wewnątrz organizacji naszych klientów też przenoszone są do kanałów cyfrowych. To wszystko wymusza szereg działań związanych z bezpieczeństwem oraz dostosowaniem platform do nowych uwarunkowań. To zmiany, które wpłyną na rynek na zawsze i zostaną z nami w post pandemicznej rzeczywistości. Dla naszej firmy, ale w ogóle branży IT, to czas rozkwitu.Nasze zespoły podjęły szereg interesujących projektów związanych ze wsparciem naszych klientów w obszarze transformacji cyfrowej i budowaniem rozwiązań w oparciu o nowoczesną architekturę mikroserwisową. Liczymy, że wkrótce świat upora się z pandemią, ale trendy w technologii związane z cyfryzacją będą nam towarzyszyć, dając w nadchodzących latach wiele powodów do dumy i satysfakcji z przeprowadzonych wdrożeń IT.

Źródło: Execon Group