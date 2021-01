Praca zdalna - większym wyzwaniem HR czy IT?

HR największym wyzwaniem pracy zdalnej

– Praca zdalna nie jest już wyzwaniem technologicznym, za to sprawia coraz więcej problemów zarządczych – wynika z badania „Avenga IT Survey – Cyfrowe priorytety firm”, przeprowadzonego wśród klientów Avenga Poland na przełomie października i listopada 2020 roku.

Wzrost znaczenia procesu zarządzania pracownikami pracującymi zdalnie wskazało aż 82% badanych firm. Zdaniem ich przedstawicieli mniejszym problemem jest nawet konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych w związku z pracą zdalną, bo znaczenie tego procesu wzrosło w 2020 roku według 62% badanych.





Digitalizacja, inwestycje w oprogramowanie, chmura obliczeniowa, bezpieczeństwo cyfrowe, dodatkowy sprzęt IT

Z odpowiedzi zebranych przez firmę Avenga wynika, że zdecydowana większość firm już przed pandemią była w jakimś stopniu przygotowana do pracy zdalnej. Ograniczenia spowodowane epidemią zwiększyły jedynie skalę wykorzystania tej formy pracy i zmusiły do wypracowania nowych procedur. Digitalizacja procesów i dokumentów wewnątrz organizacji przyspieszyła w 2020 roku w 62% ankietowanych firm. W trochę więcej niż co trzeciej firmie potrzebne były inwestycje w nowe oprogramowanie, a w niemal co trzeciej – zwiększenie wykorzystania chmury obliczeniowej. Konieczność przeniesienia biur do domów pracowników oraz brak bezpośredniego kontaktu z klientem zmusiła też co trzecią firmę do zwiększenia inwestycji w bezpieczeństwo cyfrowe. Na zakupy dodatkowego sprzętu IT zdecydowała się co piąta organizacja.

Komunikacja - model pracy

Cyfryzacja procesów i komunikacji oznaczała jednak dla firm wyzwania nie tylko technologiczne, ale też społeczno-organizacyjne: utrudniona i bardziej czasochłonna komunikacja w rozproszonych zespołach oraz osłabione więzi między pracownikami. Równolegle zmienia się model pracy, w którym project management oznaczał odpowiedzialność za jakiś element końcowego produktu. Teraz coraz częściej oczekuje się od konkretnej osoby lub grupy osób odpowiedzialności za cały produkt (end-to-end), co wyklucza w ramach firm dopuszczanie do odseparowania ludzi działających w ramach jakiegoś łańcucha procesów. Ta jedność musi być obecnie zapewniona głównie cyfrowo.

Praca działów IT

Uczestnicy badania na razie nie zauważają na większą skalę ani spadku lojalności własnych specjalistów IT ani też łatwiejszego pozyskiwania ich na rynku pracy. Pandemia i praca zdalna nie wywołały też spadku wydajności pracy IT. Przeciwnie, widać, że działy IT przy zasobach niezmienionych w porównaniu do roku 2019 poradziły sobie z wzrostem oczekiwań i dodatkowymi zadaniami. Menadżerowie IT dostrzegają jednak, że przyczyny tego sukcesu (mniej „pogaduszek przy kawie”, dzień pracy rozłożony na całą dobę) na dłuższą metę mogą być niebezpieczne dla organizacji i skutkować wypaleniem pracowników i osłabieniem więzi wewnątrz zespołów.